Неделя 48
50 минут назад
Кто рано встает, тот без пробок на работу попадет
Итоги недели
Эта рабочая неделя была на день больше предыдущей - всего три рабочих дня. А в четверг россияне праздновали День Победы.
«Здравствуй, мама, возвратились мы не все...»
Празднование Дня Победы в Липецке началось на традиционном месте скорби - на площади Героев. «Липчане несут цветы к Вечному огню», начиная с 8 часов утра.
А уже к 9.00 к перекрытой со всех сторон полицейскими площади Победы стали стекаться горожане (см. «Площадь Победы в ожидании праздника»). Неожиданно для всех за полчаса до начала праздничного митинга над площадью Победы пролетели звенья самолетов Липецкого авиацентра. Это полет был спонтанным: в Москве из-за плохих метеоусловий отменили воздушную часть военного парада.
Сам военный парад начался в 11.00. Вокруг площади Победы и на ней самой собрались 50 тысяч зрителей и участников праздника. Конечно, главными на Дне Победы должны были стать последние ветераны Второй Мировой войны, частью которой была Великая Отечественная. Их было немного. Настолько немного, что часть раскладных стульев у монумента Победы осталась пустой (их бесцеремонно заняли внуки каких-то випов - мальчишки-дошкольники в военных пилотках). В Липецке осталось всего 1200 горожан, которые прошли через ту войну: фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников немецких лагерей…
На митинге от имени руководства области выступил спикер областного Совета Павел Путилин:
- Как и вся страна, наши города и села понесли невосполнимые потери. С территории нынешней Липецкой области в Красную армию были призваны почти 250 тысяч человек. Больше половины не вернулись с полей сражений. Если объявить минуту молчания по каждому из погибших жителей только одной нашей области, то эта минута молчания продолжалась бы 3 месяца 2 суток 11 часов!
Из выступления и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной горожане узнали, что Родину защищали более 40 тысяч липчан, из которых каждый шестой не вернулся домой. Кстати, у и.о. главы Липецка оказался очень героический двоюродный дед - Герой Советского Союза Никанор Захватаев (позже его внучка вместе со своими детьми встала в ряды «Бессмертного полка»).
В 12.00 с площади по улице Советской пошел «Бессмертный полк», в который встали бывший и нынешний главы региона: Олег Королев и Игорь Артамонов с женой и дочкой.
«В праздничных мероприятиях Дня Победы в Липецке приняли участие более 80 тысяч человек». Из них 65 тысяч прошли в марше «Бессмертного полка».
Празднование Дня Победы в Липецке перенеслось на площадь Петра Великого и в Нижний парк. В 22 часа над площадью Петра Великого в небо было выпущено «280 залпов за шесть минут».
«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»
На этой неделе «Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь» - 45-летний Алексей Дуванов. С 2011 года до настоящего назначения он работал первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.
А вот имя нового мэра жители Липецка узнают через месяц - 11 июня. На этой неделе в Липецком горсовете приступила к работе комиссия по отбору кандидатур на должность главы Липецка. «Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров». Члены комиссии утвердили календарный план работы. Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка пройдет с 7 по 30 мая. В состав комиссии входят 12 человек. Шестеро из них представители Липецкого горсовета, остальные - чиновники администрации области и депутат областного Совета Марина Донских.
Кстати, Александр Костомаров предложил на этапе конкурсного испытания - представления кандидатами концепций социально-экономического развития Липецка на 5-летний период - закрыть двери горсовета от СМИ. Член комиссии по отбору кандидатов в мэры Липецка Николай Быковских (фракция КПРФ) задал вице-губернатору Александру Костомарову резонный вопрос, почему так? И получил ответ: «СМИ могут оказать давление на претендентов. Они могут растеряться».
Удивительное дело: претенденты на самую что ни на есть публичную должность боятся журналистов?
Очевидно, что на сессию горсовета, которая выберет нового главу Липецка из двух предложенных отборочной комиссией кандидатур, попадет кандидатура и.о. мэра Евгении Уваркиной. Вопрос один: кому позволят стать ее конкурентом?
На своей кляче куда захочу, туда и поскачу
В Липецке началась череда конфликтов вокруг строек. Так, жители улицы Полиграфической выступают против появления в нескольких метрах от дома №4 многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.
