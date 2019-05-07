Политика

42 минуты назад

Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров

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#выборы #глава администрации Липецка
Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров

Сегодня в Липецком горсовете приступила к работе комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Липецка.  

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов, сегодня на первом организационном заседании распределены обязанности внутри комиссии, и выбран ее председатель. Им стал вице-губернатор Александр Костомаров. Заместителем избрали первого вице-спикера горсовета Фёдора Жигарова, секретарем комиссии – депутата Людмилу Яськову.  

Члены комиссии утвердили календарный план работы. Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка пройдет с 7 по 30 мая 2019 года,  ежедневно с 14.00 до 16.00 (кроме предпраздничных, праздничных и выходных дней) по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.22, кабинет 114, телефон: 23-93-66. 

В состав комиссии входят 12 человек. Шестеро из них представители Липецкого горсовета: это Фёдор Жигаров, первый вице-спикер горсовета, фракция «Единая Россия»; Светлана Бессонова, фракция «Единая Россия»; Николай Быковских, фракция КПРФ; Александр Попов, фракция ЛДПР; Людмила Яськова, фракция «Российская партия пенсионеров за справедливость»; Виктор Иванов, заместитель председателя ЛРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Еще шесть человек – представители администрации региона. В их числе Александр Костомаров, замглавы администрации региона; Елена Бадулина, начальник управления ЖКХ области; Алексей Грушихин, и.о. начальника управления образования области; Сергей Елманов,  начальник управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления;  Мария Рязанцева, заместитель начальника управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации области; Марина Донских, депутат Липецкого облсовета.  

Следующее заседание комиссии пройдет 31 мая, а  5 июня состоится второй этап – конкурсное испытание.  Именно тогда кандидаты представят свою концепцию социально-экономического развития Липецка на 5-летний период. Комиссия на это отводит не больше 15 минут, еще 10 минут – на вопросы-ответы.   Внеочередную сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 11 июня.   

Все заседания комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Липецка будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте городского парламента

Документы, которые определяют  проведение  конкурса по отбору кандидатов на должность главы города, размещены на официальном сайте городского Совета в разделе «Документы»  (подраздел «Решения сессий»).  
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#выборы #глава администрации Липецка

Комментарии (6)

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!

5 минут назад
Интересно, а если концепция у другого кандидата будет в разы лучше, то все равно уваркину избирут???
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!

6 минут назад
Даже председателя избрали из обладминистрации. Область под себя город подмяла конкретно. Естественно уваркину избирут.
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Стас

7 минут назад
https://vk.com/bykovskih?w=wall31450400_5704%2Fall комментарий Николая Быковских более объективен.
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местное население

14 минут назад
Артамоновым сделано всё, чтобы победила Уваркина...
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Заваркина

15 минут назад
Ну когда же, когда же. Я,уже заждалась.
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Даешь

21 минуту назад
Артурчика в Мэры!!
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