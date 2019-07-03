52 минуты назад
Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа
Местная полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «хулиганство», в то время как 28-летний потерпевший настаивает на ее переквалификацию в «покушение на убийство».
- Сразу же в свой адрес я стал получать угрозы. Помимо того, что Потапов публично обзывал меня нецензурно, он грозил меня убить или кому-то заказать. О таком поведении я докладывал Минаеву, но воспитательные беседы не приводили к изменениям в поведении Потапова. Лично я воспринимал все наезды всерьез и 8 мая этого года убедился, что угрозы убийством - не только слова, - говорит Дмитрий.
В этот день поля ООО «Рассвет» должны были обработать пестицидами. Колосов вместе с учетчиком Пантюшиным поехал проверить подготовку к работе дорогостоящего агрегата. Как оказалось, самоходный опрыскиватель был неисправен. Однако, механизатор отказался вернуться на базу, заявив, что будет слушаться только Потапова. А подоспевший на место конфликта Потапов велел Колосову валить с поля, причем делал это в самых непечатных выражениях.
Вечером того же дня два заместителя гендиректора ООО «Рассвет» снова встретились, на этот раз - на территории весовой станции. В присутствии гендиректора Минаева Потапов снова обрушил на Колосова поток оскорблений, после чего услышал в ответ совет закрыть рот. И тут холодная война мгновенно переросла в бойню. В рукопашной, которую, по словам липчанина, затеял тамбовчанин, Колосову подбили глаз и откусили кончик носа. Обезумев от боли, он ударом в солнечное сплетение сбил противника на бетонный пол. Вцепившихся друг в друга своих заместителей растащил гендиректор Минаев.
Все участники конфликта вышли из весовой на улицу, где собралась группа работников сельхозпредприятия. Пока Колосов вытирал с лица кровавые слезы, Потапов сходил к своему автомобилю «Митсубиси Паджеро Спорт», достал из него зачехленный карабин, извлек его из мешка и с матерными угрозами, которые на печатный язык можно перевести как «сейчас я тебя убью!», направил ствол в группу людей, в которой находился Колосов.
По словам Дмитрия, его и рабочих предприятия спасла реакция. Во время первого выстрела все бросились врассыпную. Колосов успел нырнуть за капитальную стену весовой и заряд карабина ударился в кирпич на уровне его головы. Затем прозвучали еще несколько выстрелов, направленных внутрь помещения, где были люди.
- Я услышал слова: «Выходя, я тебя все равно убью!». Потом услышал шум борьбы и слова директора Минаева, который пытался уговорить своего родственника опустить ружье. Выглянув из-за стены, увидел, что директор держит карабин за ствол, пригнув его к земле. Я взял обрезок деревянной доски, прикрыл им грудь, выскочил на улицу и, отбросив свою «защиту» в сторону, также схватился обеими руками за ствол карабина. И тут же прозвучали еще два выстрела. Я испытал жуткую боль в обеих ногах, но ствол не отпускал. Потапов же продолжал высказывать угрозы в мой адрес и в адрес директора Минаева.
Весовая и следы стрельбы в помещении
Ружье у своего заместителя Потапова директор все же отобрал. Но тот не успокаивался, мол, прячь ружье или не прячь, а он все равно убьет Колосова.
Рентген показал, что в ногах липчанина сидят десять больших дробин. Семь из них врачи извлекли в ходе трех операций, а до трех так и не добрались. Дмитрий до сих пор находится на больничном. После того, что случилось, он боится возвращаться на работу.
- Во время лечения в Тамбовской больнице я выходил прогуливаться во двор. Однажды ко мне подошел высокий мужчина и сказал, что я если я не заберу заявление из полиции, то мне конец. Я уверен, что у Потапова есть другое огнестрельное оружие. Он опасен для окружающих, а уж для меня - тем более, - говорит потерпевший.
Очевидно, стрельбой по живым мишеням Дмитрий Потапов, как говорится, настолько достал свою многочисленную родню, работающую вместе с ним в ООО «Рассвет», что трое из них, в том числе гендиректор сельхозпредприятия Михаил Минаев, обратились к руководителям СУ СК РФ по Тамбовской области и УМВД РФ по Тамбовской области с коллективной жалобой на бездействие полиции, усмотревшей в действиях стрелка лишь хулиганский поступок.
В обращении они просят переквалифицировать действия Потапова на покушение на убийство, передав расследование уголовного дела из полиции в Следственный комитет. «До настоящего времени убийца Потапов Д.А. уже более месяца находится на свободе, продолжает заниматься преступной деятельностью, угрожая и подкупая свидетелей по уголовному делу...».
- Мы обжалуем действия следственных органов. Считаем, что уголовное дело должно быть переквалифицировано на покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом с применением огнестрельного оружия, - считает Евгения Рылеева, адвокат Дмитрия Колосова.
Защита Дмитрия Колосова уже одержала промежуточную победу: в настоящее время материалы уголовного дела по обвинению Дмитрия Потапова по ст. 213 УК РФ («хулиганство») переданы в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Макс