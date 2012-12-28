Водитель и его 16-летняя пассажирка пострадали в слетевшем на обочину автомобиле

22 апреля в Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к трассе Орел – Тамбов 44-летний водитель «Рено» не справился с управлением и автомобиль съехал на обочину.Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, водитель и его 16-летняя пассажирка получили травмы.