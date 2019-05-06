55 минут назад
ТАСС: в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» есть погибшие из Липецкой области
Авария с самолетом «Аэрофлота» произошла накануне вечером. Лайнер рейса «Москва-Мурманск» вынужден был вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за неполадок на борту.
Пассажиры, погибшие в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, были жителями 17 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Среди погибших - жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
Информация ТАСС официально не подтверждена.
Фото: © Moscow News Agency photo via AP
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