Жители улицы Полиграфической выступают против появления в нескольких метрах от дома №4 многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.

В марте тогда и.о. главы Липецка Михаил Щербаков сообщил о том, что мэрия нашла желающего достроить спортивный комплекс на улице Полиграфической. По словам чиновника, новый собственник уже в мае должен начать доводить заброшенный объект до ума.Спортивный центр по улице Полиграфической должны были построить еще в 2011 году. Но что-то пошло не так, и застройщик, выгнав 5-этажную коробку у дома №4, забросил работу. И вот, как и обещали в мэрии, новый застройщик, получив разрешение в УГС Липецка, приступил к земляным работам и прокладке инженерных сетей и коммуникаций к реанимированному объекту. Размораживание стройки вызвало протест у местных жителей.- Какое они имели право без согласия собственников нашего дома входить в наш подвал? Мы считаем эту стройку незаконной! - говорит GOROD48 Нина Трюхан, старшая по дому №4.Несколько жильцов дома, преимущественно люди старшего и уже пенсионного возраста, не желают появления у дома спортивного клуба. Люди вообще не понимают, о каком спорте может идти речь в этом здании с небольшими комнатушками? Но если все же спортклуб начнет функционировать, где «качки» и «фитоняшки» будут парковать свои автомобили?- На этом месте раньше был сквер с деревьями. И под землей тут проходит газовая труба. Именно из-за газопровода наш дом имеет такую изогнутую форму. А если все это взорвется? А если завтра все будет как в Кемерово?, - говорит Наталья Пенькова, живущая в этом доме с момента его сдачи в эксплуатацию в 1982 году.Жильцы говорят о том, что при строительстве спортклуба застройщик нарушил нормы инсоляции, вследствие чего в квартирах с первого по седьмой этаж лампочки горят даже днем. А в доме, между прочим, живут инвалиды I и II групп!- Уже сейчас невозможно ходить по дому раздетыми, ведь в окна пялятся строители! - возмущается одна из пенсионерок.По словам Михаила Щербакова, советника и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, новый застройщик, имеет всю разрешительную документацию на строительство многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.По данным одного из чиновников мэрии, здание имеет двух собственников: Игоря Шабанова и ООО «Погребок плюс». Мы связались с Игорем Шабановым, которого, по его словам, уже прокляли жители дома №4 по улице Полиграфической. Он сообщил, что ему как частному лицу принадлежит цокольный этаж.Однако по данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии у здания - четыре собственника: уже упомянутый Игорь Шабанов, ООО «Погребок плюс» и еще два частных лица: некто Ю. Шевлякова и И. Сельцова.- Собственники подготовили сводный план необходимых им для завершения строительства инженерных сетей и представили его в наш департамент. Мы указали ряд замечаний к этому документу и возвратили его на доработку. Как только собственники здания устранят все нарушения, они обратятся к нам вновь за разрешением на строительство, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.