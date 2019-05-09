Общество

38 минут назад

Липчане несут цветы к Вечному огню

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#День Победы
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Липчане несут цветы к Вечному огню

Празднование Дня Победы в Липецке началось с возложения цветов к Вечному огню на площади Героев.

С 8 утра здесь ждут всех, кто желает почтить память павших. Возложить цветы к мемориалу пришли и первые лица региона и города, политики, представители силовых ведомств. 

Праздник продолжится на площади Победы. Там в 11.00 пройдет парад. По его завершении, около 12.00, начнется шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдёт по улице Советской в сторону Нижнего парка. Именно там, а также на площади Петра Великого, будут работать интерактивные площадки, выступать артисты. Празднование Дня Победы завершится салютом.

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#День Победы
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Комментарии (4)

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КТО ПЕРЕНЁС ?

13 минут назад
Хохол Малько. В прошлом году стоял у проезжей части в первом ряду, но что происходит с другой стороны не было видно совсем. Только трансляцию на слух воспринимал.
ответить

КТО ПЕРЕНЁС ?

13 минут назад
Хохол Малько. В прошлом году стоял у проезжей части в первом ряду, но что происходит с другой стороны не было видно совсем. Только трансляцию на слух воспринимал.
ответить

Липецкий идеотизьм

25 минут назад
Какой дибил перенёс празднования с площади победы.
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лена

27 минут назад
вечная память ероям победы
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