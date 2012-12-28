Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах

На каждый из 27 депутатских мандатов областного Совета претендуют, в среднем, уже по 7 сторонников и членов «Единой России».

Сегодня на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах областного Совета нового созыва, который будет избран в сентябре, заявился председатель регионального парламента действующего созыва Владимир Сериков:

«Намеренно выбрал баллотироваться по одномандатному округу в Ельце. Именно от этой территории, заручившись поддержкой проживающих на ней ельчан, я впервые шёл на выборы в областной Совет 5 лет назад», — написал спикер в соцсетях.

Помимо Владимира Серикова об участии в праймериз заявили два его заместителя — Андрей Фролов и Владимир Богодухов, а также депутаты Екатерина Хрусталева, Иван Косилов и экс-спикер облсовета ряда прежних созывов Павел Путилин.

Возможно, вскоре число действующих депутатов областного Совета от «ЕР», пожелавших продлить свои полномочия на осенних выборах, станет больше: прием заявок на праймериз «ЕР» завершится 30 апреля. Пока же можно констатировать, что активность потенциальных участников праймериз зашкаливает: на 27 мест в облсовете по одномандатным округам уже претендуют 193 человека, в среднем, по семь сторонников и членов «Единой России» на место.

За редким исключением, это сплошь работники бюджетных учреждений. Только учителей и директоров школ среди них — 42! Как говорится, несть числа библиотекарям и работникам иных бюджетных учреждений — плюсом к работникам сферы образования их уже 86. Удивительное дело: участвовать в праймериз записались, кажется, все до единого сотрудники МКУ «Центр развития территории» и спортклуба «Сокол».

Не против увидеть в сентябре свои имена на бюллетенях четыре студента, две старших пионервожатых, один военнослужащий и один военный пенсионер. Среди записавшихся на праймериз один ветврач, главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин и заместитель главврача детской областной, депутат горсовета Дмитрий Погорелов. Зарегистрировались на предварительное голосование шесть представителей бизнеса, три юриста, глава сельской администрации и семь муниципальных служащих из сельских округов, экс-вице-мэр Липецка Анна Шамаева, завхоз лицея, пять работников ЧОПов и двое безработных. Представителей рабочих среди участников праймериз всего четверо: штамповщица АО «Энергия», рабочая по обслуживанию и ремонту зданий, главный инженер автоколонны и водитель грузовика АО «Ольшанский карьер». Крестьян в этом списке нет ни одного.

Регистрация избирателей предварительного голосования начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Сами праймериз пройдут в режиме онлайн 25-31 мая.
Комментарии (7)

вузы города липецка
27 минут назад
Зачем вам столько учебных заведений в Липецке одно краше другого: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Воронежский экономико-правовой институт и другие?
Александр
42 минуты назад
все хотят в депутаты.Главный вопрос а мозги то есть.хотя депутатам мозги не нужны.им физическая сила нужна .Руки поднимать на голосовании.)))))
007
45 минут назад
На программу мой двор дайте денег
резерв
46 минут назад
сколько лет я пробыл в кадровом резерве управления финансов липецкой области и ни разу не предложили ни одной должности, мое испытание было отмечено.
Пичаль
27 минут назад
Так и не стал министром финансов ?
