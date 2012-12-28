Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере
Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере
На этот объект будут объявлены новые торги.
Однако заказчик был вынужден разорвать контракт с победителем торгов еще до начала работ на объекте. Как рассказали GOROD48 в МКУ «Управление строительства Липецка», подрядчик начал рабочие отношения с заказчиком с… протокола разногласий, а потом отказался предоставить документы на банковскую гарантию. В итоге управление строительства расторгло контракт с исполнителем работ в одностороннем порядке. Это решение поддержали и в УФАС по Липецкой области. Антимонопольщики, правда, отказались внести ООО «Энерготехстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (по данным бизнес-агрегаторов, у компании есть задолженности по налогам и страховым взносам на сумму порядка 190 тысячи рублей).
В итоге на снос и строительство нового моста мэрия объявит новые торги.
Напомним, что администрация Липецка признала пешеходный мост через две железнодорожные ветки на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Несколько лет назад решением Советского райсуда мост был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации.
