Общество
12 минут назад
Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области
А уже через неделю начнутся ЕГЭ и ОГЭ.
Меняются их предпочтения. Школьники в качестве предметов ОГЭ и ЕГЭ стали чаще выбирать биологию, физику и информатику. Пользуется популярностью естественно-научное направление.
В регионе продолжается эксперимент, позволяющий девятиклассникам сдавать вместо четырех только два ОГЭ (русский и математику) — Липецкая область вошла в число 12-ти регионов, участвующих в пилотном проекте. В прошлом году такой вариант выбрали 51% девятиклассников. В региональном министерстве образования предполагают, что его популярность будет расти и дальше. Также как и уровень знаний — в прошлом году вдвое сократилось количество выпускников не получивших аттестат.
Уже 1 июня пройдут первые ЕГЭ — по истории, литературе и химии. А 2 июня — ОГЭ по математике. Как действовать в случае объявления красного уровня опасности во время экзаменов, можно узнать здесь.
