Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах

На каждый из 27 депутатских мандатов областного Совета претендуют, в среднем, уже по 7 сторонников и членов «Единой России».

Сегодня на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах областного Совета нового созыва, который будет избран в сентябре, заявился председатель регионального парламента действующего созыва Владимир Сериков:«Намеренно выбрал баллотироваться по одномандатному округу в Ельце. Именно от этой территории, заручившись поддержкой проживающих на ней ельчан, я впервые шёл на выборы в областной Совет 5 лет назад», — написал спикер в соцсетях.Помимо Владимира Серикова об участии в праймериз заявили два его заместителя — Андрей Фролов и Владимир Богодухов, а также депутаты Екатерина Хрусталева, Иван Косилов и экс-спикер облсовета ряда прежних созывов Павел Путилин.Возможно, вскоре число действующих депутатов областного Совета от «ЕР», пожелавших продлить свои полномочия на осенних выборах, станет больше: прием заявок на праймериз «ЕР» завершится 30 апреля. Пока же можно констатировать, что активность потенциальных участников праймериз зашкаливает: на 27 мест в облсовете по одномандатным округам уже претендуют 193 человека, в среднем, по семь сторонников и членов «Единой России» на место.За редким исключением, это сплошь работники бюджетных учреждений. Только учителей и директоров школ среди них — 42! Как говорится, несть числа библиотекарям и работникам иных бюджетных учреждений — плюсом к работникам сферы образования их уже 86. Удивительное дело: участвовать в праймериз записались, кажется, все до единого сотрудники МКУ «Центр развития территории» и спортклуба «Сокол».Не против увидеть в сентябре свои имена на бюллетенях четыре студента, две старших пионервожатых, один военнослужащий и один военный пенсионер. Среди записавшихся на праймериз один ветврач, главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин и заместитель главврача детской областной, депутат горсовета Дмитрий Погорелов. Зарегистрировались на предварительное голосование шесть представителей бизнеса, три юриста, глава сельской администрации и семь муниципальных служащих из сельских округов, экс-вице-мэр Липецка Анна Шамаева, завхоз лицея, пять работников ЧОПов и двое безработных. Представителей рабочих среди участников праймериз всего четверо: штамповщица АО «Энергия», рабочая по обслуживанию и ремонту зданий, главный инженер автоколонны и водитель грузовика АО «Ольшанский карьер». Крестьян в этом списке нет ни одного.Регистрация избирателей предварительного голосования начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Сами праймериз пройдут в режиме онлайн 25-31 мая.