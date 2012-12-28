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сегодня, 13:42
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На улице Циолковского «ГАЗель» таранила трамвай

В аварии обошлось исключительно механическими повреждениями.

Сегодня на улице Циолковского в Липецке «ГАЗель» таранила трамвай.

Как стало известно GOROD48, в аварии по вине водителя грузовика обошлось без пострадавших. Пока оформляли ДТП, за поцарапанным трамваем скопилась очередь из вагонов, что ехали за ним следом по графику.

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Как только все формальности были завершены, движение по единственному оставшемуся в городе трамвайному маршруту №2 возобновилось (остальные маршруты — №№ 1, 1к, 2, 5, 5к — не работают в связи с модернизацией путей концессионером).
ДТП
трамвай
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Викторм
21 минуту назад
Нет, как так можно-то было? :-))))))))
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Не эксперт
51 минуту назад
Битва титанов два. Или трамвай не едет.
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