Общество

сегодня, 17:32

В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии

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#индейка #
В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии

Индюшата пока помещены в карантин

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с управлением ветеринарии выполнены ветеринарно-санитарные мероприятия при поступлении партии суточных индюшат из Германии.

Птица в количестве 38 000 голов была ввезена на территорию Хлевенского района Липецкой области на специализированном автомобильном транспорте. По прибытии живого груза в зону таможенного контроля государственными инспекторами Управления был проведен физический и документарный контроль.

Индюшата помещены на тридцатидневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и диагностических исследований.

Согласно приказу Минсельхоза РФ №589 на основании ветеринарных сертификатов на импортируемых из Европейского Союза суточных цыплят, индюшат, гусят, страусят и инкубационного яйца этих видов птиц оформлены электронные ветеринарные сертификаты формы №1, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
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#индейка #

Комментарии (3)

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геномодификат

49 минут назад
для стран третьего мира - птичий грп с коровьим бешенством из ГМО.
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СМИ

сегодня, 17:59
ПРОБЛЕМЫ БУДУТ КАК И В С КРИВЕЦ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА ОДНА ВОНЬ
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Рикитави

сегодня, 17:41
А какашки куда девать будут, наверное электричество будут вырабатывать.
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