Депутаты решили, как потратить еще почти семь миллиардов рублей

Дефицит бюджета Липецкой области достиг 32 миллиардов рублей.

Сегодня сессия Липецкого областного Совета увеличила расходы регионального бюджета почти на семь миллиардов рублей.Миллиард рублей потратят на капитальный ремонт инженерных сетей многоэтажек, 550 миллионов — на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы.Более 131 миллиона рублей выделены на благоустройство стадиона в лагере «Прометей». Около полумиллиарда предусматривается на организацию холодного водоснабжения в районе ЛТЗ.Большой блок дополнительных трат касается медицины. Примерно 800 миллионов рублей направляется на бесплатные лекарства для онкобольных, 55 миллионов — на единовременные выплаты врачам, 40 миллионов — на новые автомобили для скорой помощи. Почти 260 миллионов рублей выделены на капитальный ремонт больниц и поликлиник и оснащение новым оборудованием.— В течение трех лет на строительство медицинских объектов будет направлено более 17 миллиардов рублей, — заметил представлявший законопроект о правках бюджета вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.Сразу несколько депутатов обратили внимание на выросший дефицит бюджета.— Дефицит обеспечен в полном объеме обеспечен источниками финансирования в виде переходящих остатков прошлого года, — ответил Вячеслав Щеглеватых.Больной вопрос в очередной раз поднял депутат Анатолий Емельянов, а что там с ремонтом Октябрьского моста? Когда он начнется, и выделит ли область на него деньги?— Сейчас рассматривается вопрос о строительстве параллельно нового моста. Депутатов будут информировать по мере принятия решений, — ответил Вячеслав Щеглеватых.Депутаты сегодня облегчили жизнь липчнам, которым требуется процедура гемодиализа. Им теперь легче будет добираться до медицинских учреждений.Внести поправки решили после того, как сотрудники управления социальной политики провели опрос и выяснили, что 18% больных или 63 человека хотят, чтобы их возили в медицинское учреждение на процедуру гемодиализа, а не выплачивали компенсации за поездки.Размер областного материнского капитала с января 2024 года будет ежегодно индексироваться. Сейчас он составляет 104 500 рублей.Депутат Анатолий Емельянов подсчитал, что прибавка составит 4 180 рублей.— Этого даже на школьную форму не хватит. Такая компенсация выглядит издевкой. Я надеюсь, что на следующей сессии мы увеличим материнский капитал до 150 000 рублей, — уверен Анатолий Емельянов.— Мы в начале пути, и будут более серьезные изменения, — ответил ему вице-спикер Андрей Борисов.Пожалуй, самым скандальным вопросом сегодня стало предложение увеличить расходы на строительство школы на улице Виктора Музыки в Липецке. Ее возводят по концессионному соглашению регионального правительства с ООО «ПроШкола». Увеличилась стоимость строительных материалов и изменилась процентная ставка ЦБ с 7,5% до 16%. Поэтому дополнительно потребовалось выделить из бюджета 850 миллионов рублей. Хотя в настоящее время министерство просвещения рассматривает возможность выделения денег на компенсацию процентной ставки.— Прошу поддержать выделение средств, так как строительство школы является важным объектом в сфере образования, — заявила депутатам начальник областного управления образования Инесса Шуйкова.— В 2022 году правительство Липецкой области заявляло, что концессионная модель позволит снизить нагрузку на бюджет. Получилось не так. Если бы мы пошли по традиционному пути и построили школу за счет бюджетных средств, нам пришлось бы выделять сейчас 850 миллионов рублей? — спросил депутат Николай Быковских.— Концессионное соглашение позволяет снизить нагрузку на бюджет. Сейчас строятся одновременно сразу три школы. Так как оплата за школу является растянутой по времени, — ответила Инесса Шуйкова.— В случае, если ставка ЦБ снизится, есть ли механизм возвращения денег в бюджет? —поинтересовался депутат Александр Ушаков.— Да. Это предусмотрено концессионным соглашением, — ответила Инесса Шуйкова.Александр Ушаков чуть позже напомнил, что в регионе еще несколько концессий, назвав их «кабалой для бюджета».— В какой стадии сейчас строительство школы и когда там начнут учиться дети? — спросила депутат Татьяна Копылова.— Коробка почти готова, сейчас достраивают четвертый этаж. Школа должна быть сдана в декабре 2024 года, в сентябре 2025 года туда придут учиться дети, — ответила Инесса Шуйкова.Депутат Сергей Токарев предложил альтернативный вариант — кинуть клич, чтобы школу достроили владельцы крупных предприятий. Это предложение рассматривать не стали. Несмотря на споры за дополнительное финансирование проголосовали большинство депутатов.Сегодня областной Совет в очередной раз расширил количество получателей мер поддержки среди участников СВО и членов их семей. Право на региональные выплаты и льготы получили те, кто заключил контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии России о пребывании в добровольческом формировании. Раньше претендовать на льготы могли только контрактники Министерства обороны.Льготы получили и мобилизованные и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с минобороны. В частности, они смогут получить выплату в 250 тысяч рублей.Уполномоченный по правам человека Ираида Тихонова в своем отчете рассказала депутатам, что офису омбудсмена удалось вернуть из украинского плена в результате обмена 20 военнослужащих, уроженцев Липецкой области. Еще 16 включены в список на обмен. Найдены 11 липчан, которые находятся в плену. Удалось добиться демобилизации пятерых многодетных отцов, четырех человек — по брони, одного по болезни и одного по возрасту.А еще сегодня депутаты внесли изменения в закон «О выборах губернатора Липецкой области», которые регламентируют проведение выборов при введении военного положения.