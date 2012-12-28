Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Проводы в армию закончились поножовщиной
Происшествия
Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится
Общество
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Происшествия
Школьница попала под машину 22-летнего водителя
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область ночные заморозки
Погода в Липецке
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
Дочь сбитой автобусом 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии
Происшествия
Сегодня в Липецке: купить продукты дешевле, кто чаще страдает от самодурства начальства
Общество
Читать все
35-летний липчанин заплатил мошенникам за интим-услуги 53 900 рублей
Происшествия
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
31 декабря жительница Грязей воткнула нож в ногу мужа: дело дошло до суда
Происшествия
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
Происшествия
Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Происшествия
«А будет ли платить мэрия за сжигание отходов жизнедеятельности горожан?»
Общество
Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
У жителя Сырского нашли 14 пакетиков с наркотиками — мужчину посадили на три года и два месяца
Происшествия
Класс пожарной опасности в лесах понижен до первого уровня
Общество
Читать все
Общество
342
47 минут назад

Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере

На этот объект будут объявлены новые торги.

В начале марта управление строительства администрации Липецка со второго раза нашло подрядчика для сноса аварийного пешеходного моста через железную дорогу на улице Гайдара и строительства нового. Победителем торгов с начальной ценой контракта в 50 698 397 рублей стало липецкое ООО «Энерготехстрой». Так как она одна заявилась на конкурс, то взяла лот без экономии для городского бюджета.

Однако заказчик был вынужден разорвать контракт с победителем торгов еще до начала работ на объекте. Как рассказали GOROD48 в МКУ «Управление строительства Липецка», подрядчик начал рабочие отношения с заказчиком с… протокола разногласий, а потом отказался предоставить документы на банковскую гарантию. В итоге управление строительства расторгло контракт с исполнителем работ в одностороннем порядке. Это решение поддержали и в УФАС по Липецкой области. Антимонопольщики, правда, отказались внести ООО «Энерготехстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (по данным бизнес-агрегаторов, у компании есть задолженности по налогам и страховым взносам на сумму порядка 190 тысячи рублей).

В итоге на снос и строительство нового моста мэрия объявит новые торги.

Напомним, что администрация Липецка признала пешеходный мост через две железнодорожные ветки на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Несколько лет назад решением Советского райсуда мост был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации.
мост на Гайдара
1
1
1
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить