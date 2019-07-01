Общество

38 минут назад

В России выросли тарифы на «коммуналку»

14 879
#ЖКХ #тарифы
В России выросли тарифы на «коммуналку»

Стоимость услуг увеличилась на 2,4%.

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года. Глава правительства РФ тогда издал постановление о двухэтапной индексации тарифов в связи с ростом НДС с 18 до 20%.

Повышение цен, конечно, затронет Липецкую область. Например, в Липецке цена кВтч вырастет с 3,62 до 3,67 рублей (одноставочный тариф), кубометр холодной воды от ЛГЭКа - до 25,87 рубля с 25,34 рублей, водоотведение будет стоить 22,7 рубля (ранее 22,24 рубля) за куб стоков. Вывоз мусора подорожает с 492,38 рублей до 502, 24 рублей, отопление и горячая вода- с 1874,99 до 1914,36 рублей, газ подорожает до 5,9 рублей за кубометр. Узнать новую стоимость энергоресурсов и коммунальных услуг можно на сайте управления энергетики и тарифов Липецкой области. 

С 2013 года и до настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.
14 879
#ЖКХ #тарифы

Комментарии (14)

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Рикитави

6 минут назад
А от вырученных средств оплатите всем россиянам, кредиты, ипотеку,просрочки , налоги, ЖКХ. И сделайте подарок больным детям, а то собирают средства по телевизору.
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Чип

15 минут назад
Достало, продайте Крым нахрен вместе с мостом. Дайте вздохнуть свободно.
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Даже не сомневайтесь!

15 минут назад
Вы, липчане, главное, на выборы придите и проголосуйте за начальника Сберкассы. А уж он вам к Новому году подарочек преподнесет и еще разок тарифы увеличит. А как иначе?
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Animal planet

16 минут назад
Овец стригут, а они только блеют:)
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Гость

18 минут назад
Хотелось много написать,но увы нет слов,только революция!
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Это Вам благодарность

20 минут назад
Путина за то что вы егл переизбрали. С терпилами только так.
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Патриарх Кирилл

25 минут назад
Терпите дети мои, работайте день и ночь, так как работа на дядю, дело Богоугодное, а когда окажетесь на небесах, попадёте в рай и будете наслаждаться его благом.
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зоя

26 минут назад
Совсем одурели, как жить, когда же они нажрутся
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Путин

26 минут назад
Скоро мне собаки будите заэ воздух платить
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fed

27 минут назад
На все растут тарифы. Слава богу хоть зарплата не выросла.
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