Общество
777
сегодня, 10:12
5

Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы

12 апреля горожане смогут доехать на общественном транспорте до четырех кладбищ.

Департамент транспорта администрации Липецка организует на этой неделе для горожан поездки на городские кладбища. В отличие от дачных маршрутов, которые начнутся в эту субботу, 11 апреля, поездки на «пасхальных» автобусах будут платными для пассажиров.

Так, в «чистый четверг» и «страстную пятницу» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршруту №13 для проезда к Косыревскому кладбищу.

В воскресение, на Пасху, горожан на главные кладбища города будут возить 10 автобусов со специальными указателями. К Косыревскому кладбищу автобусы поедут от остановки «Технический университет». К кладбищу на Тракторном пассажиров будут возить с остановки «площадь Клименкова». К кладбищу в селе Казинка можно будет доехать автобусами от остановки «поселок Дачный», а к кладбищу в Сселках — от остановки «Автостанция Сокол» на улице Богатырской.

Последние автобусы с кладбищ ориентировочно уедут в 14–15 часов.

Актуальных расписаний еще нет. Дептранс мэрии разместит их на сайте www.lt-systems.ru в середине недели. Справиться о том или ином «пасхальном» автобусе можно по телефону 31-00-82.
транспорт
кладбище
Пасха
Комментарии (5)

Житель
сегодня, 10:22
А про ЖЕЛТЫЕ ПЕСКИ на кладбище как и чем добираться?
Сантильяна
сегодня, 10:47
Вам, написали - с "Автостанции Сокол".
Елена
сегодня, 10:20
многие поехали на кладбища для уборки 04 апреля, 179 маршрут был битком заполнен еще на Центральном рынке, поэтому ехал без остановок, добиралась на Косыревку тремя автобусами, после жалоб поснимали рейсовые автобусы.
Мы
54 минуты назад
ехали на этом восьмичасовом автобусе. Кстати объехав три городских кладбища домой вернулись в 19:00
Нелли
сегодня, 10:18
На Косыревское кладбище ежегодно на Пасху автобусы ходят очень часто. Здесь Департамент транспорта проявляет компетентность, в этом плане молодцы.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
