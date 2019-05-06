В Липецке для школьников прозвучат два последних звонка

А вот "Липецкие зори" останутся без столичной звезды.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов рассказал о череде предстоящих школьных праздников.



Последний звонок в школах прозвучит в мае дважды. В первый раз - 23 мая для 5 тысяч девятиклассников, во второй раз - 25 мая для более 2500 одиннадцатиклассников.



Сразу после последних звонков начнутся экзамены: для девятиклассников - с 24 мая, для одиннадцатиклассников - 27 мая.



В этом году общегородской праздник выпускников "Липецкие зори" пройдёт 25 июня. В этот раз "Зори" могут остаться без столичной звезды. Почему? Внятного ответа на вопрос Александр Мочалов не дал.

