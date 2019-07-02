В Нижнем парке снесут все аттракционы

Глава Липецка Евгения Уваркина показала заместителю министра строительства РФ Максиму Егорову концепцию развития старейшего парка города.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня в Липецке пребывает с визитом заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. В послеобеденной программе пребывания федерального чиновника значился осмотр городских общественных пространств.



Вначале Максим Егоров побывал в Нижнем парке. В этом году начался первый этап работ по его благоустройству, предполагающий обновление исторического центра парка площадью 14 гектаров с помощью средств как раз Минстроя: муниципалитет получил от федерального центра 133,8 млн рублей. К этой сумме на условиях софинансирования мэрия добавляет 35,2 миллиона рублей, и еще 7 миллионов дает администрация области.



Евгения Уваркина показала Макиму Егорову эскизы и графики, из которых следовало, что работы по благоустройству разбиты на два этапа. Первый предусматривает замену плитки вокруг часовни Петра и Павла и на дорожке между пешеходными переходами через Петровский спуск и улицу Карла Маркса. На это будет потрачено 29,6 млн рублей. Второй этап предполагает работы на общую сумму в 146 млн рублей в самом парке на тех самых 14 га. Удивительно, но подрядная организация, ООО «Стройотдел», еще не получила от заказчика, мэрии, техдокументацию на работы, которые должны начаться уже в июле сразу же после Дня города!



Оказалось, что в администрации Липецка до сих пор сводят концепцию реконструкции парка доработанную агентством территориального брендинга «Амперсанд» с мнением фокусных групп, собранных из неравнодушных горожан.



- Современный парк - это и зона досуга, и территория здоровья, и островки живой природы, и территория счастливого детства, и точка локального патриотизма. То есть это место для всех. Поэтому нам было важно придумать парк для всех, - так резюмировала свою миссию руководитель «Амперсанда» Талли Кельми.



Вот этот-то последний вариант в виде картинок «было-стало» и предъявила заместителю министра строительства глава Липецка. Картинки были красивыми: максимум зелени, клумб, пешеходных и велосипедный дорожек. «Зеленый театр», в котором, как сообщила Максиму Егорову Евгения Уваркина, дала свой первый концерт Алла Пугачева, предполагается отреставрировать. Зоопарк останется ключевым элементом Нижнего парка, и, более того, он будет расширен за счет заросшей части парка. Вдоль аллей появятся зоны фудкорта - небольшие павильончики и ларьки с едой (парочка таких заведений уже существуют в натуре и они действительно хороши).



- Липецк - город металлургов и город со своей минеральной водой. Предлагаем инсталляцию в виде огромной капли живой воды в виде металлической сферы, - сказала Евгения Уваркина.



Ее поддержал вице-губернатор Илья Тузов, мол, будет красиво, как в Чикаго.



Проектировщики, кажется, предусмотрели все: разные виды активности вплоть шатров для массовых мероприятий на окраине парка (неподалёку от центрального городского пляжа с отдельным подъездом к ним), скейт-парк летом и каток зимой, площадки для детей самого младшего возраста и спортплощадки для подростков, экопарк для автомобилей и даже туалеты.



- В центральную часть парка мы зайдем после Дня города. Уже в начале августа мы снесем все аттракционы. Они переедут в другую часть парка, которая будет обновлена в 2020 году. Кстати, благоустройство Нижнего парка станет частью благоустройства набережной реки Воронеж, - сообщила замминистру строительства Евгения Уваркина.



Затем глава Липецка провела Максима Егорова по центральной аллее парка, по ходу экскурсии давая свои комментарии.



