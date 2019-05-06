Без мест в детских садах Липецка могут остаться 1500 ребятишек

Родителям детей, не попавших в дошкольные образовательные учреждения, советуют водить малышей в детские сады в других районах города.

Сегодня на брифинге в администрации Липецка начальник департамента образования мэрии Александр Мочалов рассказал о сложностях в комплектовании детских садов.



Комплектование дошкольных образовательных учреждений в городе начнется 1 июня. Сегодня в очереди стоят 8600 малышей, но мест в детсадах - не больше 6 тысяч. В итоге без мест рискуют остаться более 1500 ребятишек. Родителям детей, не попавших в дошкольные образовательные учреждения, советуют водить малышей в детские сады в других районах города.



По словам Александра Мочалова, дефицит мест в детсадах испытают липчане, живущие в новых микрорайонах Юго-Запада Липецка, в микрорайоне "Университетский", в районе проспекта Победы, на Опытной станции и в Сырском Руднике.



Кстати, в детсадах в мае пройдут традиционные выпускные. Их покинут 6 тысяч будущих первоклашек - на 500 больше, чем годом ранее. Самые активные и творчески одаренные шести-семилетки примут участие в городском Бале выпускников, который состоится накануне Международного дня защиты детей, - 31 мая. На этот раз такой Бал состоится в парке Победы, а не в Верхнем парке, как это было до этого.



фото: golos.io