Спортивный центр по улице Полиграфической должны были построить еще в 2011 году. Но что-то пошло не так, и застройщик, выгнав 5-этажную коробку у дома №4, забросил работу. Размораживание стройки вызвало протест у местных жителей (см. «А если завтра все будет как в Кемерово?!»)
А в другой части города, неподалеку от Центрального рынка, конфликт жителей частного сектора и застройщика, желающего возвести две 25-этажных «свечки», перешел в открытую фазу (см. «Мат-перемат и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика»).
История противостояния жителей этой части города с застройщиком началась ровно месяц тому назад. Тогда случился сход жителей улиц Гоголя, Перова, Ульяны Громовой, переулков Балакирева и Яблочкина, выступивших против уплотнения этого района двумя высотками. У жителей местного «шанхая» и без того много проблем: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области и узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток чрезвычайно уплотнит застройку, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Однако застройщик получил карт-бланш от мэрии и начал работы. И тут же наткнулся на сопротивление жителей этого района. Например, одна из липчанок привязывала свою овчарку у экскаватора, чтобы не пускать на стройку рабочих. Если власть не вмешается в ситуацию, конфликт может закончиться кровью.
Раньше объезжали ямы. Теперь проще объехать дорогу
«Все дороги в Липецке отремонтируют в этом году иногородние подрядчики». Улицу Космонавтов за 280 млн рублей сделает московская ООО «Руслан-1», два десятка других объектов - воронежское ООО «Дорожник» за 300 миллионов. Соответствующие контракты будут подписаны в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства уже завтра. По словам заместителя председателя департамента Николая Воронина, администрация Липецка желала бы, чтобы на субподряд иногородние строители взяли муниципальные организации: МБУ «Липецкгорсвет» - на установку уличного освещения и монтаж светофорных объектов, МУП «Зеленхоз» - на обустройство газонов, посадку кустарника и деревьев.
Кстати, дорогу по улице Космонавтов будет делать та же организация, которая стала победителем аукциона на реконструкцию проспекта Победы: ООО «Руслан-1».
8 мая в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка прошло совещание по реконструкции проспекта Победы.
- Мы решили с представителями подрядной организации, «Руслан-1», что на время комплексного благоустройства проспекта Победы - от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова - общественный транспорт будет ходить по этой части магистрали. Для этого подрядчик оставит автобусам и «маршруткам» по полосе движения вдоль осевой линии проспекта, отбив их желтой краской. Чтобы не впустить на ремонтируемый объект весь остальной автотранспорт, у памятника Танкистов и на кольцевой развязке проспекта с улицей Водопьянова будут дежурить патрули ДПС. Сквозной проезд по улице Индустриальной со стороны проезда от памятника Танкистам до поселка ЛТЗ остается закрытым. Соответственно, участники дорожного движения будут проинформированы об изменении трафика соответствующими дорожными указателями, - сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.
Итак, «Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го».
Руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев сообщил чиновникам, что рабочие начнут демонтаж старого бортового камня на проспекте, элементов дорожного ограждения, светофоров, опор дорожного освещения (все это будет принимать на хранение МКУ «Управление строительства города Липецка», чтобы использовать пригодное для дальнейшей эксплуатации дорожное оборудование в благоустройстве частного сектора). На этом, предварительном, этапе работ движение автотранспорта по проспекту Победы будет обычным. Когда дорожники начнут снимать с проезжей части старое полотно и расширять дорогу до шести полос, тогда по проспекту прекратится движение любого автотранспорта кроме автобусов.
Как только подрядчик начнет работу по перекладке существующих коммунальных сетей и коммуникаций под полотном дороги, тогда мэрия оповестит липчан о том, что весь общественный транспорт пойдет в обход ремонтируемого участка проспекта Победы по соседним улицам. Но в администрации Липецка, как уверяет Николай Воронин, сделают все, чтобы максимально сократить этот период времени.
А вот трамвайное движение вообще не будет прервано даже на сутки. Когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь, как говорит Николай Воронин, заменит старые шпалы и рельсы на новые. Правда, о резине между рельсами и проезжей частью дороги пока речи нет: мэрия собирается отремонтировать все такие стыки в Липецке литым асфальтом.
