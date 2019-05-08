Общество

56 минут назад

Все дороги в Липецке отремонтируют в этом году иногородние подрядчики

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#дороги #благоустройство
Все дороги в Липецке отремонтируют в этом году иногородние подрядчики

Улицу Космонавтов сделает московская ООО «Руслан-1», десятки других объектов - воронежское ООО «Дорожник».

В следующий понедельник, 13 июля, в мэрии будут подписаны муниципальные контракты на ремонт улицы Космонавтов, попавшей в один лот муниципальной закупки, и на ремонт всех остальных улиц Липецка, сбитых городским управлением главного смотрителя во второй лот. Как стало известно GOROD48, дороги в этом году отремонтируют иногородние подрядчики: улицу Космонавтов сделает московская ООО ТК «Руслан-1» (учредитель - Мальвина Гуликян, гендиректор - Айказ Кургинян; уставной капитал - 40 000 рублей), десятки других объектов - воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей).

Организация муниципальных закупок на дорожные ремонты в Липецке в этом году выдалась скандальной. Так, еще зимой департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка сбил все попавшие в ремонт дороги в четыре лота.

В один лот ценой 46 млн рублей попали улица Титова (от улицы имени Ю.А.Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Кирпичная (от улицы имени Зои Космодемьянской до железнодорожного переезда), 40 лет ВЛКСМ (от улицы Космонавтов до улицы Бескрайняя), Кузьминская (Северный Рудник).

86,9 млн рублей УГС Липецка было готово заплатить за ремонт переулка Космический (от улицы имени Н.Э.Баумана до автодороги Р-119 «Орел-Тамбов»), улиц 40 лет Октября (от площади Заводской до улицы Ушинского), Бабушкина (от улицы Пожарского до улицы Демьяна Бедного), улицы Пожарского (от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина).

В третий лот вошли улица Краснозаводская (от улицы Ленинградская до кольцевого движения улицы Металлургов-улицы Краснозаводская), Ильича (от улицы 3-е Сентября), Жуковского (от улицы Краснозаводская до Усманской трассы), Смоленская (от улицы Индустриальная до улицы Полярная), Сенная (от дома №1 по переулку Рядовой до улицы Смоленская), переулок Рядовой (от дома №3 по переулку Рядовой до дома №24«А» по улице Сенная), участок автомобильной дороги от улицы имени маршала Буденного до улицы Полярная, улица Гоголя (от улицы Юных Натуралистов до дома №19 по улице Гоголя). Совокупно ремонт этих дорог был оценен в 168,6 млн рублей.

Отдельным лотом стало комплексное благоустройство улицы Космонавтов за 288,5 млн рублей.

В итоге случилось невероятное: результаты мартовских торгов по всем четырем лотам были отменены решением УФАС по Липецкой области! Проверка антимонопольного ведомства выявила нарушения в конкурсной документации: в ней отсутствовали требования к качеству материала, который должен использоваться при выполнении работ, также заказчик квалифицировал предстоящие работы по улице Космонавтов как обычный текущий ремонт. Надзорное ведомство также удивило и желание победителей торгов сделать из убитых дорог города шоколадные конфетки по цене леденцов (победитель одного из аукционов, ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», снизил цену работ по сравнению с первоначальной сразу на 20,99%, победитель другого, ООО «Инфинити Групп», - на 16%).

В итоге 27 марта УГС Липецка выставило на торги всего два лота. В первый попала улица Космонавтов, во второй - все остальные улицы и переулки.

Мэрия оценила работы по комплексному благоустройству улица Космонавтов (ее длина - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров) в те же 288,5 млн рублей. Победитель торгов должен заменить разбитый бортовой камень на гранитные, дорожные и тротуарные бордюры, выравнять вровень с дорогой люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемники ливневой канализации, отфрезеровать верхний слой асфальта, использовать геосетку под финишный слой асфальтобетона, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожное ограждение, дорожные знаки и светофоры, посеять новые газоны. Победитель конкурса должен сдать улицу Космонавтов заказчику до 30 сентября. Гарантийный срок на ремонт проезжая часть автомобильной дороги и тротуарную плитку, бордюры - 4 года, на установку и ремонт дорожных знаков - 2 года, на дорожную разметку термопластиком и холодным пластиком - 1 год.

