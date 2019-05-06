В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии

Индюшата пока помещены в карантин

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с управлением ветеринарии выполнены ветеринарно-санитарные мероприятия при поступлении партии суточных индюшат из Германии.



Птица в количестве 38 000 голов была ввезена на территорию Хлевенского района Липецкой области на специализированном автомобильном транспорте. По прибытии живого груза в зону таможенного контроля государственными инспекторами Управления был проведен физический и документарный контроль.



Индюшата помещены на тридцатидневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и диагностических исследований.



Согласно приказу Минсельхоза РФ №589 на основании ветеринарных сертификатов на импортируемых из Европейского Союза суточных цыплят, индюшат, гусят, страусят и инкубационного яйца этих видов птиц оформлены электронные ветеринарные сертификаты формы №1, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

