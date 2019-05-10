Опубликована декларация о доходах Игоря Артамонова

Опубликованы декларации о доходах ведущих липецких чиновников.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов за прошлый 2018 год заработал 190 миллионов 813 тысяч 790 рублей.

Эти официальные данные опубликованы на сайте администрации региона. При этом находясь на посту главы Липецкой области (с октября 2018 года) Артамонов заработал 696 тысяч 965 рублей, а основной доход за год, если судить по декларации, получил от работы на предыдущем месте в ПАО «Сбербанк», вкладов в банках и реализации ценных бумаг.

В собственности у Игоря Артамонова находится квартира в России площадью 150 квадратных метров, машиноместо, дачный участок в 2 500 квадратных метров и дом 346 «квадратов».

У жены врио главы региона доход за прошлый год составил 17 миллионов 126 тысяч рублей, в перечне собственности – квартира в Германии площадью 146 квадратных метров.

Опубликованы данные и о заработке заместителей Артамонова. Самым богатым из них оказался врио вице-губернатора Анатолий Якутин – 8 миллионов 936 тысяч заработка за прошлый год. Дмитрий Аверов заработал 4 миллиона 947 тысяч рублей. Представители «старой команды» заработали меньше: Юрий Таран – 2 миллиона 306 тысяч рублей, Вячеслав Щеглеватых – 2 миллиона 623 тысячи рублей.