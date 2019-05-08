41 минуту назад
Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь
Начальником управления административных органов Липецкой области с 14 мая 2019 года назначен Алексей Дуванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
В этом же году начал трудовую деятельность следователем, а затем заместителем прокурора Хлевенского района. С 2007 года руководил Задонским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Липецкой области.
С 2011-го до настоящего назначения – первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.
Катя
У нас в стране
Да уж!
ALEX
УЖАС
Ахламонов
А это не тоту
а
А это не тот?
Город