Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины

Елецкий городской суд принял к производству уголовное дело 41-летнего бывшего полицейского, который обвиняется в совершении четырех краж с банковского счета, одна из которых в особо крупном размере, а также четырех эпизодов превышения должностных полномочий.Как следует из материалов дела, в августе и сентябре 2025 года инспектор спецприемника для содержания арестованных по административным делам неоднократно снимал деньги с банковского счета арестованной женщины. С ней они тесно общались и ранее она сама давала ему деньги взаймы под расписку.«По данным следствия, инспектор установил приятельские отношения с местной жительницей, которая часто подвергалась административному аресту, и узнал, что на ее банковском счете хранится крупная сумма. Несколько раз он приносил ей находящийся на хранении смартфон, чтобы она по его просьбе перевела деньги на его счет на условиях возврата по расписке. При этом он видел, какой пароль она вводит для разблокировки устройства и входа в мобильное приложение банка. В дальнейшем полицейский четыре раза самостоятельно, без разрешения потерпевшей, переводил средства с ее счета на свой. В общей сложности похищено 1 миллион 269 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.