25-летний пасынок стащил 365 тысяч у 39-летнего отчима и проиграл их на ставках

Возбуждено уголовное дело о краже.



Оперативники отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку раскрыли кражу 365 тысяч рублей у 39-летнего мужчины. В преступлении подозревается его 25-летний пасынок.О краже мужчина заявил 12 апреля: деньги пропали из комода. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги взял 25-летний сын сожительницы потерпевшего. Оказалось, деньги он проиграл на спортивных ставках.«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в областном управлении МВД.