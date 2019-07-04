54 минуты назад
Школу на Манеже откроют не раньше зимы
Строители пока не укладываются в сроки. Подрядчика могут заменить.
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Провели выездное совещание в школе на Манеже. Работы ведутся, но пока не в тех масштабах, как нужно. Если в течение двух недель мы не увидим объемы, которые подрядчик должен выполнять по контракту, будем его менять. Любыми силами мы должны сдать школу до конца ноября. А 800 детей придут сюда 1 сентября следующего года. #липецк #школа #стройка #lipetsklive
Напомним, в апреле Игорь Артамонов взял строительство школы на личный контроль. Весной врио губернатора Липецкой области объезжал социальные новостройки Липецка и оказался недоволен темпами работы по возведению школы на улице 50 лет НЛМК.
Макаренко
Им не стыдно
Уваркина Артамонов пусть людям платят
Анна
Анна
Она школа и ни к чему
Позор артамонов
Давно все разворовали
Тянут потянут
Позор уваркина