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
... Ровно год тому назад, 7 мая, глава Липецка Сергей Иванов объявил тотальную войну одуванчикам - к их выкашиванию мэр призвал привлечь всех, кто может держать косы и триммеры в руках: трудовые коллективы магазинов, ТРЦ, АЗС и иных организаций. Мэр предложил и чиновникам впрягаться в работу. В мае прошлого года жужжание электрокос было слышно в каждом районе города. Одержимость Сергея Иванова борьбой с этим сорняком отразилась в названии одного из первых местных телеграмм-каналов и коллажем в одной из газет, на котором голову мэра украшал венок из одуванчиков.
В этом мае яркого желтого цвета на городских улицах, кажется, стало больше, чем в прошлом. «На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей». Кстати, в прошлом году работники МУП «Зеленхоз» выходили на борьбу с сорняками на 550 тысячах кв.м. «зеленки» по 10-11 раз! В этом году «Зеленхоз» получил от мэрии на косьбу бурьяна 12 млн рублей. По контракту озеленители должны пять раз окосить центральные улицы города и дважды - все остальные. Так что, перефразируя еще одного липецкого экс-градоначальника Михаила Гулевского, одуванчикам - быть!
Танцуют все!
«В Липецке для школьников прозвучат два последних звонка». В первый раз - 23 мая для 5 тысяч девятиклассников, во второй - 25 мая для более 2500 одиннадцатиклассников. Общегородской праздник выпускников «Липецкие зори» пройдёт 25 июня. Но в этот раз «Зори» могут остаться без столичной звезды. Почему? Внятного ответа на этот вопрос у мэрии пока нет.
1 сентября должны открыться две новых школы - в микрорайоне «Победа» и на Манеже. Первая уже построена липецким подрядчиком, а вот со второй, которую вот уже третий год (!) возводят тамбовчане, возникла проблема: если работы в ней не закончатся к 15 июля, то, возможно, школа не откроет своих дверей жителям этой части города.
Департамент образования мэрии является главным потребителем средств городского бюджета. Поэтому когда их расходуют нерационально, это - ЧП. В одной такой некрасивой ситуации на этой неделе разбирались председатель ведомства Александр Мочалов и куратор сферы образования вице-мэр Евгений Павлов (см. «В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки»). Отцы города потребовали от горе-подрядчика заменить весь разрушившийся за зиму резиновый газон на новый к 15 августа.
Продут выпускные балы в мае и детсадах. Их покинут 6 тысяч будущих первоклашек - на 500 больше, чем годом ранее. Самые активные и творчески одаренные шести-семилетки 31 мая примут участие в городском Бале выпускников. А вот этой осенью «Без мест в детских садах Липецка могут остаться 1500 ребятишек».
Живут же люди!
«Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова». Врио губернатора Липецкой области в прошлом году заработал 190 миллионов 813 тысяч 790 рублей. Основной доход он получил от работы на предыдущем месте в ПАО «Сбербанк», вкладов в банках и реализации ценных бумаг.
В собственности у Игоря Артамонова находится квартира в России площадью 150 квадратных метров, машино-место, дачный участок в 2 500 квадратных метров и дом 346 «квадратов». У жены врио главы региона доход за прошлый год составил 17 миллионов 126 тысяч рублей; в перечне собственности - квартира в Германии площадью 146 квадратных метров.
Опубликованы данные и о заработке заместителей Артамонова. Самым богатым из них оказался врио вице-губернатора Анатолий Якутин - 8,9 млн рублей дохода за прошлый год. Дмитрий Аверов заработал 4 миллиона 947 тысяч рублей. Представители «старой команды» заработали меньше: Юрий Таран - 2 миллиона 306 тысяч рублей, Вячеслав Щеглеватых - 2 миллиона 623 тысячи рублей.
«И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень...»
В минувшее воскресенье самолет «Аэрофлота» «Superjet 100», летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Она оказалась очень жесткой. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и бортпроводник.
И вот новость: «ТАСС: в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» есть погибшие из Липецкой области». В «тассовке» сообщалось: «Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга».
