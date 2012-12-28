На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика

16-летний подросток госпитализирован.

Сегодня на переходе через проспект Победы возле площади Александра Невского реанимобиль, под управлением 49-летнего водителя сбил 16-летнего подростка на самокате.Как рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, подросток с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. По данным Госавтоинспекции подросток пересекал переход не спешившись, а реанимобиль ехал на запрещающий движение автотранспорта сигнал светофора.