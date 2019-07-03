Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа

Местная полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «хулиганство», в то время как 28-летний потерпевший настаивает на ее переквалификацию в «покушение на убийство».

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Липчанин Дмитрий Колосов, инженер по образованию, полгода назад был принят на работу заместителем гендиректора по производству ООО «Рассвет», хозсубъекта Инжавинского района Тамбовской области (на производстве он проводил будни, возвращаясь домой на выходные). Вторым заместителем гендиректора Михаила Минаева является его родственник Дмитрий Потапов. Между двумя заместителями отношения сразу не заладились. Дмитрий говорит, что из-за того, что он выявлял недочеты в работе коллеги и делал ему замечания.- Сразу же в свой адрес я стал получать угрозы. Помимо того, что Потапов публично обзывал меня нецензурно, он грозил меня убить или кому-то заказать. О таком поведении я докладывал Минаеву, но воспитательные беседы не приводили к изменениям в поведении Потапова. Лично я воспринимал все наезды всерьез и 8 мая этого года убедился, что угрозы убийством - не только слова, - говорит Дмитрий.В этот день поля ООО «Рассвет» должны были обработать пестицидами. Колосов вместе с учетчиком Пантюшиным поехал проверить подготовку к работе дорогостоящего агрегата. Как оказалось, самоходный опрыскиватель был неисправен. Однако, механизатор отказался вернуться на базу, заявив, что будет слушаться только Потапова. А подоспевший на место конфликта Потапов велел Колосову валить с поля, причем делал это в самых непечатных выражениях.Вечером того же дня два заместителя гендиректора ООО «Рассвет» снова встретились, на этот раз - на территории весовой станции. В присутствии гендиректора Минаева Потапов снова обрушил на Колосова поток оскорблений, после чего услышал в ответ совет закрыть рот. И тут холодная война мгновенно переросла в бойню. В рукопашной, которую, по словам липчанина, затеял тамбовчанин, Колосову подбили глаз и откусили кончик носа. Обезумев от боли, он ударом в солнечное сплетение сбил противника на бетонный пол. Вцепившихся друг в друга своих заместителей растащил гендиректор Минаев.Все участники конфликта вышли из весовой на улицу, где собралась группа работников сельхозпредприятия. Пока Колосов вытирал с лица кровавые слезы, Потапов сходил к своему автомобилю «Митсубиси Паджеро Спорт», достал из него зачехленный карабин, извлек его из мешка и с матерными угрозами, которые на печатный язык можно перевести как «сейчас я тебя убью!», направил ствол в группу людей, в которой находился Колосов.По словам Дмитрия, его и рабочих предприятия спасла реакция. Во время первого выстрела все бросились врассыпную. Колосов успел нырнуть за капитальную стену весовой и заряд карабина ударился в кирпич на уровне его головы. Затем прозвучали еще несколько выстрелов, направленных внутрь помещения, где были люди.- Я услышал слова: «Выходя, я тебя все равно убью!». Потом услышал шум борьбы и слова директора Минаева, который пытался уговорить своего родственника опустить ружье. Выглянув из-за стены, увидел, что директор держит карабин за ствол, пригнув его к земле. Я взял обрезок деревянной доски, прикрыл им грудь, выскочил на улицу и, отбросив свою «защиту» в сторону, также схватился обеими руками за ствол карабина. И тут же прозвучали еще два выстрела. Я испытал жуткую боль в обеих ногах, но ствол не отпускал. Потапов же продолжал высказывать угрозы в мой адрес и в адрес директора Минаева.Ружье у своего заместителя Потапова директор все же отобрал. Но тот не успокаивался, мол, прячь ружье или не прячь, а он все равно убьет Колосова.Рентген показал, что в ногах липчанина сидят десять больших дробин. Семь из них врачи извлекли в ходе трех операций, а до трех так и не добрались. Дмитрий до сих пор находится на больничном. После того, что случилось, он боится возвращаться на работу.- Во время лечения в Тамбовской больнице я выходил прогуливаться во двор. Однажды ко мне подошел высокий мужчина и сказал, что я если я не заберу заявление из полиции, то мне конец. Я уверен, что у Потапова есть другое огнестрельное оружие. Он опасен для окружающих, а уж для меня - тем более, - говорит потерпевший.Очевидно, стрельбой по живым мишеням Дмитрий Потапов, как говорится, настолько достал свою многочисленную родню, работающую вместе с ним в ООО «Рассвет», что трое из них, в том числе гендиректор сельхозпредприятия Михаил Минаев, обратились к руководителям СУ СК РФ по Тамбовской области и УМВД РФ по Тамбовской области с коллективной жалобой на бездействие полиции, усмотревшей в действиях стрелка лишь хулиганский поступок.В обращении они просят переквалифицировать действия Потапова на покушение на убийство, передав расследование уголовного дела из полиции в Следственный комитет. «До настоящего времени убийца Потапов Д.А. уже более месяца находится на свободе, продолжает заниматься преступной деятельностью, угрожая и подкупая свидетелей по уголовному делу...».- Мы обжалуем действия следственных органов. Считаем, что уголовное дело должно быть переквалифицировано на покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом с применением огнестрельного оружия, - считает Евгения Рылеева, адвокат Дмитрия Колосова.Защита Дмитрия Колосова уже одержала промежуточную победу: в настоящее время материалы уголовного дела по обвинению Дмитрия Потапова по ст. 213 УК РФ («хулиганство») переданы в СУ СК РФ по Тамбовской области.