Сегодня в Липецке: где заработать от 100 тысяч рублей, кого склоняют к интимной близости на работе

Нас ждут похолодание, читка театральной пьесы и «Вся правда о Ж…».

Днём в Липецке всего от +16 до +18 градусов, а ещё возможны кратковременные дожди.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Агрономическая, 4;- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 19, 23, 23/1, 23а/1, 23/2, 23а, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 34, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 25б, 25 стр. 3, вл. 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1,- ул. Военный городок, 1/17, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 1/196;- ул. Игнатьева, 33, 33 корп. 2, 33 корп. 1, 36;- ул. Липецк-2, 23, 81, 186;- ул. Меркулова, 7/1, 11а;- ул. Терешковой, 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицц Ботанической, а в селе Сырском обитатели улиц Калинина и Пролетарской.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Медицинская, 1;- ул. Минская, 49;- ул. О. Городовикова;- ул. Рябиновая, 66, 68а, 70;- ул. Ударников, 97, 104а;Ссылка на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» артистки «КабареБезумныхДам» дадут концерт «Вся правда о Ж…»История трёх волхвов — не просто как рождественская легенда, а повод задуматься о вере, судьбе и пути человека. Французский писатель и философ Мишель Турнье предлагает свою версию: глубокую, необычную и полную неожиданных поворотов. Это не религиозный трактат, а философская притча с богатым символизмом, тонким юмором и завораживающей атмосферой.Вход свободный.Коллектив, история которого насчитывает 40 лет, покажет яркие вокальные и вокально-хореографические композиции, в полной мере отражающие жизнь и быт казаков юга России.Правда, рояля в этот раз не будет, но зрители по-прежнему разместятся на сцене, рядом с музыкантами, что создаст особую, волшебную и доверительную атмосферу концерта. Выступит струнный квартет ANIMA, в составе Ангелины Логвиновой (скрипка), Анастасии Юрасвой (скрипка), Жанны Карпенко (альт) и Анастасии Путилиной (виолончель). Прозвучат струнный квартет №2 Александра Бородина и Струнный квартет №1 Сергея РахманиноваВедёт читку актриса Наталия Филипченко. В честь 150-летия Союза театральных деятелей России театр кукол открывает цикл живых, душевных и абсолютно уникальных читок. Вход на них свободный.На втором месте - должность руководителя отдела по имущественным вопросам. Сотруднику с высшим образованием и релевантным опытом работы от трех лет предлагают до 122 тысяч рублей. На третьем месте – вакансия директора магазина с зарплатой до 87 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт управления командой от полугода.В рейтинг также вошла вакансия руководителя пищевого производства с зарплатой до 80 тысяч рублей.