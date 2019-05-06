Общество

сегодня, 16:19

«А если завтра все будет как в Кемерово?!»

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#конфликт
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«А если завтра все будет как в Кемерово?!»

Жители улицы Полиграфической выступают против появления в нескольких метрах от дома №4 многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.

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В марте тогда и.о. главы Липецка Михаил Щербаков сообщил о том, что мэрия нашла желающего достроить спортивный комплекс на улице Полиграфической. По словам чиновника, новый собственник уже в мае должен начать доводить заброшенный объект до ума.

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Спортивный центр по улице Полиграфической должны были построить еще в 2011 году. Но что-то пошло не так, и застройщик, выгнав 5-этажную коробку у дома №4, забросил работу. И вот, как и обещали в мэрии, новый застройщик, получив разрешение в УГС Липецка, приступил к земляным работам и прокладке инженерных сетей и коммуникаций к реанимированному объекту. Размораживание стройки вызвало протест у местных жителей.

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- Какое они имели право без согласия собственников нашего дома входить в наш подвал? Мы считаем эту стройку незаконной! - говорит GOROD48 Нина Трюхан, старшая по дому №4.

Несколько жильцов дома, преимущественно люди старшего и уже пенсионного возраста, не желают появления у дома спортивного клуба. Люди вообще не понимают, о каком спорте может идти речь в этом здании с небольшими комнатушками? Но если все же спортклуб начнет функционировать, где «качки» и «фитоняшки» будут парковать свои автомобили?

- На этом месте раньше был сквер с деревьями. И под землей тут проходит газовая труба. Именно из-за газопровода наш дом имеет такую изогнутую форму. А если все это взорвется? А если завтра все будет как в Кемерово?, - говорит Наталья Пенькова, живущая в этом доме с момента его сдачи в эксплуатацию в 1982 году.

Жильцы говорят о том, что при строительстве спортклуба застройщик нарушил нормы инсоляции, вследствие чего в квартирах с первого по седьмой этаж лампочки горят даже днем. А в доме, между прочим, живут инвалиды I и II групп!

- Уже сейчас невозможно ходить по дому раздетыми, ведь в окна пялятся строители! - возмущается одна из пенсионерок.

По словам Михаила Щербакова, советника и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, новый застройщик, имеет всю разрешительную документацию на строительство многоэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.

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По данным одного из чиновников мэрии, здание имеет двух собственников: Игоря Шабанова и ООО «Погребок плюс». Мы связались с Игорем Шабановым, которого, по его словам, уже прокляли жители дома №4 по улице Полиграфической. Он сообщил, что ему как частному лицу принадлежит цокольный этаж.

Однако по данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии у здания - четыре собственника: уже упомянутый Игорь Шабанов, ООО «Погребок плюс» и еще два частных лица: некто Ю. Шевлякова и И. Сельцова.

- Собственники подготовили сводный план необходимых им для завершения строительства инженерных сетей и представили его в наш департамент. Мы указали ряд замечаний к этому документу и возвратили его на доработку. Как только собственники здания устранят все нарушения, они обратятся к нам вновь за разрешением на строительство, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.
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#конфликт
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Комментарии (22)

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Да и с тобой тоже,

23 минуты назад
Работник рынка,
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Работник рынка

25 минут назад
да и х.. с ним
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Бывший житель 19-го

28 минут назад
И да,еще хочу написать,жители 19-го привыкли,что их район был окраиной города раньше,тишь,да гладь))),но жизнь меняется,текет,город растет,растут потребности.Это неизбежность.В Нью-Йорке, Токио и других мегаполисах,вообще,от окна одного здания до другого,расстояние-вытянутая рука и ничего,живут люди.У нас много земли,поэтому,Слава Богу.
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Заваркина

33 минуты назад
Все расскажу по честному. Бабки хотят чтобы там построили магазин «Сэксшоп».
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Сраитыл

34 минуты назад
Лублу когда ты голыя по квартыри ходыш И ни самненна заводыш
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Строители смотрят,ха хаха хаха,

39 минут назад
А шторы,жалюзи на что?Причем здесь газовая труба?Весь город застроен впритык и ничего.Сказать по чесноку,тоже пол-жизни прожил в этом доме,сейчас там родня.И думаю,это здание никому не помеха))),а только больным пенсам,которым делать нефиг и они возмущаются всему.Вот,кто реально попал-это жители частного сектора по пер. Яблочкина,где хотят вместить две 25-тиэтажки.Это жесть.А на этом месте,по ул.Полиграфическая,в 80-х лопухи и всякий бурьян рос.Я с Вялым и корешами там в войнушку играли. Вялый снаркоманился,но жив,курилка.Многие сыграли в ящик уже:-((( Пущай бройлеры стерояд,протеинят в этом здании.Чем бы дитя не тешилось...)))
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Житель

42 минуты назад
А чем им мешает, пусть лучше недострой с наркоманами и алкашами разваливающийся, чем спортивный объект. Совсем бабки обнаглели, им не надо мешает. А молодым надо.
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люси

45 минут назад
Кактус, вот под шумок и возобновили строительство, потому что новая власть не знает историю строительства этого здания.
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Галина

47 минут назад
Если мне память не изменяет было решение о сносе данного строения, так как оно расположено очень близко от жилого дома. Зайдите в 4 квартиру, там если я не забыла проживает Вера, она занималась этим вопросом.
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Гоша

54 минуты назад
Трафименков сетевой клоун! Исматулаевой напишите, она за культурный архитектурно красивый город! Она вам быстро бумажки какие надо состряпает. Баблишко только принести не забудьте
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