Общество
сегодня, 09:50
Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го
25 2302
В мэрии подписали контракт с московской организацией «Руслан-1».
Как уже сообщал GOROD48, в Липецке в апреле определился подрядчик на капремонт проспекта Победы. Им стала московская организация «Руслан-1», которая в ходе торгов «упала» на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей.
Сегодня в МКУ «Управление строительства города Липецка» с победителем конкурса подписали муниципальный контракт.
ООО ТК «Руслан-1» зарегистрирована 2 мая 2006 года. Основным видом деятельности является «производство изделий из асфальта или аналогичных материалов». Уставной капитал организации - 40 000 рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО ТК «Руслан-1» является Мальвина Гуликян, а генеральным директором - Айказ Кургинян.
Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы начнутся, по данным GOROD48, 13 мая и будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации и расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. В следующем году «Руслан-1» обязан достроить проезжую часть и тротуары на проспекте Победы от автовокзала до площади Победы.
Этот подрядчик для Липецка новый. Некоторую информацию о том, что из себя представляет ООО ТК «Руслан-1», можно найти на специализированных сайтах SBIS.ги и rusprofile.ru.
Сегодня в МКУ «Управление строительства города Липецка» с победителем конкурса подписали муниципальный контракт.
ООО ТК «Руслан-1» зарегистрирована 2 мая 2006 года. Основным видом деятельности является «производство изделий из асфальта или аналогичных материалов». Уставной капитал организации - 40 000 рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО ТК «Руслан-1» является Мальвина Гуликян, а генеральным директором - Айказ Кургинян.
Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы начнутся, по данным GOROD48, 13 мая и будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации и расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. В следующем году «Руслан-1» обязан достроить проезжую часть и тротуары на проспекте Победы от автовокзала до площади Победы.
Этот подрядчик для Липецка новый. Некоторую информацию о том, что из себя представляет ООО ТК «Руслан-1», можно найти на специализированных сайтах SBIS.ги и rusprofile.ru.
фото: 2gis.ru
25 2302
Константин
вопрос
вопрос
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да уж
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Путинский беспредел
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Kot Begemot