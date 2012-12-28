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Происшествия
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сегодня, 10:03
Водитель и его 16-летняя пассажирка пострадали в слетевшем на обочину автомобиле
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, водитель и его 16-летняя пассажирка получили травмы.
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