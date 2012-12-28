Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди

На улице Баумана сегодня вечером произошел сильный пожар. Загорелся частный дом.

В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщил в соцсетях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, произошло частичное обрушение дома, огонь перекинулся на соседние постройки, и припаркованные рядом автомобили. Пожар сопровождался хлопком.«В социальных сетях распространяется версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности Причины происшествия устанавливаются», — сообщил губернатор.