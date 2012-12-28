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Общество
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Окончание работ по строительству спортивной зоны на Зеленом острове перенесли на 2025 год
хотя сроком окончания работ по проекту является 31 декабря этого года.
GOROD48 побывал на объекте и убедился, что этого не случится.
Выделенная под спортивную зону территория острова, уже обнесенная металлической сеткой, оказалась очень большой. Гораздо больше, чем можно себе представить.
Проект предполагает строительство 13 площадок для занятий различными видами спорта, причем на некоторых из них должны быть обустроены по нескольку полей для тренировок и соревнований. В частности, на отведенной под площадку для занятий большим теннисом появятся четыре корта, на территории для пляжного волейбола будут сразу шесть полей.
Проектом предусмотрены четыре точки для стритбола (игры в баскетбол в одно кольцо), два поля для пляжного футбола, три дорожки для развлечения пенсионеров — бочче… Здесь будут места для падел-тенниса (от большого тенниса игра получила центральную сетку и систему подсчета очков, от пинг-понга — небольшие ракетки и «нижний» способ подачи, а от сквоша — закрытый корт со стенами), настольного тенниса, воркаута, пляжного бадминтона, йоги.
По состоянию на сегодня построены все площадки. Но пока только в песке и бетоне. На твердых основаниях нет никаких предусмотренных проектом финишных покрытий, в том числе из бруса лиственницы. Построены все пешеходные связи в разных видах плитки — строителям осталось выполнить их примыкания друг к другу или к перемычкам из бетонного бордюрного камня. На территории спортивной площадки смонтированы 42 осветительные мачты. Все они уже запитаны от сети. В некоторых местах из-под песка торчат кабели, они предусмотрены под монтаж светильников иного вида, торшеров. Подрядчик находится в стадии торгов на это оборудование.
Общестроительная часть острова готова на 90%. Но без всего того, что нужно будет делать весной, — в 65-70% Почему так, если по контракту его нужно было сдать к концу года? Мы задали этот вопрос заказчику, городскому управлению строительства.
Оказалось, на сроки реализации проекта повлияли ошибки в проекте, который выполняла одна из липецких компаний. Это обычная для Липецка вещь, как дождь осенью или как жара летом. Поэтому пока все это исправлялось, было упущено время. При минусовых температурах нельзя укладывать никакие виды покрытий. К тому же МАУК «Культурные пространства Липецка» поздно, в декабре, поторговал приобретение для спортивной зоны крытых трибун для зрителей и пергол (солнцезащитных теневых навесов). Срок их монтажа по контракту — до 15 апреля. Заказчик уверен, что к этому времени ульяновские строители закончат обустройство покрытий на площадках, а также завершат работы по масштабному озеленению спортивного ядра Зеленого острова.
— Из-за ряда форс-мажоров мы обратились в региональный оперштаб с просьбой о вынужденном продлении сроков контракта на строительство спортивных объектов без увеличения сметы проекта, — сказали в мэрии.
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