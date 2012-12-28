На улице Циолковского «ГАЗель» таранила трамвай

В аварии обошлось исключительно механическими повреждениями.

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Сегодня на улице Циолковского в Липецке «ГАЗель» таранила трамвай.Как стало известно GOROD48, в аварии по вине водителя грузовика обошлось без пострадавших. Пока оформляли ДТП, за поцарапанным трамваем скопилась очередь из вагонов, что ехали за ним следом по графику.Как только все формальности были завершены, движение по единственному оставшемуся в городе трамвайному маршруту №2 возобновилось (остальные маршруты — №№ 1, 1к, 2, 5, 5к — не работают в связи с модернизацией путей концессионером).