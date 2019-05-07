Общество
сегодня, 13:56
На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей
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Но война с желтыми цветками заведомо проиграна.
Ровно год тому назад, 7 мая, глава Липецка Сергей Иванов объявил тотальную войну одуванчикам - к их выкашиванию мэр призвал привлечь всех, кто может держать косы и триммеры в руках: трудовые коллективы магазинов, ТРЦ, АЗС и иных организаций. Более того, узнав, что норма выработки на одного работника «Зеленхоза» - 350 кв.м. «зеленки», мэр предложил чиновникам взять в руки триммеры и впрягаться в работу. Доподлинно неизвестно, сколько чиновников взяли в руки триммеры, но в мае прошлого года жужжание электрокос было слышно в каждом районе города. Одержимость Сергея Иванова борьбой с этим сорняком отразилась в названии одного из первых местных телеграмм-каналов и коллажем в одной из газет, на котором голову мэра украшал венок из одуванчиков.
В этом мае яркого желтого цвета на городских улицах, кажется, стало больше, чем в прошлом.
- У нас нет специальной установки по борьбе с одуванчиками, - сказал в ответ на вопрос GOROD48 главный смотритель Липецка Алексей Огневой. - МУП «Зеленхоз» ведет планомерный покос травы в разных местах города. Так, сейчас специалисты предприятия окашивают улицу Гагарина, улицы в районе кольца Трубного завода, улицу Катукова. Мы еще, кстати, не подписали ни одного акта выполненных работ.
По словам директора МУП «Зеленхоз» Александра Кулакова, работники предприятия в день могут уничтожить сорняки на площади в 10 га. А всего зелёных территорий по улицам города - 320 га.
- Природа вносит свои коррективы в нашу работу. Так, мы окосили 30 апреля площадь Победы, а сейчас она снова желтая от одуванчиков. Поэтому мы завтра снова придем на этот объект. Улицу Московскую мы окосили 2 мая, и на нее впору заходить опять! - говорит Александр Кулаков.
В прошлом году подчиненные Александра Кулакова выходили на борьбу с одуванчиками на 550 тысяч кв.м. «зеленки» в центре Липецка по 10-11 раз! В этом году «Зеленхоз» получил от мэрии на косьбу 12 млн рублей. По контракту озеленители должны пять раз окосить центральные улицы города и дважды - все остальные. Так что, перефразируя еще одного липецкого экс-градоначальника Михаила Гулевского, одуванчикам - быть!
В этом мае яркого желтого цвета на городских улицах, кажется, стало больше, чем в прошлом.
- У нас нет специальной установки по борьбе с одуванчиками, - сказал в ответ на вопрос GOROD48 главный смотритель Липецка Алексей Огневой. - МУП «Зеленхоз» ведет планомерный покос травы в разных местах города. Так, сейчас специалисты предприятия окашивают улицу Гагарина, улицы в районе кольца Трубного завода, улицу Катукова. Мы еще, кстати, не подписали ни одного акта выполненных работ.
По словам директора МУП «Зеленхоз» Александра Кулакова, работники предприятия в день могут уничтожить сорняки на площади в 10 га. А всего зелёных территорий по улицам города - 320 га.
- Природа вносит свои коррективы в нашу работу. Так, мы окосили 30 апреля площадь Победы, а сейчас она снова желтая от одуванчиков. Поэтому мы завтра снова придем на этот объект. Улицу Московскую мы окосили 2 мая, и на нее впору заходить опять! - говорит Александр Кулаков.
В прошлом году подчиненные Александра Кулакова выходили на борьбу с одуванчиками на 550 тысяч кв.м. «зеленки» в центре Липецка по 10-11 раз! В этом году «Зеленхоз» получил от мэрии на косьбу 12 млн рублей. По контракту озеленители должны пять раз окосить центральные улицы города и дважды - все остальные. Так что, перефразируя еще одного липецкого экс-градоначальника Михаила Гулевского, одуванчикам - быть!
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