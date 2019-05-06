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Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го

25 2302
#проспект Победы
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Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го

В мэрии подписали контракт с московской организацией «Руслан-1».

Как уже сообщал GOROD48, в Липецке в апреле определился подрядчик на капремонт проспекта Победы. Им стала московская организация «Руслан-1», которая в ходе торгов «упала» на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей.

Сегодня в МКУ «Управление строительства города Липецка» с победителем конкурса подписали муниципальный контракт.

ООО ТК «Руслан-1» зарегистрирована 2 мая 2006 года. Основным видом деятельности является «производство изделий из асфальта или аналогичных материалов». Уставной капитал организации - 40 000 рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО ТК «Руслан-1» является Мальвина Гуликян, а генеральным директором - Айказ Кургинян.

Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы начнутся, по данным GOROD48, 13 мая и будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации и расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. В следующем году «Руслан-1» обязан достроить проезжую часть и тротуары на проспекте Победы от автовокзала до площади Победы.

Этот подрядчик для Липецка новый. Некоторую информацию о том, что из себя представляет ООО ТК «Руслан-1», можно найти на специализированных сайтах SBIS.ги и rusprofile.ru.

армянге1.jpg

армяне3.jpg

армяне.jpg 

фото: 2gis.ru

25 2302
#проспект Победы
1

Комментарии (25)

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Константин

2 минуты назад
И всё таки это система. Чтобы её изменить надо изменить главное. В смысле главного.
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вопрос

5 минут назад
не до хрена нарушений для 52 проверок?
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вопрос

8 минут назад
почему название "Руслан"?
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Однодневки для освоения бабок

9 минут назад
Проходили уже: сначала Руслан-1, потом Руслан-2, Руслан-3
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да уж

11 минут назад
очередной Халтурян
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Опять

23 минуты назад
чурки будут делать дороги. Доказано же многократно не могут они делать дороги. Халтурят сильно. Кстати, куда правоохранительные органы смотрят? 1.Почему почти весь дорожный бизнес подмят чурками? 2.Почему выбирают постоянно чурок? Ясно что кто-то за откат заказы предоставляет постоянно им
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Друггг

25 минут назад
Шо опять?? Опять армянская диаспора протолкнула своих.Ни чего не меняется.через год все развалиться как обычно а крайних нет.
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Путинский беспредел

31 минуту назад
Когда же сгинет эта доросня.
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Житель

32 минуты назад
Да за такое вредительство нужно лес валить отправлять лет на 15.....
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Kot Begemot

37 минут назад
Мальвина сделает нам хайвей!
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