Липчане жалуются на разбитую улицу Ковалева. Длинная дорога в районе Сокола давно отравляет жизнь водителям и пассажирам автобусов.

В последний раз улицу Ковалева ремонтировали не так уж и давно — в 2017 году. Это зимой МБУ «Управление благоустройства Липецка» чуть ли не ежедневно заделывало на улице аварийные ямы литой асфальтобетонной смесью.Как нам сообщили в мэрии, улица Ковалева включена в число тех, что отремонтируют на 250 миллионов рублей, дополнительно выделенных Липецку из областного бюджета. Покрытие на ней приведу в порядок картами: от дома № 1 дома № 126 и от дома № 109И до дома № 119г.В 2025 году улицу будут ремонтировать уже капитально — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Полная замена верхнего слоя покрытия планируется от дома № 1 до дома № 126.