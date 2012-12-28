Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Парень торпедой врезался в боковые двери реанимобиля.
По словам главного врача регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александра Игнатовского, что бригада «скорой» перевозила в больницу пациентку с подозрением на «острый живот». Так как медики расценивают такое состояние как жизнеугрожающее, требующее срочной госпитализации для постановки диагноза и, при необходимости, операции, реанимобиль ехал с включенными проблесковыми маячками.
— Все пешеходы, которые готовились перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, услышав сирену, остановились, пропуская «скорую». Но подросток был в наушниках, и, не спешиваясь, как требуют правила дорожного движения, поехал на самокате по пешеходному переходу. Он врезался как торпеда в бок реанимобиля, разбив окно и помяв двери, — рассказал главврач «скорой помощи».
На место аварии прибыли две других бригады скорой помощи. Одна забрала пациентку из реанимобиля и перевезла ее в больницу, вторая, предварительно диагностировав у 16-летнего подростка перелом лучевой кости руки и закрытую черепно-мозговую травму, доставила его в детскую областную больницу.
— Арендованные самокаты — это беда всей страны. Я специально мониторю СМИ, ищу дорожные происшествия с самокатчиками, и вижу, как часто они либо сами создают аварийные ситуации, либо становятся жертвами других участников дорожного движения, — говорит Александр Игнатовский.
Кстати, на этой неделе Игнатовский стал членом Общественного совета при председателе городского Совета депутатов. Возможно, этот случай станет поводом для обсуждения проблематики проката электросамокатов в Липецке.
