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Нашли на детской площадке и в корзинке для покупок: липчанин и ельчанка обвиняются в кражах сотовых телефонов
Происшествия
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56 минут назад
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Нашли на детской площадке и в корзинке для покупок: липчанин и ельчанка обвиняются в кражах сотовых телефонов
Две кражи сотовых телефонов раскрыли липецкие и елецкие полицейские. В первом случае владелец потерял телефон на детской площадке, во втором — женщина оставила телефон в магазинной корзине.
В Ельце полицейские установили подозреваемую в краже телефона 36-лтеней женщины. В конце марта она неудачно сходила в магазин: забыла свой телефон стоимостью в 11 900 рублей в корзинке для покупок. Оказалось, сотовый нашла 20-летняя девушка. Она сбросила телефон до заводских настроек и вставила свою сим-карту.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела. А полицейские еще раз напоминают: если вы увидели забытый кем-то сотовый телефон, не предприняли никаких действий к его возврату, и положили его к себе в карман — это кража, а не находка. Такие действия подпадают под уголовную ответственность по статье 158 УК РФ «Кража».
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