Общество

сегодня, 10:22

Площадь Победы в ожидании праздника

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#День Победы
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Площадь Победы в ожидании праздника

В мэрии ждут, что в шествии «Бессмертного полка» примут участие 80 тысяч человек.

Уже к 9.00 к перекрытой со всех сторон полицейскими площади Победы стали стекаться горожане.

Липчане шли на праздник семьями. Школьники и студенты приходили классами и полными группами. По их словам, на День Победы их ведут учителя и преподаватели. Многие с радостью идут на праздник - это же лучше, чем сидеть в классах и аудиториях! А вот узбеки-гастарбайтеры: четверо молодых строителей с трудом говорят по-русски. Один из парней, купивших по случаю праздника военную пилотку, говорит, что воевал его прадед, и что на его родине 9 мая - тоже праздник.

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Кстати, о торговле: по периметру площадь Победы - основное место торжества - окружили коробейники с георгиевскими ленточками, пилотками, флажками. Цена патриотического товара - от 50 до 150 рублей. Самый дорогой надувной предмет на палочке - танк Т-34. А вот и почти постоянные «жители» площади Победы: цыганки. На этот раз в их руках не цветочные шали, а красные флаги.

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- Эй, не снимай! Кто тебе дал право! - наседают они на корреспондента GOROD48.

Товар охотно покупают. Те же пилотки горожане тут же водружают на головы и делают селфи.

С самой площади, где пройдет праздничная постановка, идут последние репетиции.

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Сотрудники полиции наглухо закрыли периметр площади. Им помогают народные дружинники и казаки.

Между зданием Гражданпроекта и Центральным рынком вытянулась колонна ретро-техники. Владелец клуба «Автолегенда», депутат областного Совета Александр Конаныхин предоставил ретро-мотоцикл и несколько автомобилей, а Новолипецкий комбинат - «Катюшу».

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В 10.25 над площадью Победы под аплодисменты горожан пролетели звенья самолетов Липецкого авиацентра. Это полет был спонтанным: в Москве из-за плохих метеоусловий отменили воздушную часть военного парада.

Сам военный парад начнется в 11.00. На площади Победы ожидается до 50 тысяч зрителей. В 12.00 с площади по улице Советской пойдет «Бессмертный полк». В мэрии считают, что в нем будут участвовать до 80 000 горожан. Участники марша с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, дойдут до площади Петра Великого. На ней будет 12 интерактивных зон для фотографирования. В Нижнем парке липчанам раздадут 6 000 порций каши в 20 точках питания. Концертная программа будет идти до 17.00. В 19.00 начнется вторая часть концерта, которая закончится праздничным салютом в 22.00.

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#День Победы
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Комментарии (4)

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Геннадий

1 минуту назад
Празднуем гибель 30 миллионов (
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Юрок Алтушок.

51 минуту назад
А что забор то у снесенного Спутника не нарисовали графити. А ведь обещали.
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А вот узбеки-гастарбайтеры

54 минуты назад
Город, исправьте свой опус. Идёт прямое оскорбление граждан другого государства. Неужели нельзя написать: А вот граждане Узбекистана:четверо молодых строителей... Вы бы лучше про себя написали: Статью составлял неуч.....
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Трамп

59 минут назад
С Днём Великой Победы, товарищи! Всем мирного неба над головой!
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