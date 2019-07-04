Общество

54 минуты назад

Школу на Манеже откроют не раньше зимы

24 983
#Евгения Уваркина #школа #строительство #Манеж
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Школу на Манеже откроют не раньше зимы

Строители пока не укладываются в сроки. Подрядчика могут заменить.

Глава города Евгения Уваркина намерена сменить подрядчика строительства школы на Манеже, если строители не уложатся в сроки. Сегодня мэр и ее заместители посетили объект. Выездная проверка показала, что строители не выполняют обещанных объемов, пишет Евгения Уваркина в Instagram.



Напомним, в апреле Игорь Артамонов взял строительство школы на личный контроль. Весной врио губернатора Липецкой области объезжал социальные новостройки Липецка и оказался недоволен темпами работы по возведению школы на улице 50 лет НЛМК.
24 983
#Евгения Уваркина #школа #строительство #Манеж
1

Комментарии (24)

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Макаренко

1 минуту назад
а нужны ли школы? если на выпускной бал приходят с ирокезом и в трусах? что дальше будет?
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Им не стыдно

2 минуты назад
Уваркина Артамонов пусть людям платят, а эти 2 ни при чем, тут другие товарищи откаты получали. И обворовывали детей.
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Уваркина Артамонов пусть людям платят

7 минут назад
Давно все разворовали, 100% на все обьекты выделяют денег бюджет все подрядные их растащат по своим карманам а людям не платят ни хера и школа стоит все денег нет ооо СМУ 48 знает такого раньше платит а сейчас люди так работают как же вам не стыдно все ведь вернется товарищ
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Анна

8 минут назад
Открывайте в ноябре. Мы лучше переведем детей, чем будем их возить по всему городу!
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Анна

9 минут назад
Открывайте в ноябре. Мы луче переведем детей, чем будем их возить по всему городу!
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Она школа и ни к чему

9 минут назад
Вообще. Лишь бы Щербакове с Иванов были сыт и пьян.
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Позор артамонов

10 минут назад
Тянут потянут, да потому что нет рабочих все разбежались Артамонов бы хоть раз приехал и спросил у работяг вы как мужики у них зп 600 р день закрывают это смешно у всех семьи там большая часть пенсионеры как жить вот все и ушли СМУ 48 не ходите никто не платит на деньги кидает работадатель херов обещал 1300 а поатит 600
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Давно все разворовали

12 минут назад
Им все равно. Сироты. Дети. Это люди без понятий. Лишь бы свою утробу набить)))
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Тянут потянут

13 минут назад
Школа же в стране с 1 сентября работает ? Ещё год завалили....
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Позор уваркина

13 минут назад
Вопрос, да там все разваровали подрядчики а работягам платили гроши мой отец там пенсионер трудится с 8 до 18 а платят мизер уваркина принзжает а толку то а хта овца вообще папина доча не понимает ничего в этом . Если б платили людям школа бы давно стояла на месте и построена.
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