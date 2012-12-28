В Липецке с 3 по 12 мая проезд для ветеранов будет бесплатным

Число поездок не ограничено.

В честь Дня Победы с 3 по 12 мая 2024 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, включая несовершеннолетних узников фашизма, а также одному сопровождающему лицу будет предоставлено право на бесплатный проезд в пассажирском транспорте Липецка, включая коммерческие маршруты. Об этом сообщает городская администрация.При этом количество поездок, совершаемых пассажиром в этот период , не ограничено.Для получения права бесплатного проезда необходимо предъявить удостоверение участника/инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.