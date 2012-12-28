Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум
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Общество
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сегодня, 15:11
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В этом году улицу Ковалева отремонтируют картами, в следующем — капитально
Липчане жалуются на разбитую улицу Ковалева. Длинная дорога в районе Сокола давно отравляет жизнь водителям и пассажирам автобусов.
Как нам сообщили в мэрии, улица Ковалева включена в число тех, что отремонтируют на 250 миллионов рублей, дополнительно выделенных Липецку из областного бюджета. Покрытие на ней приведу в порядок картами: от дома № 1 дома № 126 и от дома № 109И до дома № 119г.
В 2025 году улицу будут ремонтировать уже капитально — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Полная замена верхнего слоя покрытия планируется от дома № 1 до дома № 126.
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