На улице Циолковского горела квартира: пострадали две женщины

Эвакуированы 16 человек.



Около девяти часов вечера 22 апреля в доме №2 по улице Циолковского загорелась квартира. Пожар оказался серьезным — квартиру тушили сразу шесть подразделений МЧС.В огне пострадали две женщины, одной из них 85 лет, второй — 51 год. Спасены 16 человек. Площадь пожара составила 100 кв. м.Вчера липецкие пожарные выезжали еще на два вызова из жилых домов. На улице Петра Смородина, 16 и улице Белянского, 10 произошло подгорание пищи.Серьезный пожар возник вечером на четвертой линии СНТ «Пусковые двигатели»: сгорела надворная постройка.В Ельце на улице Первой Станционной горели жилой дом и надворная постройка. По данным МЧС, в доме выгорел чердак, а постройка уничтожена полностью.