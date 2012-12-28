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сегодня, 08:36
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25-летний пасынок стащил 365 тысяч у 39-летнего отчима и проиграл их на ставках

Возбуждено уголовное дело о краже.

Оперативники отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку раскрыли кражу 365 тысяч рублей  у 39-летнего мужчины.  В преступлении подозревается его 25-летний пасынок. 

О краже мужчина заявил 12 апреля: деньги пропали из комода. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги взял 25-летний сын сожительницы потерпевшего. Оказалось, деньги он проиграл на спортивных ставках.

«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в областном управлении МВД.

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Комментарии (3)

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Иван
54 минуты назад
Не доказано, что пасынок взял. Может это жена взяла.
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Нонка
сегодня, 08:52
К деньгам подход особый -доверил -потерял Теперь -один сидеть ,другой -горевать !Хотя это всего лишь-деньги.....
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Зайка
34 минуты назад
Ага всего лишь деньги, только кому то они ой как тяжело достаются, а тут 25-летний лоб тупо проиграл - сначало пусть заработает, узнает, как эти денежки то достаются, а потом играет, но если бы сам трудился, сам заработал, то и охотка играть пропала бы, а так то чужве халявные - не жалко.
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