Площадь Победы в ожидании праздника

В мэрии ждут, что в шествии «Бессмертного полка» примут участие 80 тысяч человек.

Уже к 9.00 к перекрытой со всех сторон полицейскими площади Победы стали стекаться горожане.Липчане шли на праздник семьями. Школьники и студенты приходили классами и полными группами. По их словам, на День Победы их ведут учителя и преподаватели. Многие с радостью идут на праздник - это же лучше, чем сидеть в классах и аудиториях! А вот узбеки-гастарбайтеры: четверо молодых строителей с трудом говорят по-русски. Один из парней, купивших по случаю праздника военную пилотку, говорит, что воевал его прадед, и что на его родине 9 мая - тоже праздник.Кстати, о торговле: по периметру площадь Победы - основное место торжества - окружили коробейники с георгиевскими ленточками, пилотками, флажками. Цена патриотического товара - от 50 до 150 рублей. Самый дорогой надувной предмет на палочке - танк Т-34. А вот и почти постоянные «жители» площади Победы: цыганки. На этот раз в их руках не цветочные шали, а красные флаги.- Эй, не снимай! Кто тебе дал право! - наседают они на корреспондента GOROD48.Товар охотно покупают. Те же пилотки горожане тут же водружают на головы и делают селфи.С самой площади, где пройдет праздничная постановка, идут последние репетиции.Сотрудники полиции наглухо закрыли периметр площади. Им помогают народные дружинники и казаки.Между зданием Гражданпроекта и Центральным рынком вытянулась колонна ретро-техники. Владелец клуба «Автолегенда», депутат областного Совета Александр Конаныхин предоставил ретро-мотоцикл и несколько автомобилей, а Новолипецкий комбинат - «Катюшу».В 10.25 над площадью Победы под аплодисменты горожан пролетели звенья самолетов Липецкого авиацентра. Это полет был спонтанным: в Москве из-за плохих метеоусловий отменили воздушную часть военного парада.Сам военный парад начнется в 11.00. На площади Победы ожидается до 50 тысяч зрителей. В 12.00 с площади по улице Советской пойдет «Бессмертный полк». В мэрии считают, что в нем будут участвовать до 80 000 горожан. Участники марша с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, дойдут до площади Петра Великого. На ней будет 12 интерактивных зон для фотографирования. В Нижнем парке липчанам раздадут 6 000 порций каши в 20 точках питания. Концертная программа будет идти до 17.00. В 19.00 начнется вторая часть концерта, которая закончится праздничным салютом в 22.00.