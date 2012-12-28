«Сработала сигнализация. Часть спиртного была разбита»: взломщика задержали на месте преступления
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Липецкая вечЁрка: продолжение ремонта поликлиники №1, расширение дороги Липецк-Елец и что крадут в магазинах
Общество
733
сегодня, 09:34
14
1 мая в Липецка запустят только три фонтана
Будут ли запущены семь остальных — пока неизвестно: в управлении главного смотрителя надеются, что на их расконсервацию и содержание все же выделят деньги.
Компании, сбросившей с начальной цены контракта 50 000 рублей, предстоит расконсервировать эти три фонтана, провести подготовительные работы, смонтировать нужное оборудование к 29 апреля. А к 30 апреля подрядчик должен провести пробный запуск фонтанов с выравнивание струй по высоте. В техзадании к торгам сказано: «Струи в водной картине должны быть ровными, создавать целостность восприятия текущего компонента водной картины».
Эти три фонтана будут включены по традиции 1 мая.
А что остальные семь? Отремонтированные в прошлом и позапрошлом годах большой и малый фонтаны на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в Нижнем парке и в Комсомольском пруде? Денег на них пока не выделено. Однако в УГС надеются, что все-таки получат от мэрии средства на их запуск, ведь в начале года горсовет проголосовал за выделение на фонтаны 24 млн рублей. Если это случится, то они заработают не синхронно с главными городскими фонтанами, а по мере введения в строй. Впрочем, в 2024 году та же компания «Стройпортал» взяла подряд на пуск и обслуживание гидротехнических сооружений 15 апреля, но успела включить их все 1 мая.
7
1
3
1
6
Комментарии (15)