Тут же в СМИ появилось много версий произошедшего. Очень жестко и безапелляционно о причинах трагедии высказался публицист Александр Невзоров:
- Это следствие все одного единственного, ключевого первоначального детонирующего события - удара молнии, которая и перечеркнула проект «Сухой Суперджет», потому что даже кукурузники сельхозавиации выдерживают попадание молнии без всяких проблем. Вопрос в мире давно решен. И уязвимость такого рода не позволяет самолету ни в каком варианте называться ни современным ни безопасным. И здесь на этом точка. Необсуждаемо!
«Сухой Суперджет 100» - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Проект запустили в работу в 2000 году. На разработку потрачены 44 млрд рублей (четыре годовых бюджета Липецка для сравнения). Первый полет самолета состоялся в мае 2008 года, а эксплуатировать его начали в 2011-м.
Удачным ли бы этот проект? По мнению специалистов, нет. Так, в 2007 году производитель заявил, что до 2013 года планирует выпустить 236 самолетов. Но к началу мая этого года построено всего 186 самолетов, 151 из которых передан заказчикам. Из них летают всего 128 машин. За редким исключением - внутри России (зарубежные авиаперевозчики купили всего 22 лайнера - причем ирландский перевозчик, приобретший семь самолетов, уже отказался от их эксплуатации, и вот-вот от них откажется мексиканская авиакомпания, эксплуатирующая пять машин).
При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих, не дожидаясь окончания расследования трагедии, заявил, что не видит оснований для приостановки полетов «Суперджет 100»! Кстати, богатые россияне и члены правительства РФ отечественной разработкой не пользуются. Они летают, по данным СМИ, на самолетах «Boeing Business Jet», «Bombardier», «Gulfstream G-V» и «Gulfstream GV-SP», «Boeing 767-300ER», «Falcon 2000 EX Easy», «Raytheon 390 Premier 1» (а вот и еще одна новость об успехах импортозамещения: «В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии»).
… ТАСС поспешил с заявлением о гибели липчан в московской авиакатастрофе. Житель Задонска Сергей Ветчинкин спасся из охваченного пламенем самолета (см. «Выживший в катастрофе «Superjet 100» житель Липецкой области: «Самое страшное началось при посадке»). На этой неделе он получил новый паспорт взамен сгоревшего на борту лайнера: на оформление нового паспорта ушло всего несколько часов.
«Здравствуй, мама, возвратились мы не все...»
Празднование Дня Победы в Липецке началось на традиционном месте скорби - на площади Героев. «Липчане несут цветы к Вечному огню», начиная с 8 часов утра.
А уже к 9.00 к перекрытой со всех сторон полицейскими площади Победы стали стекаться горожане (см. «Площадь Победы в ожидании праздника»). Неожиданно для всех за полчаса до начала праздничного митинга над площадью Победы пролетели звенья самолетов Липецкого авиацентра. Это полет был спонтанным: в Москве из-за плохих метеоусловий отменили воздушную часть военного парада.
Сам военный парад начался в 11.00. Вокруг площади Победы и на ней самой собрались 50 тысяч зрителей и участников праздника. Конечно, главными на Дне Победы должны были стать последние ветераны Второй Мировой войны, частью которой была Великая Отечественная. Их было немного. Настолько немного, что часть раскладных стульев у монумента Победы осталась пустой (их бесцеремонно заняли внуки каких-то випов - мальчишки-дошкольники в военных пилотках). В Липецке осталось всего 1200 горожан, которые прошли через ту войну: фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников немецких лагерей…
На митинге от имени руководства области выступил спикер областного Совета Павел Путилин:
- Как и вся страна, наши города и села понесли невосполнимые потери. С территории нынешней Липецкой области в Красную армию были призваны почти 250 тысяч человек. Больше половины не вернулись с полей сражений. Если объявить минуту молчания по каждому из погибших жителей только одной нашей области, то эта минута молчания продолжалась бы 3 месяца 2 суток 11 часов!
Из выступления и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной горожане узнали, что Родину защищали более 40 тысяч липчан, из которых каждый шестой не вернулся домой. Кстати, у и.о. главы Липецка оказался очень героический двоюродный дед - Герой Советского Союза Никанор Захватаев (позже его внучка вместе со своими детьми встала в ряды «Бессмертного полка»).
