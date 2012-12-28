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261
56 минут назад
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Нашли на детской площадке и в корзинке для покупок: липчанин и ельчанка обвиняются в кражах сотовых телефонов

Две кражи сотовых телефонов раскрыли липецкие и елецкие полицейские. В первом случае владелец потерял телефон на детской площадке, во втором — женщина оставила телефон в магазинной корзине. 

Липецкие полицейские по подозрению в краже сотового телефона и денег с банковского счета задержали 47-летнего мужчину. Несколько дней назад он нашел на детской площадке телефон, а в его чехле — банковскую карту. Мужчина тут же отправился тратить чужие деньги и успел накупить разных товаров на 9000 рублей.  Телефон стоимостью в 6000 рублей у него изъят и будет возвращен 21-летнему владельцу.  

В Ельце полицейские установили подозреваемую в краже телефона 36-лтеней женщины. В конце марта она неудачно сходила  в магазин: забыла свой телефон стоимостью в 11 900 рублей в корзинке для покупок. Оказалось, сотовый нашла 20-летняя девушка. Она сбросила телефон до заводских настроек и вставила свою сим-карту.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. А полицейские еще раз напоминают: если вы увидели забытый кем-то сотовый телефон, не предприняли никаких действий к его возврату, и положили его к себе в карман — это кража, а не находка. Такие действия подпадают под уголовную ответственность по статье 158 УК РФ «Кража».

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Комментарии (1)

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Бабка Первая)
30 минут назад
Во бедолаги-то! Вроде, взрослые, а ничего усвоить не способны. Ни того, что чужое брать нельзя. Ни того, что камерами всё обвешено...))
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