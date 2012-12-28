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Происшествия
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сегодня, 13:42
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На улице Циолковского «ГАЗель» таранила трамвай
В аварии обошлось исключительно механическими повреждениями.
Как стало известно GOROD48, в аварии по вине водителя грузовика обошлось без пострадавших. Пока оформляли ДТП, за поцарапанным трамваем скопилась очередь из вагонов, что ехали за ним следом по графику.
Как только все формальности были завершены, движение по единственному оставшемуся в городе трамвайному маршруту №2 возобновилось (остальные маршруты — №№ 1, 1к, 2, 5, 5к — не работают в связи с модернизацией путей концессионером).
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