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сегодня, 15:11
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В этом году улицу Ковалева отремонтируют картами, в следующем — капитально

Липчане жалуются на разбитую улицу Ковалева. Длинная дорога в районе Сокола давно отравляет жизнь водителям и пассажирам автобусов.

В последний раз улицу Ковалева ремонтировали не так уж и давно — в 2017 году. Это зимой МБУ «Управление благоустройства Липецка» чуть ли не ежедневно заделывало на улице аварийные ямы литой асфальтобетонной смесью.

Как нам сообщили в мэрии, улица Ковалева включена в число тех, что отремонтируют на 250 миллионов рублей, дополнительно выделенных Липецку из областного бюджета. Покрытие на ней приведу в порядок картами: от дома № 1 дома № 126 и от дома № 109И до дома № 119г.

В 2025 году улицу будут ремонтировать уже капитально — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Полная замена верхнего слоя покрытия планируется от дома № 1 до дома № 126.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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111
12 минут назад
ВСЕ ДЕНЬГИ ПО КАРМАНАМ РАСПИХАЛИ УЖЕ
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001
13 минут назад
ИГРАЛЬНЫМИ КАРТАМИ РЕМОНТИРОВАТЬ БУДУТ ?
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Алексей
28 минут назад
Будут ремонтировать картами Таро
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Алена
32 минуты назад
Разбитая дорога еще пол беды не ужели нельзя сделать что бы после 21 часа 11-тый автобус ездил хотя бы 1 раз в 30-40 мин?
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ирина
56 минут назад
может фонари поставите. а то как в тоннеле -тьма
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