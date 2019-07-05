Громкое дело: на станции Улусарка разгромлена молочная банда!

Отец, мать и сын ответят за неизвестно кому причиненный материальный ущерб.

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В редакцию GOROD48 обратились живущие на станции Улусарка Задонского района супруги Сергей и Галина Мецкер. И рассказали, что вот уже четвертый год следователь по особо важным делам отдела №2 СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД РФ по Липецкой области Олег Гамов делает из них организованную преступную группу. Он, Сергей Александрович, в ней главарь, а его жена Галина Александровна, его заместитель по банде. В преступную группу, кстати, следователь Олег Гамов включил и их сына Александра. Им всем вменяют хищение молока у одного из крупнейших российских переработчиков.- Сумма похищенного - 186 тысяч рублей. Где вы видали такую ОПГ? - говорит Сергей Мецкер.… Сергею Мецкеру - 58 лет. Всю свою жизнь он связан с коммерцией. На елецком участке трассы «М-4» у него были ларьки, магазинчики, кафе. В 1998 году Мецкер занялся скупкой молока у населения. В Улусарке на территории своего домовладения он обустроил приемный пункт, из которого собранное сырье поступало на перерабатывающие предприятия. Позже Мецкер стал членом долгоруковского сельхозкооператива «Авангард-М». Свои точки по продаже молока у предпринимателя были в Ельце и Липецке.- Как-то летом 2015 года я увидел, как что-то блестит в кустах напротив ворот нашего дома. В листве обнаружил замаскированную видеокамеру с аккумулятором. Забрал аппаратуру домой, а через два дня мне позвонили и спросили: «Вы что-то нашли? Надо поговорить!», - с этого события жизнь семьи Мецкер круто изменилась.Звонивший «забил стрелку» в елецком «Макдональдсе». Им оказался ранее судимый бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил Козин, тогда директор ЧОП «Елецкая дружина». По словам Сергея Александровича, Козин предложил ему купить «всю информацию» о его семье за полмиллиона рублей и вступить в какие-то «их ряды». Когда Мецкер отказал «продавцу», то пригрозил продать этот компромат другим людям.- Я за собой не знал грехов, поэтому сказал ему: «Вперед!» Осенью того же года мне пришла повестка из УМВД РФ по Липецку. Оперативник Лялякин говорил о какой-то анонимке, но я так ничего и не понял, чего ему было от меня надо. А год спустя, 19 августа 2016 года, у нас случились «маски-шоу», - говорит предприниматель.Супругов Мецкеров задержали в их доме, а сына Сергея, которому тогда было 22 года, взяли в Липецке. По словам Сергея, полиция искала у них дома подпольный завод по производству фальсифицированной продукции под маркой «Данон» и рабов-таджиков. Но оперативники нашли лишь холодильную емкость с молоком и сепаратор, с помощью которого семья сбивала себе к столу сливки.Двое суток все Мецкеры провели в одиночках ИВС, после чего их этапировали в Задонский райсуд. Следователь Олег Гамов, обвинив семью в хищении молока и последующем изготовлении из него продукции под брендом «Данон», заявил, что Мецеры создали организованную преступную группу, в которую кроме них входили водители молоковозов, следовательно, виноваты в преступлении, наказание по которому предусмотрено по п. «а» части четвертой статьи 158 УК РФ. Следователь попросил дежурного судью арестовать на два месяца отца и сына, а Галину Александровну отправить под домашний арест. Но суд отпустил всех «бандитов», не избрав им никакой меры пресечения.- Эх, жаль, что суд был в Ельце, то вас всех посадили бы! - это сказал следователь Гамов после окончания процесса, - говорит Сергей Мецкер.Следователь Олег Гамов взял со всех членов семьи подписку о не выезде. Уголовное дело расследовалось более трех лет и недавно было окончено. Впереди - суд.Представляющий интересы Сергея Мецкера адвокат Александр Завалюев считает, что о какой-то организованной преступной группе и речи быть не может:- В силу статьи 73 УПК РФ, на следствие возложена обязанность доказать, что имело место событие преступления - время, место, способ и другие обстоятельства его совершения, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, характер и размер вреда, причиненного преступлением. Но в мотивировочной части обвинительного заключения нет никакой конкретики - одни дежурные фразы. Кстати, компания «Данон», с заявлениями о краже у нее молока в правоохранительные органы не обращалась. Тогда о какой краже может идти речь, если в деле нет заявлений о преступлении потерпевшей стороны?Все данные по похищениям молока, по мнению адвоката, носят гипотетический характер. Они основаны на показаниях кислотности и жирности сырья, полученных от лаборатории «Данона». Но можно ли считать их критерием истины, если между товаропроизводителями и переработчиками ни на день не прекращается перманентная война? По мнению последних, показатели привезенного им сырья зачастую ниже или выше ГОСТов. Так, у зерна - ниже клейковина, у сахарной свеклы - сахаристость, у молочного сырья - ниже жирность, но выше кислотность. И чем больше переработка нагнет производителя, тем доходнее бизнес! Это - классический рынок, где продавец старается продать подороже, а покупатель - купить подешевле.- Молоко - живой продукт. Только что надоенное молоко отличается по показателям от попавшего через десять часов на завод. У «Данона», кстати, есть 22 тысячи актов несоответствия принятого сырья стандартам, но следствие придралось к 26 таким актам, на которых и построено наше уголовное дело, - говорит Сергей Мецкер.Кстати, адвокаты Мецкеров и записанных следствием в участники ОПГ водителей молоковозов не раз обращались к следователю Олегу Гамову с просьбой провести по делу судебно-технологические экспертизы в Воронежском региональном центре судебной экспертизы Минюста РФ для разрешения важнейшего по данному делу вопроса: каковы будут показатели качества сырого молока при условии изъятия из него молока определенной массы и замещением его водой такого же объема? Следователь всякий раз отказывал заявителям в их ходатайствах, не провел по делу ни одной очной ставки.- Для кражи главное - установить точный объем похищенного, чтобы определить стоимость похищенного. Даже если допустить, что водители молоковозов и забирали себе некоторое количество молока, то ущерб был бы минимальным. И тогда ни о каком ОПГ и речи бы ни шло! Но, возможно, следствию нужна «палка», и вот уже четвертый год идет расследование этого уголовного дела, - подытоживает адвокат Сергея Мецкера Александр Завалюев.А вот что говорит Сергей Селищев, адвокат одного из водителей молоковозов:- Вина моего подзащитного, как и его участие в ОПГ следствием не доказана. По моему мнению, следствием неверно определен потерпевший, если хищение молока имело место быть. Более того, в нарушение требований УПК, объем и стоимость похищенного, вменяемого моему подзащитному и другим фигурантом по этому делу, установлены в нарушение предусмотренного законом порядка. Выражаю надежду, что в прокуратуре обратят внимания на эти нарушения и укажут на них следствию.Но и это еще не все.- Директор одного продуктового рынка Ельца сказал мне, что если я буду платить 300 тысяч рублей в месяц в прокуратуру, то дело закроют, а нам вернут арестованные автомобили и изъятые в доме при обыске деньги. Мне сказали, что у меня будет личный куратор в прокуратуре, - рассказывает Сергей Мецкер.Потом предпринимателя, по его словам, привезли в прокуратуру Задонского района.- Из здания вышел заместитель прокурора Павел Деев. Он спросил у меня, поменял ли я свое мнение? Мол, напишите жалобу на действия следователя, и мы ее проверим, и все будет нормально. Я сказал, что передумал. А некоторое время спустя меня в свой кабинет пригласил прокурор района Станислав Живалов. И при моем адвокате сказал, что знает, чтоего заместитель вымогал у меня деньги и знает, что я ему ничего не дал. А потом Живалов спросил меня, не говорил ли Деев о том, собирался ли он делиться с ним, прокурором района? - говорит Сергей Мецкер.- Олег Гамов во время одного из допросов показал пальцем в небо и сказал, что если бы я «там» договорился, то у него не было бы ко мне вопросов, - кладет вишенку на торт обвиняемый в создании ОПГ предприниматель.GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области за комментарием.- Уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ («кража организованной группой»), насчитывающее 38 томов, передано следствием в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из фабулы обвинения следует, что на территории Задонского района была создана организованная преступная группа, занимающаяся хищениями. В состав ОПГ входили 12 человек. Действия и роли членов группы были распределены. Группе инкриминируется материальный ущерб в размере 186 тысяч рублей. Но при квалификации действий подозреваемых сумма материального ущерба значения не имеет. Похищенное молоко попадало к предпринимателю, потом разбавлялось, после чего частично попадало на молокоперерабатывающий комплекс, частично реализовывалось под видом фермерского на одном из рынком Липецка, - сообщили в ведомстве.А вот в пресс-службе прокуратуры области GOROD48 сообщили, что впервые слышат о том, что их сотрудников обвиняют в коррупции.