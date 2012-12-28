Общество
124
10 минут назад

Липецкая вечЁрка: продолжение триллера с убийством, покусанный собакой и последний звонок

Сегодня, 26 мая, стало известно, как убили Алексея Крапивина, липчанин попросил отловить покусавших его собак, но оказалось, что на это нет средств, и школьники услышали последний звонок.

По делу об убийстве Алексея Крапивина задержали его сына Артема с товарищем — Дмитрием Шишкиным. Последний рассказал, что именно он  из переделанного пистолета выстрелил в Алексея. Друзья, по их словам, тщательно планировали преступление. Искали их полицейские вместе с сотрудниками ФСБ.

По одной из версий убийство могло произойти из-за денег. Отец, перед тем как заехать за парнями, снял в банке 160 тысяч рублей. Однако эти средства, предположительно, он хотел потратить на покупку автомобиля для Артема. Так что версия не до конца понятна.

Молодые люди пока задержаны на 48 часов, завтра суд им планирует избрать меру пресечения.

Только сегодняшние новости об этом убийстве почитали около 40 тысяч раз. Комментаторы GOROD48 искали причину случившегося.

«Как они жить после этого собирались? Неужели непонятно, что сын — первый подозреваемый. Мозги совсем не мыслят. Вырастил отец убийцу», — удивился Арест.

«Мутная история. Отец снял деньги сыну для покупки авто, а тот с другом его убил? Очень странно. Ранение огнестрельное, откуда пистолет? Чей? Одни вопросы! Может пацанов запугали, а настоящий преступник скрылся? Одни загадки. Или парни неадекватные? Так писали, что учился отлично», — удивилась Нервная мать.

«Психопаты могут быть интеллектуально сохранны, но у них полностью отсутствует чувство эмпатии и вины, а также они не желают трудиться и хотят легких денег. Они патологические лжецы и манипуляторы. В тюряжках таких порядка 90% из-за характерных особенностей психики», — ответила Лена.

«Сытые. Довольные. Уверенные. Спокойные. Жалеют только о том, что план убийства плохо продумали. Быстро поймали. Как из ребёнка вырастает чудовище? Может быть, слишком любили и баловали? Отец машину собирался сыну купить, а тот его зарезал. А друг стрелял. В голове не укладывается. Видимо, рассчитывал, что всё с рук сойдёт, достанутся и деньги, и папина машина, и наследство. Два месяца готовился. Что в головах творится у некоторых людей? В компьютерные игры переиграли?» — удивляется Крылов.

Липчанин Алексей пожаловался то, что накануне на него с двухлетней дочерью в микрорайоне «Университетский» напали две большие черные собаки, на ушах которых он не заметил бирок. Девочку отец отбил от животных, а сам пострадал, его укусили за ноги.

Пришлось ехать к врачам, делать укол от бешенства. Но больше всего Алексея задел тот факт, что ему отказали в вызове отловщиков, сказали, нет денег. Из-за бродячих собак могут пострадать и другие липчане!

В мэрии GOROD48 сообщили, что предыдущий контракт на отлов закончился, а новый не объявляют, так как ждут финансирование.

Ожидаемо, эта новость набрала большое количество комментариев.

«Зато, если ударишь собаку, тебя будут судить. А денег на отлов нет. Пусть кусают. Замкнутый круг», — удивился комментатор.

«Зато на полумарафоны денег хватает». — философски заметил Вольдемар.

«Сэкономленные деньги на обустройство липецких пляжей отправьте на отлов собак», — предложил Экономист.

«Когда мне пришлют платежки на оплату налогов, я их не буду оплачивать, скажу, денег нет, жду финансирования. Интересно прокатит?» — решил поэкспериментировать Васёк.

«Что кормушка на отлове собак и бирках закончилась? А так победно бюджет осваивали, и такие крикливые были общественники на зарплате. Может, стоит ввести старые добрые правила обращения с животными как при СССР?» — предложил убивать собак Ха.

«Собаки там действительно ошиваются. Скорее всего, их прикормили на стройке. Наказать директора надо за такое. Штрафовать юрлицо на полмиллиона. И собаки не будут тусоваться в людных местах, и бюджет пополнится», — совет от Доцента.

«Сокол тоже весь в собачьих стаях! Страшно ходить уже! Огромные кучкуются, неизвестно что от них ждать!» — пожаловалась Наталья.

«Значит, срочно надо привлечь полицию, а уж усыпляющие патроны в области обязаны быть. Лет 13 назад на внука налетели три пса, выскочившие со стройки. Я прижималась к забору детсада, держа внука на одной руке и отмахиваясь сумкой и ногами. Спасибо, прохожий подбежал и помог отогнать. И эти псы как-то сразу пропали — мы не успели даже никуда пожаловаться. Благодарна тому мужчине до конца дней своих. Думаю, это он довёл дело до конца и заставил строителей убрать псарню», — рассказала историю Бабка Первая.

В мэрии не только на отлов собак денег не хватает, но и  на финансирование общественного транспорта. К середине июля необходимо изыскать 130 миллионов рублей, чтобы городские маршрутки не встали на прикол.

«Пусть садятся в людных местах с шапками», — предложил Колян.

Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области, 4,5 тысячи из них — одиннадцатиклассники, они точно уходят из школы навсегда.

Школьники в качестве предметов ОГЭ и ЕГЭ стали чаще выбирать биологию, физику и информатику. Пользуется популярностью естественно-научное направление. Первые ЕГЭ по истории, литературе и химии начнутся уж е1 июня, а 2 июня стартует ОГЭ по математике.

Врио мэра Светлана Бедрова похвалилась в своих соцсетях, что ее сын, Александр Фомин, заканчивает 9 класс, а племянница Елизавета — 11 класс.



«Успеха вам, милые ребятишки, тяжеловатое вам времечко досталось. Удачи вам и терпения родителям», — пожелала Липчанка.

Завтра днем снова стоит взять зонт, ожидаются кратковременные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, температура составит от +17 до +19 градусов.
