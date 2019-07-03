Общество

51 минуту назад

На обновление Нижнего парка потратят свыше 146 млн рублей

36 760
#реконструкция #тендер #парк
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На обновление Нижнего парка потратят свыше 146 млн рублей

После большого ремонта зону отдыха будет не узнать.

Управление строительства Липецка провело тендер на благоустройство Нижнего парка. Работы второго подэтапа обойдутся городской казне в 146 424 170 рублей. Подрядчик должен сдать работы к середине октября.

На этот раз комплексное благоустройство затронет центральную зону парка — 14 га от входа в районе площади Революции до зоопарка. После работ зону отдыха будет не узнать. В Нижнем парке демонтируют практически все существующие постройки и сооружения. В список «на выход» попали аттракционы, кафе, кофейня, тир, кассы, бар, кафетерий, Зеленый театр, киоски, эстрада, био-туалеты, гаражи, урны и скамейки. Все это уберут, чтобы по-новому создать покрытие парка. Строители разберут свыше 18 квадратных метров плитки и дорожной одежды. После обновления покрытия парковую инфраструктуру дополнят пункт проката и кафе (вдоль главной аллеи), центр искусства (на месте летней эстрады), новая сцена (у районе автодрома).

Напомним, что в конце мая в Липецке состоялись общественные слушания концепции развития Нижнего парка. Участники фокус-групп существенно повлияли на идею реконструкции зоны отдыха. Так, большинство липчан из фокус-групп высказались за организацию в парке разнопланового досуга, сохранение общего ландшафта и тротуарного покрытия. Участники опросов одобрили идеи возрождения танцплощадки и показа фильмов в обновленном Зеленом театре. А вот предложение расширить зону фуд-кортов поддержки не нашло. Кроме того, участники фокус-групп дополнили концепцию ценными деталями, такими как открытая летняя библиотека, продажа липецких сувениров, специальные небольшие киоски для отдыха мам с грудными детьми. Участники совещания обсудили перспективы создания единого образа парка, гармонично сочетающего историю и современность. Была рассмотрена возможность переноса аттракционов на новую площадку и создания на их месте современного арт-центра, а также варианты площадок для удобной и вместительной парковки.
36 760
#реконструкция #тендер #парк
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Комментарии (37)

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Боднарь

26 секунд назад
Умный хозяин просто вернул бы фонтанчики с минералкой и сделал пару бесплатных туалетов. Плюс больше лавочек и урн. Поставить компетентного директора. Но тут явно стоит задача по впариванию плитки... Пропал парк, да и Липецк похоже.
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Ну какой ты тупой!

57 секунд назад
Так не понятно, Дамба слетела от избытка воды , Вода пришла с небес и с гор !, Нет лесов - Воздух нагревается ...,А дальше ,баран Путина,Открой учебник физики ,ботаники, Там эти процессы хорошо описаны , Жертва ЕГЭ !, А против воды не попрешь !- Стихия !.
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Нравится ли мне нижний парк?

1 минуту назад
Да идите вы всем скопом нахер со своим Нижним парком. Мне не нравится увеличение пенсионного возраста, поборы в детских садах и школах, платное образование и медицина, убитый транпорт за бешенные деньги, бесконечный рост тарифов на услуги ЖКХ, поборы на Капремонт, бесконечное воровство УК(большой привет Леликовой, УК Городок), бандитское государство во главе с Путиным и его партией жуликов и воров-Единая Россия, безнаказанное воровство чиновников (воруют миллиардами, виновных-нет), весь этот беспридел от несменяемости власти и отсутствия правового государства. В сентябре пройдутвыборы-назначение Путинского протеже-Артамонова. Есть шанс его прокатить на этих выборах. Выбираем умное голосование, регистрируемся и на выборах в сентябре голосуем за единого кандидата-только не Артомонова-ЕдРоса!
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Так не понятно

3 минуты назад
Сгоняй в Москву, что виновато в катастрофе? Сначала ты писал про дамбу. Теперь леса. Но что Путин понятно. А с этим что? Дамба или леса?
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Вся

4 минуты назад
Экономика и политика России характеризуется одним коротким словом-ВОРОВСТВО !.
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Сгоняй в Москву

6 минут назад
Мы уж тут думали, Найди Путина вылижи ему очко, И меньше думай , Ты же дурак ,тебе думать -то нечем, мозгов у тебя нет !.
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Вчерась

6 минут назад
Писали про миллиард,а сегодня уже 150 мультов.Что остальное уже стырили?
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Викторм

7 минут назад
Викторм - Гавноед Путина , Твой проклятый Путин спилил леса Сибири ,Теперь ,где нет лесов катастрофа, А твой дурак Путин ничего и не понял ( От чего начали таять снега в горах и пошли дожди одновременно ), Только люди лишились всего и жилья ,которые в ипотеке ( Теперь буду платить за то чего нет , Вот это по-путински ).
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Мы уж тут думали

8 минут назад
У путина, ты внял советам. Сходил к психотерапевту. Занялся душевным здоровьем))) а нет)
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У путина

10 минут назад
Ааа это лицо, Пососи, традиционное лицо ,да заткнись , А лучше захлебнись !.
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