Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
С 1 июня проезд в Липецке подорожает на четыре рубля
Общество
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
Происшествия
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
39-летняя липчанка выпала с третьего этажа
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
«Рено Дастер» опрокинулся на улице Папина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги
Общество
Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: где заработать от 100 тысяч рублей, кого склоняют к интимной близости на работе
Общество
Отбой красного уровня
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Общество
369
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: где заработать от 100 тысяч рублей, кого склоняют к интимной близости на работе

Нас ждут похолодание, читка театральной пьесы и «Вся правда о Ж…».

Дождливо и прохладно

Днём в Липецке всего от +16 до +18 градусов, а ещё возможны кратковременные дожди.

DSC_718412.jpg

Отключение света

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Агрономическая, 4;
- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 19, 23, 23/1, 23а/1, 23/2, 23а, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 34, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 25б, 25 стр. 3, вл. 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1,
- ул. Военный городок, 1/17, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 1/196;
- ул. Игнатьева, 33, 33 корп. 2, 33 корп. 1, 36;
- ул. Липецк-2, 23, 81, 186;
- ул. Меркулова, 7/1, 11а;
- ул. Терешковой, 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515;
- Сиреневый пр-д, 6, 10.

DSC_257712.jpg

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицц Ботанической, а в селе Сырском обитатели улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Медицинская, 1;
- ул. Минская, 49;
- ул. О. Городовикова;
- ул. Рябиновая, 66, 68а, 70;
- ул. Ударников, 97, 104а;
- Воронежское шоссе, 6.

0J2A6242 копия.jpg

Пробки

Ссылка на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.


Концерт безумных дам

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» артистки «КабареБезумныхДам» дадут концерт «Вся правда о Ж…» (18+).

Обещают дикие пляски, странные песни, неадекватные шутки и откровенный плагиат. Утверждают, что вы уже никогда не сможете забыть манящий взгляд и прелестный оБвал лица каждой из участниц. Их не остановить!


Видео vk.com/vbiblioteku

Книжное похмелье

В 19:04 прямо через стенку в «Библиотеке» состоится заседание клуба «Книжное похмелье», на котором будет разбирать «Каспар, Мельхиор и Бальтазар» Мишеля Турнье (16+).

og_og_1730083718277046525.jpg

История трёх волхвов — не просто как рождественская легенда, а повод задуматься о вере, судьбе и пути человека. Французский писатель и философ Мишель Турнье предлагает свою версию: глубокую, необычную и полную неожиданных поворотов. Это не религиозный трактат, а философская притча с богатым символизмом, тонким юмором и завораживающей атмосферой.

Вход свободный.

Концерт

В 19:00 в Театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) гости из Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» дадут концерт «Славный, вспышный, быстрый Терек…» (12+).

8SN20DKcOc2Vg1tpt1QuTMuXUYQaxEOGkl-AV0xxpq-PbASTuG7g-fEGy0yWLlzDv_7Nk-hxflpX0aEnaCRQo4iz.jpg

Фото vk.com/stavkazaki26

Коллектив, история которого насчитывает 40 лет, покажет яркие вокальные и вокально-хореографические композиции, в полной мере отражающие жизнь и быт казаков юга России.

«Русский квартет»

В 19:00 в золе Липецкой государственной филармонии «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся концерт проекта «У рояля» (6+).

DSC_0105.JPG

Правда, рояля в этот раз не будет, но зрители по-прежнему разместятся на сцене, рядом с музыкантами, что создаст особую, волшебную и доверительную атмосферу концерта. Выступит струнный квартет ANIMA, в составе Ангелины Логвиновой (скрипка), Анастасии Юрасвой (скрипка), Жанны Карпенко (альт) и Анастасии Путилиной (виолончель). Прозвучат струнный квартет №2 Александра Бородина и Струнный квартет №1 Сергея Рахманинова

Театральная читка

В 14:00 желающих приглашают в зелёный парк возле Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74) на читку пьесы «Приходи вчера» драматурга Александра Толкачёва (6+).

y287hhtzb1g2gbqw8443bafz2ftinkzv.jpg

Ведёт читку актриса Наталия Филипченко. В честь 150-летия Союза театральных деятелей России театр кукол открывает цикл живых, душевных и абсолютно уникальных читок. Вход на них свободный.

Высокооплачиваемая работа в мае

Самой высокооплачиваемой вакансией в Липецка в мае стало место директора магазина, сообщили в SuperJob. Соискателю предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц.

0J2A6820.JPG

На втором месте - должность руководителя отдела по имущественным вопросам. Сотруднику с высшим образованием и релевантным опытом работы от трех лет предлагают до 122 тысяч рублей. На третьем месте – вакансия директора магазина с зарплатой до 87 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт управления командой от полугода.

В рейтинг также вошла вакансия руководителя пищевого производства с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Харассмент

О домогательствах со стороны начальства чаще рассказывают липчане 25—35 лет, со стороны коллег — 35—45-летние, утверждает SuperJob.

Правда, доля подвергавшихся харассменту невелика: 5% страдали от начальства, 8% - от сослуживцев. Это как из пачки карамелек всего пара конфеток - ну вы поняли…

665.jpg

Страна у нас скрепная, поэтому домогаются чаще женщин, среди которых о приставаниях шефов рассказали 6%, коллег - 10%. Мужиков хотели 4 и 5 % соответственно.

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться и читать новости. Держать руку на информационном пульсе региона жителям помогает GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить