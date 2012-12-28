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К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Нашли на детской площадке и в корзинке для покупок: липчанин и ельчанка обвиняются в кражах сотовых телефонов
Общество
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53 минуты назад
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В Липецке с 3 по 12 мая проезд для ветеранов будет бесплатным
Число поездок не ограничено.
При этом количество поездок, совершаемых пассажиром в этот период , не ограничено.
Для получения права бесплатного проезда необходимо предъявить удостоверение участника/инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.
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