В 12.00 с площади по улице Советской пошел «Бессмертный полк», в который встали бывший и нынешний главы региона: Олег Королев и Игорь Артамонов с женой и дочкой.
«В праздничных мероприятиях Дня Победы в Липецке приняли участие более 80 тысяч человек». Из них 65 тысяч прошли в марше «Бессмертного полка».
Празднование Дня Победы в Липецке перенеслось на площадь Петра Великого и в Нижний парк. В 22 часа над площадью Петра Великого в небо было выпущено «280 залпов за шесть минут».
«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»
На этой неделе «Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь» - 45-летний Алексей Дуванов. С 2011 года до настоящего назначения он работал первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.
А вот имя нового мэра жители Липецка узнают через месяц - 11 июня. На этой неделе в Липецком горсовете приступила к работе комиссия по отбору кандидатур на должность главы Липецка. «Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров». Члены комиссии утвердили календарный план работы. Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка пройдет с 7 по 30 мая. В состав комиссии входят 12 человек. Шестеро из них представители Липецкого горсовета, остальные - чиновники администрации области и депутат областного Совета Марина Донских.
Кстати, Александр Костомаров предложил на этапе конкурсного испытания - представления кандидатами концепций социально-экономического развития Липецка на 5-летний период - закрыть двери горсовета от СМИ. Член комиссии по отбору кандидатов в мэры Липецка Николай Быковских (фракция КПРФ) задал вице-губернатору Александру Костомарову резонный вопрос, почему так? И получил ответ: «СМИ могут оказать давление на претендентов. Они могут растеряться».
Удивительное дело: претенденты на самую что ни на есть публичную должность боятся журналистов?
Очевидно, что на сессию горсовета, которая выберет нового главу Липецка из двух предложенных отборочной комиссией кандидатур, попадет кандидатура и.о. мэра Евгении Уваркиной. Вопрос один: кому позволят стать ее конкурентом?
На своей кляче куда захочу, туда и поскачу
В Липецке началась череда конфликтов вокруг строек. Так, жители улицы Полиграфической выступают против появления в нескольких метрах от дома №4 многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.
Спортивный центр по улице Полиграфической должны были построить еще в 2011 году. Но что-то пошло не так, и застройщик, выгнав 5-этажную коробку у дома №4, забросил работу. Размораживание стройки вызвало протест у местных жителей (см. «А если завтра все будет как в Кемерово?!»)
А в другой части города, неподалеку от Центрального рынка, конфликт жителей частного сектора и застройщика, желающего возвести две 25-этажных «свечки», перешел в открытую фазу (см. «Мат-перемат и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика»).
История противостояния жителей этой части города с застройщиком началась ровно месяц тому назад. Тогда случился сход жителей улиц Гоголя, Перова, Ульяны Громовой, переулков Балакирева и Яблочкина, выступивших против уплотнения этого района двумя высотками. У жителей местного «шанхая» и без того много проблем: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области и узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток чрезвычайно уплотнит застройку, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Однако застройщик получил карт-бланш от мэрии и начал работы. И тут же наткнулся на сопротивление жителей этого района. Например, одна из липчанок привязывала свою овчарку у экскаватора, чтобы не пускать на стройку рабочих. Если власть не вмешается в ситуацию, конфликт может закончиться кровью.
Раньше объезжали ямы. Теперь проще объехать дорогу
«Все дороги в Липецке отремонтируют в этом году иногородние подрядчики». Улицу Космонавтов за 280 млн рублей сделает московская ООО «Руслан-1», два десятка других объектов - воронежское ООО «Дорожник» за 300 миллионов. Соответствующие контракты будут подписаны в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства уже завтра. По словам заместителя председателя департамента Николая Воронина, администрация Липецка желала бы, чтобы на субподряд иногородние строители взяли муниципальные организации: МБУ «Липецкгорсвет» - на установку уличного освещения и монтаж светофорных объектов, МУП «Зеленхоз» - на обустройство газонов, посадку кустарника и деревьев.
Кстати, дорогу по улице Космонавтов будет делать та же организация, которая стала победителем аукциона на реконструкцию проспекта Победы: ООО «Руслан-1».
8 мая в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка прошло совещание по реконструкции проспекта Победы.
