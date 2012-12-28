Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы
12 апреля горожане смогут доехать на общественном транспорте до четырех кладбищ.
Так, в «чистый четверг» и «страстную пятницу» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршруту №13 для проезда к Косыревскому кладбищу.
В воскресение, на Пасху, горожан на главные кладбища города будут возить 10 автобусов со специальными указателями. К Косыревскому кладбищу автобусы поедут от остановки «Технический университет». К кладбищу на Тракторном пассажиров будут возить с остановки «площадь Клименкова». К кладбищу в селе Казинка можно будет доехать автобусами от остановки «поселок Дачный», а к кладбищу в Сселках — от остановки «Автостанция Сокол» на улице Богатырской.
Последние автобусы с кладбищ ориентировочно уедут в 14–15 часов.
Актуальных расписаний еще нет. Дептранс мэрии разместит их на сайте www.lt-systems.ru в середине недели. Справиться о том или ином «пасхальном» автобусе можно по телефону 31-00-82.
