сегодня, 14:03
Выживший в катастрофе «Superjet 100» житель Липецкой области: «Самое страшное началось при посадке»
Сегодня житель Задонска Сергей Ветчинкин, один из 37 выживших пассажиров самолета «Superjet 100», получил новый паспорт взамен сгоревшего на борту лайнера.
Ранее администрация Липецкой области обещала оказать Сергею помощь в восстановление документов: на оформление нового паспорта ушло всего несколько часов.
Сергей Ветчинкин рассказал GOROD48 о том, что происходило на борту самолета перед катастрофой и после посадки, когда «Superjet 100» загорелся.
- Мы видели, как в самолет ударила молния, - рассказал Сергей. – Экипаж объявил о возвращении в аэропорт. Самолет при этом ощутимо кренило на правый борт, было впечатление, что правый двигатель не работает.
- Перед посадкой сильно трясло, - продолжает Сергей. - Самое страшное началось при посадке: самолет ударился о землю, все загорелось, в салоне крики, девушка ползет по салону и толкает ребенка…
- Всего горело, шел дым отовсюду. Спасибо огромное стюардессам, которые оперативно среагировали и оперативно начали эвакуировать людей.
Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.
Так и не понял,
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Л.В.
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