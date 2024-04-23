В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум
Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
У дворников и грузчиков МБУ «Управление благоустройства Липецка» заканчиваются сроки исправительных работ
Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум
К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Происшествия
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сегодня, 10:33
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На улице Циолковского горела квартира: пострадали две женщины
Эвакуированы 16 человек.
В огне пострадали две женщины, одной из них 85 лет, второй — 51 год. Спасены 16 человек. Площадь пожара составила 100 кв. м.
Вчера липецкие пожарные выезжали еще на два вызова из жилых домов. На улице Петра Смородина, 16 и улице Белянского, 10 произошло подгорание пищи.
Серьезный пожар возник вечером на четвертой линии СНТ «Пусковые двигатели»: сгорела надворная постройка.
В Ельце на улице Первой Станционной горели жилой дом и надворная постройка. По данным МЧС, в доме выгорел чердак, а постройка уничтожена полностью.
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