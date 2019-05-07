Общество

48 минут назад

В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки

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#благоустройство
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В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки

Вице-мэр Евгений Павлов потребовал от горе-подрядчика заменить весь резиновый газон на новый к 15 августа.

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Сегодня вице-мэр Липецка Евгений Павлов и председатель департамента образования городской администрации Александр Мочалов проинспектировали искусственное покрытие площадки для игровых видов спорта в 77-й школе. Чиновники открыли еще одно свойство воды как универсального растворителя: она разрушает даже резину!

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… ООО «Шинэко» стал подрядчиком департамента образования мэрии в сентябре прошлого года. За 3,6 млн рублей мастера должны были устроить искусственное покрытие из резиновой крошки на поле площадью 1560 кв.м., а также огородить мини-стадион пластиковой сеткой. За работу подрядчик взялся на месяц позже оговоренного в контракте срока - в октябре, а объект сдал уже в морозы. Результат не заставил себя долго ждать: с площадки сошел снег, а с ним клочьями сошла и резина.

Гарантийный срок на работы у «Шинэко» - 3 года. Получив рекламацию, подрядчик в апреле заменил разрушенное искусственное покрытие, по примеру дорожников, «картами». Но прошли майские дожди и снова растворили резину!

- Я понимаю, что кусками можно было бы восстановить целостность покрытия, если бы оно отслужило 5 лет или больше. Но в этом случае я вижу только одну возможность исправить ошибки подрядчика - полностью заменить поврежденное полотно на новое! - говорит Евгений Павлов.

Представитель «Шинэко» Валерий Енин вяло оправдывался:

- Мы пошли навстречу городу!

- Мы по первому звонку все исправляем.

- Сначала залатаем, потом полностью поменяем…

- Была зима. Мы делали все в экстремальных условиях…

По словам Валерия Енина, его организация готова выполнить свои гарантийные обязательства после того, как разрушится 10% уложенного ею покрытия. Такая позиция строителя возмутила Евгения Павлова:

- Вы для детей это сделали?! - едва не перешел на крик вице-мэр, поднимая руками кусок отставшей от бетона резины. - У вас дети есть? Вы бы такую площадку своим детям сделали?

В итоге Евгений Павлов взял с подрядчика слово восстановить покрытие площадки к 15 августа. Вице-мэр Липецка также обязал подчиненных готовить судебную претензию к ООО «Шинэко».
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#благоустройство
1

Комментарии (9)

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Хи-хи

10 минут назад
И ещё раз о "вреде откатов". Дали одному, пришёл новый хозяин, всех поменял. Дело надо делать, а не откатами привлекать чинуш.Это трудно и долго, и будут хаять, но чище.
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Справедливый

10 минут назад
Стадион школы 48 весь в проплешинах !
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Липчанин

10 минут назад
Видеться мне тут системная ошибка как раз администрации города. Скорее всего поздно выделили деньги, пока провели торги, потом наступила осень. Подрядчика гнали быстрее быстрее чтобы бюджет освоить. А подрядчик скорее всего один только человек и ручка. пока нашли "джамшутов", закупили материалы подешевле, там уже совсем заоктябрило. И крошку "клали" в грязь и в дождь, как это бывает в России. А тут смена власти и теперь надо оправдываться как то на камеру. Подрядчик свое ООО быстро продаст куда нибудь регионы Кавказа, там фирму быстро закроют и все. Судиться будет не с кем. Так я к чему. Видны промахи в организации работы как раз структур мэрии. Тоже будет с Быхановым садом. Бываю там каждый день и планов громадьё и один экскаватор. Да на такое площадь там и днем ночью должны 1000 человек трудиться не меньше и техники быть столько же.
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Юпитер

11 минут назад
стас я видел ПАВЛОВА , рядом с митингом КПРФ против пенс. реформы , он чуть ли не обнимался , с двумя МИЛЛИЦИОНЕРАМИ , один был майором , другой полковником ! Делайте ВЫВОДЫ !
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гость

14 минут назад
И эти люди учат наших детей КОЛХОЗ
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стас

17 минут назад
на лицо преступный сговор заказчика и подрядчика, один затянул сроки осваивания бюджетных средств до наступления отрицательных температур а другой безграмотный стал выполнять работы которые изначально не возможно было провести не нарушая технологию. А теперь смотрят друг на друга как бараны в басни Крылова. Вот показатель квалификации чиновника и подрядчика.
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Юпитер

36 минут назад
Припев: То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет ой ой ой
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Гость

41 минуту назад
У нас через полгода всё растворилось и ничего стадион живёт как-то, пытается своими силами латать.
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Русский язык

41 минуту назад
Вице-мэр Евгений Павлов потребовал от горе-подрядчика заменить весь резиновый газон на новый к 165 августа. К 165 августа???? Вы серьезно. Город 48 увольте своих редакторов!!!
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