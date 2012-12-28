Контейнеры в липецких дворах переполняются собранным на субботниках мусором

Количество отходов выросло на 30-40%

Липчане убирают дворы от прошлогодней листвы и мусора и складывают этот мусор в контейнеры регоператора «ЭкоПром-Липецк». Из-за этого количество отходов выросло на 30–40%, и ежедневно регоператор вывозит около 600 тонн мусора.Согласно санитарным нормам, крупногабаритные отходы должны вывозиться не реже раза в неделю. Сейчас же бункеры и пространство вокруг них заполняются буквально за пару дней. Чтобы справиться с нагрузкой, компания перешла на усиленный режим работы и привлекла наёмную технику.«ЭкоПром-Липецк» попросил липчан не выбрасывать такой мусор в контейнеры, а складывать его в мешки рядом. «Экопром» его вывезет, но при этом контейнеры не будут забиты.Как пояснили GOROD48 в мэрии, по правилам благоустройства Липецка смет, листву и упавшие ветки выбрасывают в контейнеры. Только срубленные деревья и ветки обязана утилизировать самостоятельно та организация, которая их рубила.