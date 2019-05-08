42 минуты назад
Мат-перемат и и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика
Конфликт жителей частного сектора и застройщика, желающего возвести в районе Центрального рынка две 25-этажных «свечки», перешел в открытую фазу.
- Они упали после того, как в них брызнул из газового баллончика этот вот человек по имени Александр! Вот, он прячет лицо от камеры, - говорит Татьяна Малмалаева, самая боевая женщина. - Беременную потом увезли медики. Она намерена обратиться в прокуратуру!
По рассказам людей, вчера группа молодых людей ходила по домам района, жильцы которых активно протестуют против появления по соседству двух высоток. Парни угрожали им расправой за их гражданскую позицию.
На мужчину средних лет, стоящего у ворот стройплощадки, корреспонденту GOROD48 указали как на прораба, представителя застройщика. Однако на просьбу дать комментарий по поводу происходящего он ответил отказом.
История противостояния жителей этой части города с застройщиком началась ровно месяц тому назад. Тогда, 9 апреля, в публикации «Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка» GOROD48 рассказал о сходе жителей улиц Гоголя, Перова, Ульяны Громовой, переулков Балакирева и Яблочкина, выступивших против уплотнения этого района двумя новыми 25-этажными жилыми домами.
У жителей разношерстного массива, этакого «шанхая», зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником», много проблем: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области и узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток чрезвычайно уплотнит застройку, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Позже создавшие инициативную группу жители района встречались с заместителем начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Александром Анохиным и чиновниками мэрии. Тогда представители власти наконец-то очно выслушали аргументы протестующих.
Завершилась встреча передачей представителям власти предложений жителей района об отклонении проекта точечной застройки и перевода спорной территории из зоны застройки многоэтажными домами (Ж4) в зону застройки малоэтажками (Ж2). Именно это решение, по мнению жителей квартала, в состоянии обеспечить при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности уже живущих там людей. Жильцы предложили в будущем предусмотреть обязательную общественную бесплатную парковку для жителей малоэтажных новостроек и 17-этажной «свечки», дома №1 по переулку Балакирева и общую детскую площадку. Предложено также провести благоустройство указанной территории с приведением в порядок дорог и заменой ветхих инженерных сетей и коммуникаций на новые.
Однако вскоре застройщик получил все разрешительные документы в мэрии и начал работы. И тут же наткнулся на сопротивление жителей этого района. Например, одна из липчанок привела свою овчарку и посадила ее возле экскаватора, чтобы не пускать рабочих.
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