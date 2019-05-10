Общество

вчера, 22:46

280 залпов за шесть минут

7 826
#День Победы #салют
Празднование Дня Победы в Липецке завершилось салютом. За шесть минут в небо над площадью Петра Великого было выпущено  280 залпов.


7 826
#День Победы #салют

Комментарии (7)

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Гость

34 минуты назад
Классный салют)))
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Гость

46 минут назад
У меня тоже не открылось, точнее длится 1 секунду и закрывается
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Лена

55 минут назад
А на тракторном Джигурда выступал...
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салютные ларьки

вчера, 23:16
Всегда поможем красиво взорвать ваши деньги !
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Владимир

вчера, 23:08
Завтра в 18 00 парк победы дискотека,ура товарищи!!!
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Непонятно

вчера, 22:59
Почему-то видео не открывается((*
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Ttt

вчера, 22:56
Хороший салют был!
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