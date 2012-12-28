Происшествия
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»

Парень торпедой врезался в боковые двери реанимобиля.

GOROD48 стали известны подробности вчерашнего ДТП на переходе у площади Александра Невского в Липецке, где реанимобиль под управлением 49-летнего водителя сбил 16-летнего самокатчика.

По словам главного врача регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александра Игнатовского, что бригада «скорой» перевозила в больницу пациентку с подозрением на «острый живот». Так как медики расценивают такое состояние как жизнеугрожающее, требующее срочной госпитализации для постановки диагноза и, при необходимости, операции, реанимобиль ехал с включенными проблесковыми маячками.

— Все пешеходы, которые готовились перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, услышав сирену, остановились, пропуская «скорую». Но подросток был в наушниках, и, не спешиваясь, как требуют правила дорожного движения, поехал на самокате по пешеходному переходу. Он врезался как торпеда в бок реанимобиля, разбив окно и помяв двери, — рассказал главврач «скорой помощи».

На место аварии прибыли две других бригады скорой помощи. Одна забрала пациентку из реанимобиля и перевезла ее в больницу, вторая, предварительно диагностировав у 16-летнего подростка перелом лучевой кости руки и закрытую черепно-мозговую травму, доставила его в детскую областную больницу.

— Арендованные самокаты — это беда всей страны. Я специально мониторю СМИ, ищу дорожные происшествия с самокатчиками, и вижу, как часто они либо сами создают аварийные ситуации, либо становятся жертвами других участников дорожного движения, — говорит Александр Игнатовский.

Кстати, на этой неделе Игнатовский стал членом Общественного совета при председателе городского Совета депутатов. Возможно, этот случай станет поводом для обсуждения проблематики проката электросамокатов в Липецке.
ДТП
электросамокат
скорая помощь
Комментарии (14)

10 минут назад
Вылетают на самокатах... Он рассчитывал, что успеет проскочить перед "скорой". Очень часто самокатчики врезаются в автомобили на второстепенных дорогах (сам был свидетелем), в основном несовершеннолетние.
Ответить
молодцы
14 минут назад
Случай может стать поводом для обсуждения не проката электросамокатов в Липецке, а ответственного за обучение детей ПДД: родители или школа? Глухие пешеходы должны переходить дорогу в местах, обозначенных специальным дорожным знаком — табличкой 8.15.1 «Глухие пешеходы».
Ответить
ZZZZ
16 минут назад
А по правилам разве несовершеннолетний может арендовать самокат? Если нет - значит надо наказывать и владельца самоката, и владельца аккаунта, и родителей.
Ответить
Лучик
18 минут назад
А почему не пишите про то, что скорая со спец сигналами и сиреной перед тем как проехать на запрещенный сигнал светофора, должна удостовериться, что её пропускают, только потом уже проезжать?! Да самокатчик виноват, но и скорая то же...
Ответить
бывалый
7 минут назад
надеюсь не инсульт был в скорой, в липецке и области перед каждым пешеходным переходом повесить знак «Глухие пешеходы»?
Ответить
Гостт
19 минут назад
Водитель не виноват
Ответить
Я
21 минуту назад
Сто пудов виновен самокатчик с наушниками... Пускай теперь полечится и может быть поумнеет,хотя вряд ли. А вообще то, от этих самокатчиков нет спасения на тротуарах.Хоть бы их запретили.
Ответить
достали
26 минут назад
Как же достали эти самокатчики, сил уже нет терпеть это безумие ради прибылей деловых "предпринимателей"!
Ответить
Торпеда
28 минут назад
таранил реамобиль! Вообще ,перед каждым переходом должны быть таблички для самокатчиков и указана сумма штрафа за неспешивание !
Ответить
Александр Н.
31 минуту назад
Сколько ещё должно случиться ДТП чтобы администрация наконец то проявило волю и запретило прокат этих самокатов,другого пути просто нет,что дороже жизнь и здоровье жителей или деньги этого бизнеса,другие меры и уговоры это всё отговорки.
Ответить
Автолюбитель
36 минут назад
А он слепой?
Ответить
