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«Морально и физически я уже уничтожена»

29 3419
#УФСИН по Липецкой области #Антонина Орлова
«Морально и физически я уже уничтожена»

Осужденная к пяти годам лишения свободы экс-заместитель начальника УФСИН Липецкой области Антонина Орлова просила областной суд заменить ей содержание под стражей на штраф.

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Сегодня в областном суде состоялось слушание апелляционной жалобы на приговор Правобережного районного суда Липецка осужденной к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой.

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Приговором районного суда Антонина Орлова признана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы была приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, что по данным обвинения «в нарушение порядка госзакупок Антонина Орлова определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 млн рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемой утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта, фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей. Кроме этого, обвиняемая получила денежное вознаграждение в сумме 84 тысячи рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании при заключении с ней госконтрактов».

В своей апелляционной жалобе 56-летняя Антонина Орлова сообщила суду, что не согласна с вынесенным приговором по ряду причин.

Первая причина в том, что задержанная 26 января прошлого года заместитель начальника УФСИН по Липецкой области сразу же признала вину в совершении преступления. Она помогла следствию установить все детали происшедшего и стала таким образом «паровозом», потянувшим под уголовное преследование своего начальника Геннадия Чейкина. По данным следствия, именно начальник УФСИН по Липецкой области Чейкин через своего заместителя Антонину Орлову в 2016 году получил взятку от директора ООО «Усманский завод растительных масел» в сумме 1,5 млн рублей. За деньги с взяткодателем, как с единственным поставщиком, были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений. Кроме этого, следствием с помощью Орловой установлены факты мошенничества бывшего начальника УФСИН в сфере страхования. Так, с целью получения выплат Геннадий Чейкин сообщил в страховую компанию ложные сведения о получении им травмы во время исполнения служебных обязанностей (на самом деле он упал со снегохода) и представил соответствующие документы. В качестве компенсации на его банковский счет были перечислены более 200 тысяч рублей. Оформив инвалидность в результате якобы полученной им травмы во время службы, обратился к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 млн рублей.

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Геннадию Чейкину суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест, а изобличившей его Антонине Орловой - СИЗО  

- По моим показаниям возбуждены четыре уголовных дела! - сообщила суду осужденная.

По всем статьям обвинения, которые легли в основание приговора, были возможны альтернативные меры наказания, например, денежный штраф. Так почему, действительно, суд первой инстанции отправил Антонину Орлову в тюремную камеру? Зачем такая чрезмерная суровость, если женщина оказала ставшее весьма продуктивным всеобъемлющее содействие следствию? Или это сигнал всем коррупционерам: никого не сдавать!

Вторая причина недовольства осужденной приговором, - состояние здоровья Орловой. Даже по телетрансляции, было видно, как тяжело эта женщина вошла в камеру и умостилась за столом.

Оказывается, у Орловой - тяжелая болезнь позвоночника. В 2006 году и в 2012 году она перенесла две операции и ей срочно требуется еще одна. Однако под стражей ей не окажут высокотехнологической медицинской помощи.

- Морально и физически я уже уничтожена, - сказала осужденная.

- Состояние ее здоровья постоянно ухудшается, - заявил адвокат осужденной Алексей Гритчин. - Антонина Орлова не может долгое время находиться в вертикальном положении, ходит с тростью на небольшие расстояния. Ее муж - пенсионер, и ему самому требуется уход и поддержка.

Несмотря на все аргументы тройка судей под председательствованием Юрия Новичкова оставила жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения.

Последние дежурные фразы суда Антонина Орлова уже не слышала, она залилась слезами.

29 3419
#УФСИН по Липецкой области #Антонина Орлова

Комментарии (29)

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Карма

1 минуту назад
Зато когда бабло лопатами гребли никто не болел, все были вменяемыми и здоровыми зачем люди идут на такие должности? И рыбку съесть и .... не получилось, отбывай положенное наказание, а начальник твой ещё успеет получить свое
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Козявка

3 минуты назад
Власть так себя дискредитировали, что никто им не верит и не сочувствует.
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Вопрос

6 минут назад
а когда служила вертухайкой , то болезнь позвоночника не мешала? Пускай парится на нарах, животное.
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Пущай сидит,

8 минут назад
сучара.
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дебилу!

10 минут назад
Студгородок, 26, вот ты дебилушка конченный!
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Я

13 минут назад
"Тебя посодют. А ты не воруй!"
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дед

20 минут назад
у них кошельки , много комнатная квартира . где то сбой произошел .
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Студгородок, 26

23 минуты назад
Карма существует! Толик Б. с последнего подъезда подло излупил соседа, едва заехавшего в квартиру. Сосед- в милицию. Отказ. В мировой суд- Толик вызвал лжесвидетелей- вердикт- отказ. И лишь в Федеральном суде дело вернули на новое рассмотрение. Один лже свидетель вскоре подох. Изголялся вдохновленный Толик над соседом- урок нанимал, оскорблял постоянно, угрожал убийством (5 раз сосед вызывал Толику полицию! И вот Толик пропал на 2 месяца. Видели его недавно немощным, едва передвигавшим ноги, дедом. После операции стал Толик евнухом! Раком согнулся!
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народ

25 минут назад
ага, "отпустите меня пожалуйста, у меня в огороде еще десять чемоданов с баблом закопано. когда ж тратить-то?"
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ОСА

26 минут назад
..., знала на что идет. Жадность сгубила.
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