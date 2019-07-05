Общество
21 минуту назад
Возвращенный липчанам пруд начали благоустраивать
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Долгие годы «Кирпичка» была обнесена забором.
Территорию пруда на улице Доватора начали благоустраивать. Об этом GOROD48 сообщил и.о. председателя департамента благоустройства и дорожного хозяйства Липецка Николай Воронин. В 2019 году на облагораживание территории выделено 100 000 рублей.
На участке уже убрали забор, началась опиловка деревья, вырубка зарослей, вывозят мусор. По больше части работы в этом году — по зелени. Но это только начало благоустройства территории, там в перспективе хотят сделать полноценную зону отдыха. Напомним, что многие годы пруд был обнесен забором. Как оказалось, пруд держали за ограждением незаконно. Сейчас мэрия заканчивает оформлять кадастровую документацию на пруд, составляется план дальнейших работ по благоустройству.
Работы по освобождению «Кирпички» от забора начались еще в 2017 году. Тогда липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам жителей областного центра на отсутствие свободного доступа к пруду. Было выяснено, что участок земли вместе с прудом находился в аренде у строительной компании, но срок договора уже истек. В 2018 году через суд удалось вернуть доступ к водоему.
Фото: Беспилотник48 Youtube.com
На участке уже убрали забор, началась опиловка деревья, вырубка зарослей, вывозят мусор. По больше части работы в этом году — по зелени. Но это только начало благоустройства территории, там в перспективе хотят сделать полноценную зону отдыха. Напомним, что многие годы пруд был обнесен забором. Как оказалось, пруд держали за ограждением незаконно. Сейчас мэрия заканчивает оформлять кадастровую документацию на пруд, составляется план дальнейших работ по благоустройству.
Работы по освобождению «Кирпички» от забора начались еще в 2017 году. Тогда липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам жителей областного центра на отсутствие свободного доступа к пруду. Было выяснено, что участок земли вместе с прудом находился в аренде у строительной компании, но срок договора уже истек. В 2018 году через суд удалось вернуть доступ к водоему.
Фото: Беспилотник48 Youtube.com
1 606
Алкан с 15-го