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Выживший в катастрофе «Superjet 100» житель Липецкой области: «Самое страшное началось при посадке»

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#авиакатастрофа в Шереметьево #Superjet 100
Выживший в катастрофе «Superjet 100» житель Липецкой области: «Самое страшное началось при посадке»

Сегодня житель Задонска Сергей Ветчинкин, один из 37 выживших пассажиров самолета «Superjet 100», получил новый паспорт взамен сгоревшего на борту лайнера.

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Паспорт Сергею Ветчинкину вручил начальник отдела Министерства внутренних дел России по Задонскому району подполковник полиции Николай Сбитнев.

Ранее администрация Липецкой области обещала оказать Сергею помощь в восстановление документов: на оформление нового паспорта ушло всего несколько часов.

Сергей Ветчинкин рассказал GOROD48 о том, что происходило на борту самолета перед катастрофой и после посадки, когда «Superjet 100» загорелся.

- Мы видели, как  в самолет ударила молния, - рассказал Сергей. – Экипаж объявил о возвращении в аэропорт. Самолет при этом ощутимо кренило на правый борт, было впечатление, что правый двигатель не работает. 

- Перед посадкой сильно трясло, - продолжает Сергей.  - Самое страшное началось при посадке: самолет ударился о землю, все загорелось, в салоне крики, девушка ползет по салону и толкает ребенка

- Всего горело, шел дым отовсюду. Спасибо огромное стюардессам, которые оперативно среагировали и оперативно начали эвакуировать людей. 

Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.
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#авиакатастрофа в Шереметьево #Superjet 100

Комментарии (7)

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Так и не понял,

56 секунд назад
А причем здесь этот мусорок,какое он имеет отношение к произошедшей трагедии?Паспорта выдавать-не мешки ворочать.Ментятам скромнее надо быть и не светиться почем зря.Хотя,он и не мент,по-настоящему,а только паспортист.Тогда,почему не разаттестован и носит форму до сих пор?
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Житель

2 минуты назад
С днём рождения , чувак !!!!
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Аэрофлот

3 минуты назад
Репутация такова что я никогда им не воспользуюсь.
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картман

18 минут назад
Бог есть, Твой бог допустил эту авиакатастрофу. Бог плохой.
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Л.В.

19 минут назад
В рубашке родился .
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Бог есть

22 минуты назад
слава Богу!
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12345

26 минут назад
счастливчик
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