- Мы решили с представителями подрядной организации, «Руслан-1», что на время комплексного благоустройства проспекта Победы - от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова - общественный транспорт будет ходить по этой части магистрали. Для этого подрядчик оставит автобусам и «маршруткам» по полосе движения вдоль осевой линии проспекта, отбив их желтой краской. Чтобы не впустить на ремонтируемый объект весь остальной автотранспорт, у памятника Танкистов и на кольцевой развязке проспекта с улицей Водопьянова будут дежурить патрули ДПС. Сквозной проезд по улице Индустриальной со стороны проезда от памятника Танкистам до поселка ЛТЗ остается закрытым. Соответственно, участники дорожного движения будут проинформированы об изменении трафика соответствующими дорожными указателями, - сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.
Итак, «Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го».
Руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев сообщил чиновникам, что рабочие начнут демонтаж старого бортового камня на проспекте, элементов дорожного ограждения, светофоров, опор дорожного освещения (все это будет принимать на хранение МКУ «Управление строительства города Липецка», чтобы использовать пригодное для дальнейшей эксплуатации дорожное оборудование в благоустройстве частного сектора). На этом, предварительном, этапе работ движение автотранспорта по проспекту Победы будет обычным. Когда дорожники начнут снимать с проезжей части старое полотно и расширять дорогу до шести полос, тогда по проспекту прекратится движение любого автотранспорта кроме автобусов.
Как только подрядчик начнет работу по перекладке существующих коммунальных сетей и коммуникаций под полотном дороги, тогда мэрия оповестит липчан о том, что весь общественный транспорт пойдет в обход ремонтируемого участка проспекта Победы по соседним улицам. Но в администрации Липецка, как уверяет Николай Воронин, сделают все, чтобы максимально сократить этот период времени.
А вот трамвайное движение вообще не будет прервано даже на сутки. Когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь, как говорит Николай Воронин, заменит старые шпалы и рельсы на новые. Правда, о резине между рельсами и проезжей частью дороги пока речи нет: мэрия собирается отремонтировать все такие стыки в Липецке литым асфальтом.
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
... Ровно год тому назад, 7 мая, глава Липецка Сергей Иванов объявил тотальную войну одуванчикам - к их выкашиванию мэр призвал привлечь всех, кто может держать косы и триммеры в руках: трудовые коллективы магазинов, ТРЦ, АЗС и иных организаций. Мэр предложил и чиновникам впрягаться в работу. В мае прошлого года жужжание электрокос было слышно в каждом районе города. Одержимость Сергея Иванова борьбой с этим сорняком отразилась в названии одного из первых местных телеграмм-каналов и коллажем в одной из газет, на котором голову мэра украшал венок из одуванчиков.
В этом мае яркого желтого цвета на городских улицах, кажется, стало больше, чем в прошлом. «На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей». Кстати, в прошлом году работники МУП «Зеленхоз» выходили на борьбу с сорняками на 550 тысячах кв.м. «зеленки» по 10-11 раз! В этом году «Зеленхоз» получил от мэрии на косьбу бурьяна 12 млн рублей. По контракту озеленители должны пять раз окосить центральные улицы города и дважды - все остальные. Так что, перефразируя еще одного липецкого экс-градоначальника Михаила Гулевского, одуванчикам - быть!
Танцуют все!
«В Липецке для школьников прозвучат два последних звонка». В первый раз - 23 мая для 5 тысяч девятиклассников, во второй - 25 мая для более 2500 одиннадцатиклассников. Общегородской праздник выпускников «Липецкие зори» пройдёт 25 июня. Но в этот раз «Зори» могут остаться без столичной звезды. Почему? Внятного ответа на этот вопрос у мэрии пока нет.
1 сентября должны открыться две новых школы - в микрорайоне «Победа» и на Манеже. Первая уже построена липецким подрядчиком, а вот со второй, которую вот уже третий год (!) возводят тамбовчане, возникла проблема: если работы в ней не закончатся к 15 июля, то, возможно, школа не откроет своих дверей жителям этой части города.
Департамент образования мэрии является главным потребителем средств городского бюджета. Поэтому когда их расходуют нерационально, это - ЧП. В одной такой некрасивой ситуации на этой неделе разбирались председатель ведомства Александр Мочалов и куратор сферы образования вице-мэр Евгений Павлов (см. «В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки»). Отцы города потребовали от горе-подрядчика заменить весь разрушившийся за зиму резиновый газон на новый к 15 августа.
