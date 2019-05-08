Общество

41 минуту назад

Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь

10 1055
#кадры #назначение #управление административных органов
Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь

Начальником управления административных органов Липецкой области с 14 мая 2019 года назначен Алексей Дуванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Алексей Васильевич родился в 1974 году в Хлевенском районе Липецкой области. В 1996-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В этом же году начал трудовую деятельность следователем, а затем заместителем прокурора Хлевенского района. С 2007 года руководил Задонским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Липецкой области.

С 2011-го до настоящего назначения – первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.

10 1055
#кадры #назначение #управление административных органов

Комментарии (11)

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Катя

20 секунд назад
я бы с таким дядей в лифт не села бы, я его боюсь , у него взгляд магньяческий
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У нас в стране

4 минуты назад
Так! Поможешь обмахнуть 5000 человек. Получишь пожизненное содержание от нашего драгоценного государства)))
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Да уж!

6 минут назад
Ни дня мужик не работал... Всё время руководил.
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ALEX

13 минут назад
Одни управления !!!!!
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УЖАС

15 минут назад
Как же теперь жить без Шикина...
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Ахламонов

19 минут назад
Управление административных органов — никому не нужная бюрократическая структура....
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А это не тоту

23 минуты назад
Он самый.....
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а

30 минут назад
Кого назначат начальником управленяия управлениями административных органов? Бл... сколько ж ненужных управлений, департаментов и должностей навыдумывали себе чинуши...
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А это не тот?

33 минуты назад
Который Захара покрывал? И делам с дольщиками ходу не давал?
ответить

Город

35 минут назад
Жесть
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