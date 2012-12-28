Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Общество
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
Происшествия
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Общество
На дороге Грязи-Добринка перевернулся автомобиль «Рено Логан»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: собранный скелет, секретный сотрудник мошенников, и вонь с очистных продолжится
Общество
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
Общество
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей
Общество
Читать все
На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика
Происшествия
Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах
Общество
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
Дождь и мокрый снег задержатся в Липецкой области еще на пару дней
Погода в Липецке
В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище
Общество
В мэрии Липецка заявили о семи фонтанах, которые заработают 1 мая
Общество
Виновница ДТП оформила полис ОСАГО через несколько дней поcле аварии и потом её инсценировала
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
Общество
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
Читать все
Происшествия
1377
сегодня, 18:20
14

На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика

16-летний подросток госпитализирован.

Сегодня на переходе через проспект Победы возле площади Александра Невского реанимобиль, под управлением 49-летнего водителя сбил 16-летнего подростка на самокате.

Как рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, подросток с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. По данным Госавтоинспекции подросток пересекал переход не спешившись, а реанимобиль ехал на запрещающий движение автотранспорта сигнал светофора.

ДТП
1
5
1
16
25

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
11 минут назад
Роковое стечение обстоятельств ! Спешившегося самокатчика увидеть можно очень редко ! А кто это контролирует ? Были ли штрафы?
Ответить
Бодрейка
17 минут назад
По-любому водитель был в телефоне. Еслиб смотрел на дорогу, то ДТП не случилось.
Ответить
СССР
22 минуты назад
полный запрет на самокаты! Не надо карманы набивать откатами бизнеса.
Ответить
Эксперт
30 минут назад
Как говорится удачно сбил и скорую вызывать не надо она рядом.
Ответить
А
42 минуты назад
Меня вчера самокатчик едва не сбил на ул Первомайской
Ответить
Андрейка
44 минуты назад
По-любому самокатчик был в наушниках
Ответить
vlad
58 минут назад
У водителей авто есть удостоверение, он обучался и должен нести ответственность. У самокатчика/велосипедиста ничего нет, поэтому можно везде кататься безнаказанно.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
36 минут назад
ПДД РФ, 24. Дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Ответить
Жалко
сегодня, 18:33
машину и водителя
Ответить
Алена
сегодня, 18:31
его могли сбить и на велосипеде
Ответить
пешеход
сегодня, 18:29
Ща начнут водятлы истерить. Даже еслиб сбили пешехода на зебре,сказали, что надо смотреть куда идешь.
Ответить
Эээ
29 минут назад
А вас не смутило, что это не простое авто, а Реанимация!!! Такие машиеы без звукового сигнала сейчас не едут. А этот малолетка 100 проц в наушниках был.
Ответить
креативный
сегодня, 18:45
Водитель взял в кредит авто, а тут какой-то на самокате нарушает ПДД. Просто ужас.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить