Общество
51 минуту назад
На обновление Нижнего парка потратят свыше 146 млн рублей
36 760
После большого ремонта зону отдыха будет не узнать.
Управление строительства Липецка провело тендер на благоустройство Нижнего парка. Работы второго подэтапа обойдутся городской казне в 146 424 170 рублей. Подрядчик должен сдать работы к середине октября.
На этот раз комплексное благоустройство затронет центральную зону парка — 14 га от входа в районе площади Революции до зоопарка. После работ зону отдыха будет не узнать. В Нижнем парке демонтируют практически все существующие постройки и сооружения. В список «на выход» попали аттракционы, кафе, кофейня, тир, кассы, бар, кафетерий, Зеленый театр, киоски, эстрада, био-туалеты, гаражи, урны и скамейки. Все это уберут, чтобы по-новому создать покрытие парка. Строители разберут свыше 18 квадратных метров плитки и дорожной одежды. После обновления покрытия парковую инфраструктуру дополнят пункт проката и кафе (вдоль главной аллеи), центр искусства (на месте летней эстрады), новая сцена (у районе автодрома).
Напомним, что в конце мая в Липецке состоялись общественные слушания концепции развития Нижнего парка. Участники фокус-групп существенно повлияли на идею реконструкции зоны отдыха. Так, большинство липчан из фокус-групп высказались за организацию в парке разнопланового досуга, сохранение общего ландшафта и тротуарного покрытия. Участники опросов одобрили идеи возрождения танцплощадки и показа фильмов в обновленном Зеленом театре. А вот предложение расширить зону фуд-кортов поддержки не нашло. Кроме того, участники фокус-групп дополнили концепцию ценными деталями, такими как открытая летняя библиотека, продажа липецких сувениров, специальные небольшие киоски для отдыха мам с грудными детьми. Участники совещания обсудили перспективы создания единого образа парка, гармонично сочетающего историю и современность. Была рассмотрена возможность переноса аттракционов на новую площадку и создания на их месте современного арт-центра, а также варианты площадок для удобной и вместительной парковки.
На этот раз комплексное благоустройство затронет центральную зону парка — 14 га от входа в районе площади Революции до зоопарка. После работ зону отдыха будет не узнать. В Нижнем парке демонтируют практически все существующие постройки и сооружения. В список «на выход» попали аттракционы, кафе, кофейня, тир, кассы, бар, кафетерий, Зеленый театр, киоски, эстрада, био-туалеты, гаражи, урны и скамейки. Все это уберут, чтобы по-новому создать покрытие парка. Строители разберут свыше 18 квадратных метров плитки и дорожной одежды. После обновления покрытия парковую инфраструктуру дополнят пункт проката и кафе (вдоль главной аллеи), центр искусства (на месте летней эстрады), новая сцена (у районе автодрома).
Напомним, что в конце мая в Липецке состоялись общественные слушания концепции развития Нижнего парка. Участники фокус-групп существенно повлияли на идею реконструкции зоны отдыха. Так, большинство липчан из фокус-групп высказались за организацию в парке разнопланового досуга, сохранение общего ландшафта и тротуарного покрытия. Участники опросов одобрили идеи возрождения танцплощадки и показа фильмов в обновленном Зеленом театре. А вот предложение расширить зону фуд-кортов поддержки не нашло. Кроме того, участники фокус-групп дополнили концепцию ценными деталями, такими как открытая летняя библиотека, продажа липецких сувениров, специальные небольшие киоски для отдыха мам с грудными детьми. Участники совещания обсудили перспективы создания единого образа парка, гармонично сочетающего историю и современность. Была рассмотрена возможность переноса аттракционов на новую площадку и создания на их месте современного арт-центра, а также варианты площадок для удобной и вместительной парковки.
36 760
Боднарь
Ну какой ты тупой!
Нравится ли мне нижний парк?
Так не понятно
Вся
Сгоняй в Москву
Вчерась
Викторм
Мы уж тут думали
У путина