Липчане несут цветы к Вечному огню

Празднование Дня Победы в Липецке началось с возложения цветов к Вечному огню на площади Героев.

С 8 утра здесь ждут всех, кто желает почтить память павших. Возложить цветы к мемориалу пришли и первые лица региона и города, политики, представители силовых ведомств.



Праздник продолжится на площади Победы. Там в 11.00 пройдет парад. По его завершении, около 12.00, начнется шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдёт по улице Советской в сторону Нижнего парка. Именно там, а также на площади Петра Великого, будут работать интерактивные площадки, выступать артисты. Празднование Дня Победы завершится салютом.



