42 минуты назад
Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров
Сегодня в Липецком горсовете приступила к работе комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Липецка.
Члены комиссии утвердили календарный план работы. Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка пройдет с 7 по 30 мая 2019 года, ежедневно с 14.00 до 16.00 (кроме предпраздничных, праздничных и выходных дней) по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.22, кабинет 114, телефон: 23-93-66.
В состав комиссии входят 12 человек. Шестеро из них представители Липецкого горсовета: это Фёдор Жигаров, первый вице-спикер горсовета, фракция «Единая Россия»; Светлана Бессонова, фракция «Единая Россия»; Николай Быковских, фракция КПРФ; Александр Попов, фракция ЛДПР; Людмила Яськова, фракция «Российская партия пенсионеров за справедливость»; Виктор Иванов, заместитель председателя ЛРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Еще шесть человек – представители администрации региона. В их числе Александр Костомаров, замглавы администрации региона; Елена Бадулина, начальник управления ЖКХ области; Алексей Грушихин, и.о. начальника управления образования области; Сергей Елманов, начальник управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления; Мария Рязанцева, заместитель начальника управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации области; Марина Донских, депутат Липецкого облсовета.
Следующее заседание комиссии пройдет 31 мая, а 5 июня состоится второй этап – конкурсное испытание. Именно тогда кандидаты представят свою концепцию социально-экономического развития Липецка на 5-летний период. Комиссия на это отводит не больше 15 минут, еще 10 минут – на вопросы-ответы. Внеочередную сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 11 июня.
Все заседания комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Липецка будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте городского парламента.
Документы, которые определяют проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы города, размещены на официальном сайте городского Совета в разделе «Документы» (подраздел «Решения сессий»).
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15.04.2019 12:17Общество
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