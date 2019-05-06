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Без мест в детских садах Липецка могут остаться 1500 ребятишек

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#дети #детсады
Без мест в детских садах Липецка могут остаться 1500 ребятишек

Родителям детей, не попавших в дошкольные образовательные учреждения, советуют водить малышей в детские сады в других районах города.

Сегодня на брифинге в администрации Липецка начальник департамента образования мэрии Александр Мочалов рассказал о сложностях в комплектовании детских садов.

Комплектование дошкольных образовательных учреждений в городе начнется 1 июня. Сегодня в очереди стоят 8600 малышей, но мест в детсадах - не больше 6 тысяч. В итоге без мест рискуют остаться более 1500 ребятишек. Родителям детей, не попавших в дошкольные образовательные учреждения, советуют водить малышей в детские сады в других районах города.

По словам Александра Мочалова, дефицит мест в детсадах испытают липчане, живущие в новых микрорайонах Юго-Запада Липецка, в микрорайоне "Университетский", в районе проспекта Победы, на Опытной станции и в Сырском Руднике.

Кстати, в детсадах в мае пройдут традиционные выпускные. Их покинут 6 тысяч будущих первоклашек - на 500 больше, чем годом ранее. Самые активные и творчески одаренные шести-семилетки примут участие в городском Бале выпускников, который состоится накануне Международного дня защиты детей, - 31 мая. На этот раз такой Бал состоится в парке Победы, а не в Верхнем парке, как это было до этого.

фото: golos.io

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#дети #детсады

Комментарии (3)

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3 минуты назад
Ничего удивительного нет как всегда!!!
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А государство

23 минуты назад
вам ничего не должно.
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Нормуль

27 минут назад
По едерасовски
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