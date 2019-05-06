Происшествия

55 минут назад

ТАСС: в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» есть погибшие из Липецкой области

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#авиакатастрофа #Шереметьево
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ТАСС: в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» есть погибшие из Липецкой области

Авария с самолетом «Аэрофлота»  произошла накануне вечером. Лайнер рейса «Москва-Мурманск» вынужден был вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за неполадок на борту.

При посадке самолет горел. По предварительной информации - в него ударила молния. В огне погибли 41 человек.
Пассажиры, погибшие в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, были жителями 17 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства. 

Информация ТАСС официально не подтверждена.

Фото: © Moscow News Agency photo via AP

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#авиакатастрофа #Шереметьево
2

Комментарии (2)

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Хи-хи

31 минуту назад
Сразу, дабы не было скалозубов.Не стоит сопоставлять с "ником" искренние соболезнования.
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Хи-хи

36 минут назад
Наши соболезнования близким погибших.
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