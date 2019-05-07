В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки

Вице-мэр Евгений Павлов потребовал от горе-подрядчика заменить весь резиновый газон на новый к 15 августа.

Сегодня вице-мэр Липецка Евгений Павлов и председатель департамента образования городской администрации Александр Мочалов проинспектировали искусственное покрытие площадки для игровых видов спорта в 77-й школе. Чиновники открыли еще одно свойство воды как универсального растворителя: она разрушает даже резину!… ООО «Шинэко» стал подрядчиком департамента образования мэрии в сентябре прошлого года. За 3,6 млн рублей мастера должны были устроить искусственное покрытие из резиновой крошки на поле площадью 1560 кв.м., а также огородить мини-стадион пластиковой сеткой. За работу подрядчик взялся на месяц позже оговоренного в контракте срока - в октябре, а объект сдал уже в морозы. Результат не заставил себя долго ждать: с площадки сошел снег, а с ним клочьями сошла и резина.Гарантийный срок на работы у «Шинэко» - 3 года. Получив рекламацию, подрядчик в апреле заменил разрушенное искусственное покрытие, по примеру дорожников, «картами». Но прошли майские дожди и снова растворили резину!- Я понимаю, что кусками можно было бы восстановить целостность покрытия, если бы оно отслужило 5 лет или больше. Но в этом случае я вижу только одну возможность исправить ошибки подрядчика - полностью заменить поврежденное полотно на новое! - говорит Евгений Павлов.Представитель «Шинэко» Валерий Енин вяло оправдывался:- Мы пошли навстречу городу!- Мы по первому звонку все исправляем.- Сначала залатаем, потом полностью поменяем…- Была зима. Мы делали все в экстремальных условиях…По словам Валерия Енина, его организация готова выполнить свои гарантийные обязательства после того, как разрушится 10% уложенного ею покрытия. Такая позиция строителя возмутила Евгения Павлова:- Вы для детей это сделали?! - едва не перешел на крик вице-мэр, поднимая руками кусок отставшей от бетона резины. - У вас дети есть? Вы бы такую площадку своим детям сделали?В итоге Евгений Павлов взял с подрядчика слово восстановить покрытие площадки к 15 августа. Вице-мэр Липецка также обязал подчиненных готовить судебную претензию к ООО «Шинэко».