В праздничных мероприятиях Дня Победы в Липецке приняли участие более 80 тысяч человек

65 тысяч прошли в марше «Бессмертного полка».

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По данным вице-мэра Липецка Евгения Павлова, в праздничных мероприятиях Дня Победы приняли участие более 80 тысяч человек, из них в марше «Бессмертного полка» прошли 65 тысяч горожан.Перед маршем «Бессмертного полка» на площади Победы состоялся митинг. От имени руководства области на нем выступил спикер областного Совета Павел Путилин, а от мэрии - и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.- Как и вся страна, наши города и села понесли невосполнимые потери. С территории нынешней Липецкой области в Красную армию были призваны почти 250 тысяч человек. Больше половины не вернулись с полей сражений, - отметил Павел Путилин.Участники митинга узнали о трагических моментах Великой Отечественной войны, прямо затронувшей территории, которые позже вошли в состав созданной в 1954 году Липецкой области. Например, Елецкая наступательная операция стала важной частью сражения за Москву. Вместе с мирными жителями потери советских войск превысили 14 тысяч человек (Владимир Путин присвоил Ельцу звание города воинской славы). Дважды подвергался оккупации Воловский район - в нем не было ни одного затронутого войной населенного пункта. Затяжные оборонительные бои развернулись и в Тербунском районе, где было разрушено и сожжено 1139 домов, а в неволю угнаны сотни детей (с одним таким бывшим немецким узником, 82-х летним Алексеем Сенатовым, GOROD48 пообщался сразу же после окончания митинга).- Если объявить минуту молчания по каждому из погибших жителей только одной нашей области, то эта минута молчания продолжалась бы 3 месяца 2 суток 11 часов! - сказал Павел Путилин.Из выступления и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной горожане узнали, что Родину с оружием в руках защищали более 40 тысяч липчан, из которых каждый шестой не вернулся домой.- Дорогие наши ветераны! В этот памятный день хочется еще раз выразить вам огромную благодарность! Низкий поклон вам за то, что вы, не щадя себя, отстояли нашу Родину, не отдали ее на растерзание нацистам. Мы всегда будем помнить об этом. Ваш пример стойкости и мужества всегда будет жизненным ориентиром для нас - ваших детей, внуков, правнуков. Я желаю вам крепкого здоровья, - поклонилась ветераном Евгения Уваркина.У и.о. главы Липецка оказался очень героический двоюродный дед. С портретом Героя Советского Союза Никанора Захватаева его внучка вместе со своими детьми встала в ряды «Бессмертного полка».- Война застала Никанора Дмитриевича в должности заместителя начальника оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта в звании генерал-майора. Войска под его командованием участвовали в Московской битве, в разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом, в ряде зарубежных операций. За умелое управление войсками в боях при прорыве обороны противника под венгерским городом Секешфехерваром и за участие в освобождении Вены деду было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны принимал участие в разгроме японских войск. Войну Никанор Дмитриевич закончил в звании генерал-полковника. Именем деда названы улицы в городах Киров и Клин, а в деревне Гари Малмыжского района Кировской области находится мемориал в его честь, - рассказала GOROD48 о своем родственнике, награжденном двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова, американским орденом «Легион почета» и французским знаком отличия командора Ордена Почетного легиона Евгения Уваркина.В Липецке в «Бессмертный полк» встали бывший и нынешний главы региона: Олег Королев и Игорь Артамонов (см. видео).Перед тем, как «Бессмертный полк» двинулся по площади Победы к площади Петра Великого, после небольшого концерта и митинга промаршировали парадом военнослужащие, спасатели, росгвардейцы, ученики кадетских классов. По дороге прошла ретро-техника - главной машиной в колонне была знаменитая «Катюша», с любовью сохраненная коллективом Новолипецкого комбината.Единственное, что немного смазало праздник - холодный дождик и порывистый ветер.