Во второй лот попали автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Стартовая цена лота - 301,6 млн рублей. Срок сдачи объектов в эксплуатацию - 30 сентября.

В итоге дорогу по улице Космонавтов будет делать та же организация, которая стала победителем аукциона на реконструкцию проспекта Победы. А дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический отремонтирует воронежское ООО «Дорожник». Обе фирмы «упали» в ходе торгов менее чем на один процент. Так что бюджетные средства на ремонте дорог Липецка сэкономить не вышло.

По словам заместителя председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, администрация Липецка желала бы, чтобы на субподряд иногородние строители взяли муниципальные организации: МБУ «Липецкгорсвет» - на установку уличного освещения и монтаж светофорных объектов, МУП «Зеленхоз» - на обустройство газонов, посадку кустарника и деревьев.
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#дороги #благоустройство

Комментарии (10)

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Викторм

16 минут назад
Там дерутся лейтенанты рядовые и сержанты ,а потом фиг крайнего найдёшь...,Все по-путински своровал. И концы в воду.
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мефодий

17 минут назад
Сколько бабла курносые занесли в администрацию?
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Тесей

24 минуты назад
По версии следствия, с сентября по декабрь 2011 года руководством МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» были подписаны документы о приемке работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Театральной площади и улице 9 мая, содержащие заведомо ложные сведения о надлежащем их выполнении.Вскрытие» показало, что перед носом у мэра Липецка были использованы самые * материалы. Щебеночно-мастичный асфальтобетон не соответствовал ГОСТам и СНиПам (в нем практически отсутствовал гранитный щебень). В «рецепте» того, что сварили армянские дорожники, было крайне низкое содержание битума, а стабилизирующая добавка, специальное целлюлозное волокно, отсутствовало напрочь!
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Тесей

26 минут назад
дело не в ЯНАХ , дело в ПРОДАЖНЫХ ЛИПЕЦКИХ ЧИНУШАХ , во время ДОРОЖНЫХ РАБОТ день и ночь просто обязаны следить и пробы делать ВСЕ надзорные СПЕЦИАЛИСТЫ ! ПОД ОХРАНОЙ ФСБ ! Или опять ! ? "За это преступление он должен был выплатить 240 тысяч рублей штрафа. Однако с этим приговором бывший главный смотритель не согласился и попытался его обжаловать. Адвокат Сергея Столповского попросил суд переквалифицировать статью своего подзащитного на более «мягкую» — халатность. По ней бывшему чиновнику грозит всего 120 тысяч штрафа. По словам адвоката, Сергей Столповский подписал все документы, даже не зная о том, что работы по ремонту дорог выполнены некачественно, мол, его об этом даже не поставили в известность те, кто принимал дорогу. И поэтому всего лишь допустил халатность. "
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Арсений

29 минут назад
И будет асфальт похож на лаваш .(
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1234

32 минуты назад
Добро пожаловать в Ереван.
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Гость

33 минуты назад
Одни ЯН
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весёлый

39 минут назад
А чёйт иногородние ,свои мужики бросают семьи и едут в Москву работать !Когда же этот бардак в стране прекратится!
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Гостья

42 минуты назад
Смотрела сегодня вести по России1, сирийские лагеря беженцев показывали...там война, бомбят или бомбили, слушайте, а дороги там - позавидуешь, ни одной выбоины... А у нас каждый год торги, аукционы, миллионы...а дороги - подобие,может поучиться у сирийцев ...
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Юрок Алтушок.

47 минут назад
А что Востриков в пролете?
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