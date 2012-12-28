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326
53 минуты назад
9

В Липецке с 3 по 12 мая проезд для ветеранов будет бесплатным

Число поездок не ограничено.

В честь Дня Победы с 3 по 12 мая 2024 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, включая несовершеннолетних узников фашизма, а также одному сопровождающему лицу будет предоставлено право на бесплатный проезд в пассажирском транспорте Липецка, включая коммерческие маршруты. Об этом сообщает городская администрация.

При этом количество поездок, совершаемых пассажиром в этот период , не ограничено. 

Для получения права бесплатного проезда необходимо предъявить удостоверение участника/инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.
День Победы
общественный транспорт
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Эксперт
4 минуты назад
Почему именно с 3го мая а не с 1го мая?
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Лучше бы
12 минут назад
Сделали бесплатным проезд для них всегда.
Ответить
Писец
16 минут назад
ага а для школьников 1 сентября.
Ответить
Пенсионный фонд
26 минут назад
А почему проезд для пенсионеров только в эти дни бесплатно, он вообще всегда должен быть бесплатно для них
Ответить
?
6 минут назад
А куда пенсионеры то ездят, на работу? Школьники и студенты за проезд платят, хотя у них нет дохода. А у пенсионеров есть доход!
Ответить
Светлая
16 минут назад
Транспортники тогда разорятся, потому что пенсионеров полгорода, если не больше и они одни почти и ездят особенно в выходные.
Ответить
Ирина
3 минуты назад
Транспортники тогда разорятся, потому что пенсионеров полгорода, если не больше и они одни почти и ездят особенно в выходные. Не для пенсионеров, а для ветеранов. Читайте с Пенсионным фондом внимательно.
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мысли в слух
41 минуту назад
А когда для всех будет проезд бесплатный ?!
Ответить
Да уж
42 минуты назад
Им надо делать бесплатный проезд на все виды транспорта и на постоянной основе. Ветеранов осталось не так уж и много. Мы перед ними в неоплатном долгу.
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