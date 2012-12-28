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Происшествия
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сегодня, 08:36
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25-летний пасынок стащил 365 тысяч у 39-летнего отчима и проиграл их на ставках
Возбуждено уголовное дело о краже.
О краже мужчина заявил 12 апреля: деньги пропали из комода. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги взял 25-летний сын сожительницы потерпевшего. Оказалось, деньги он проиграл на спортивных ставках.
«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в областном управлении МВД.
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