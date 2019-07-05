В регионе создан Липецкий экспертный клуб

Группа активных граждан желает стать мостом между общественностью и властью.

В Липецкой области нет экспертного сообщества. У нас есть свои экономисты, историки, социологи, экологи, юристы и политологи, но они никогда не были собраны в кулак, никогда не выступали единым фронтом. В регионе нет людей, которые были бы авторитетами для власти. Доктор Рошаль, Шнур из группировки «Ленинград», недавно умерший Жорес Алферов… Мы знаем эти имена и знаем мнение этих людей. А есть ли в Липецке хоть один человек с непререкаемым авторитетом? Поэтому говорить о наших экспертах как о на что-то влияющих людях, а уж тем более как о представителях какого-то влиятельного органа, не приходилось. Но вчера в помещении пафосного липецкого ресторана «Biblioteka №1» собрались те, кто заявил о решимости изменить сложившуюся ситуацию.



За круглым столом, ограничившись обычной водой и кофе, собрались доктор педагогических наук, директор средней школы № 12 Ельца Наталья Кузовлева, доктор психологических наук, заведующая кафедрой социологии Липецкого государственного технического университета Наталья Пачина, кандидат исторических наук, доцент Липецкого филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Черных, кандидат социологических наук, заместитель председателя ЛРО Всероссийской политической партии «Партия Роста» Тимофей Башлыков, кандидат педагогических наук, доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Собравшиеся сообщили GOROD48, что на встречу не пришел еще один член клуба - заместитель главного редактора «Липецкой газеты» Сергей Кибальниченко.



Очевидно, новая ипостась для собравшихся была подобна новому костюму: вроде красиво, но пока неудобно. Поэтому на вопросы GOROD48 отвечал лишь модератор Липецкого нарождающегося экспертного сообщества Вадим Ковригин.



Ранее Вадим Ковригин был членом «Яблока». Не найдя себя на политическом поприще, не пожелав погрузиться в провинциальное научное болотце, юрист и ученый, оставшись жителем Липецка, начал преподавать в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, попутно став экспертом в вопросах образования, а с недавних пор - и в политике. Вот лишь один его комментарий, данный федеральным СМИ сразу же после отставки Олега Королева:



- Новая волна отставок губернаторов - это реализация запроса общества на обновления и попытка «спасти» авторитет и электоральную поддержку партии власти. В 2010-е годы основным фактором, обеспечившим поддержку правящим политическим элитам, стала внешняя политика: повышение авторитета России на международной арене, воссоединение Крыма с Россией. Немалую роль играла и борьба с «наследием 90-х». Но с тех пор выросло целое поколение. Оно уже не помнит 90-х, а внешняя политика не может быть «вечным» фактором поддержки электорального рейтинга. И в обществе сформировался стойкий запрос на обновление. Кроме того, резкий рост протестных настроений из-за проекта пенсионной реформы обусловил заметное снижение поддержки правящей элиты народом.



Ровно, четко, по существу.



- Создание Липецкого экспертного клуба - ответ на призыв врио губернатора Игоря Артамонова о необходимости появления в регионе экспертного сообщества. Власти нужна помощь, нужен взгляд со стороны на то, что надо делать, что надо доработать, - говорит Вадим Ковригин.



Заявленная цель клуба - экспертная деятельность в области оценки политической и социальной ситуации в регионе, донесение до органов власти мнений экспертов и гражданского общества.



- Мы созданы на общественных началах и не являемся структурой, подконтрольной власти. Рассчитываем на активное участие других экспертов. Приглашаем всех к совместной работе. На ближайшие заседания клуба мы будем приглашать известных федеральных экспертов, политиков, иных людей, от которых зависит развитие региона. Во многих регионах подобные клубы есть. В Иркутске, например, сразу два дискуссионных клуба, а в Липецке - не одного. Не потому ли между липецкими политиками и народом нет почти никаких мостов? Нам нужна та самая прослойка, которая может формулировать общественную оценку происходящему, - заявляет модератор.



По словам Вадима Ковригина, члены Липецкого экспертного клуба не будут «ловить хайп». Он и его коллеги хотят стать сообществом, готовым к взаимодействию и с населением, и с властью, и оппозиционными партиями. Экспертный клуб не должен превратиться в площадку для сведения политических счетов, а должен стать точкой активного, конструктивного и плодотворного обсуждения проблем.



- Периодичность встреч членов клуба - раз в две недели. Мы уже видим несколько проблем, которые необходимо обсудить: взаимодействие оппозиции и власти, отсутствие в регионе социальных лифтов (я сам работаю не в Липецке, так как оказался тут невостребованным). Позже мы планируем сделать наш Ютуб-канал.



Что ж, вперед. Смущает, впрочем, два фактора. Первый - членский состав клуба. Так, Наталья Кузовлева - дочь неоднозначно воспринимаемого в том Ельце бывшего ректора ЕГУ и экс-омбудсмена Валерия Кузовлева. Экспертом в чем может быть литсотрудник финансируемой областной администрацией «Липецкой газеты» Сергей Кибальниченко? В расстановке знаков препинания в резолюциях клуба? Второй фактор - желание власти слушать советы посторонних. Останется ли оно после губернаторских выборов?



