1 мая в Липецка запустят только три фонтана

Будут ли запущены семь остальных — пока неизвестно: в управлении главного смотрителя надеются, что на их расконсервацию и содержание все же выделят деньги.

Как сообщал GOROD48 ранее, в бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти. Контракт со стартовой ценой в 10 млн рублей на содержание и текущий ремонт каскада фонтанов на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого получила липецкая компания «Стройпортал».Компании, сбросившей с начальной цены контракта 50 000 рублей, предстоит расконсервировать эти три фонтана, провести подготовительные работы, смонтировать нужное оборудование к 29 апреля. А к 30 апреля подрядчик должен провести пробный запуск фонтанов с выравнивание струй по высоте. В техзадании к торгам сказано: «Струи в водной картине должны быть ровными, создавать целостность восприятия текущего компонента водной картины».Эти три фонтана будут включены по традиции 1 мая.А что остальные семь? Отремонтированные в прошлом и позапрошлом годах большой и малый фонтаны на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в Нижнем парке и в Комсомольском пруде? Денег на них пока не выделено. Однако в УГС надеются, что все-таки получат от мэрии средства на их запуск, ведь в начале года горсовет проголосовал за выделение на фонтаны 24 млн рублей. Если это случится, то они заработают не синхронно с главными городскими фонтанами, а по мере введения в строй. Впрочем, в 2024 году та же компания «Стройпортал» взяла подряд на пуск и обслуживание гидротехнических сооружений 15 апреля, но успела включить их все 1 мая.