Общество
38 минут назад
В России выросли тарифы на «коммуналку»
Стоимость услуг увеличилась на 2,4%.
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года. Глава правительства РФ тогда издал постановление о двухэтапной индексации тарифов в связи с ростом НДС с 18 до 20%.
Повышение цен, конечно, затронет Липецкую область. Например, в Липецке цена кВтч вырастет с 3,62 до 3,67 рублей (одноставочный тариф), кубометр холодной воды от ЛГЭКа - до 25,87 рубля с 25,34 рублей, водоотведение будет стоить 22,7 рубля (ранее 22,24 рубля) за куб стоков. Вывоз мусора подорожает с 492,38 рублей до 502, 24 рублей, отопление и горячая вода- с 1874,99 до 1914,36 рублей, газ подорожает до 5,9 рублей за кубометр. Узнать новую стоимость энергоресурсов и коммунальных услуг можно на сайте управления энергетики и тарифов Липецкой области.
С 2013 года и до настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.
Повышение цен, конечно, затронет Липецкую область. Например, в Липецке цена кВтч вырастет с 3,62 до 3,67 рублей (одноставочный тариф), кубометр холодной воды от ЛГЭКа - до 25,87 рубля с 25,34 рублей, водоотведение будет стоить 22,7 рубля (ранее 22,24 рубля) за куб стоков. Вывоз мусора подорожает с 492,38 рублей до 502, 24 рублей, отопление и горячая вода- с 1874,99 до 1914,36 рублей, газ подорожает до 5,9 рублей за кубометр. Узнать новую стоимость энергоресурсов и коммунальных услуг можно на сайте управления энергетики и тарифов Липецкой области.
С 2013 года и до настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.
Рикитави
Чип
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Animal planet
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