Продут выпускные балы в мае и детсадах. Их покинут 6 тысяч будущих первоклашек - на 500 больше, чем годом ранее. Самые активные и творчески одаренные шести-семилетки 31 мая примут участие в городском Бале выпускников. А вот этой осенью «Без мест в детских садах Липецка могут остаться 1500 ребятишек».
Живут же люди!
«Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова». Врио губернатора Липецкой области в прошлом году заработал 190 миллионов 813 тысяч 790 рублей. Основной доход он получил от работы на предыдущем месте в ПАО «Сбербанк», вкладов в банках и реализации ценных бумаг.
В собственности у Игоря Артамонова находится квартира в России площадью 150 квадратных метров, машино-место, дачный участок в 2 500 квадратных метров и дом 346 «квадратов». У жены врио главы региона доход за прошлый год составил 17 миллионов 126 тысяч рублей; в перечне собственности - квартира в Германии площадью 146 квадратных метров.
Опубликованы данные и о заработке заместителей Артамонова. Самым богатым из них оказался врио вице-губернатора Анатолий Якутин - 8,9 млн рублей дохода за прошлый год. Дмитрий Аверов заработал 4 миллиона 947 тысяч рублей. Представители «старой команды» заработали меньше: Юрий Таран - 2 миллиона 306 тысяч рублей, Вячеслав Щеглеватых - 2 миллиона 623 тысячи рублей.
«И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень...»
В минувшее воскресенье самолет «Аэрофлота» «Superjet 100», летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Она оказалась очень жесткой. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и бортпроводник.
И вот новость: «ТАСС: в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» есть погибшие из Липецкой области». В «тассовке» сообщалось: «Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга».
Тут же в СМИ появилось много версий произошедшего. Очень жестко и безапелляционно о причинах трагедии высказался публицист Александр Невзоров:
- Это следствие все одного единственного, ключевого первоначального детонирующего события - удара молнии, которая и перечеркнула проект «Сухой Суперджет», потому что даже кукурузники сельхозавиации выдерживают попадание молнии без всяких проблем. Вопрос в мире давно решен. И уязвимость такого рода не позволяет самолету ни в каком варианте называться ни современным ни безопасным. И здесь на этом точка. Необсуждаемо!
«Сухой Суперджет 100» - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Проект запустили в работу в 2000 году. На разработку потрачены 44 млрд рублей (четыре годовых бюджета Липецка для сравнения). Первый полет самолета состоялся в мае 2008 года, а эксплуатировать его начали в 2011-м.
Удачным ли бы этот проект? По мнению специалистов, нет. Так, в 2007 году производитель заявил, что до 2013 года планирует выпустить 236 самолетов. Но к началу мая этого года построено всего 186 самолетов, 151 из которых передан заказчикам. Из них летают всего 128 машин. За редким исключением - внутри России (зарубежные авиаперевозчики купили всего 22 лайнера - причем ирландский перевозчик, приобретший семь самолетов, уже отказался от их эксплуатации, и вот-вот от них откажется мексиканская авиакомпания, эксплуатирующая пять машин).
При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих, не дожидаясь окончания расследования трагедии, заявил, что не видит оснований для приостановки полетов «Суперджет 100»! Кстати, богатые россияне и члены правительства РФ отечественной разработкой не пользуются. Они летают, по данным СМИ, на самолетах «Boeing Business Jet», «Bombardier», «Gulfstream G-V» и «Gulfstream GV-SP», «Boeing 767-300ER», «Falcon 2000 EX Easy», «Raytheon 390 Premier 1» (а вот и еще одна новость об успехах импортозамещения: «В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии»).
… ТАСС поспешил с заявлением о гибели липчан в московской авиакатастрофе. Житель Задонска Сергей Ветчинкин спасся из охваченного пламенем самолета (см. «Выживший в катастрофе «Superjet 100» житель Липецкой области: «Самое страшное началось при посадке»). На этой неделе он получил новый паспорт взамен сгоревшего на борту лайнера: на оформление нового паспорта ушло всего несколько часов.
Хоть бы сегодня
Ели пукали