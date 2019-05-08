Управление административных органов Липецкой области возглавил бывший следователь

Начальником управления административных органов Липецкой области с 14 мая 2019 года назначен Алексей Дуванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Алексей Васильевич родился в 1974 году в Хлевенском районе Липецкой области. В 1996-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.



В этом же году начал трудовую деятельность следователем, а затем заместителем прокурора Хлевенского района. С 2007 года руководил Задонским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Липецкой области.



С 2011-го до настоящего назначения – первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.



