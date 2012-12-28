Общество
733
сегодня, 09:34
14

1 мая в Липецка запустят только три фонтана

Будут ли запущены семь остальных — пока неизвестно: в управлении главного смотрителя надеются, что на их расконсервацию и содержание все же выделят деньги.

Как сообщал GOROD48 ранее, в бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти. Контракт со стартовой ценой в 10 млн рублей на содержание и текущий ремонт каскада фонтанов на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого получила липецкая компания «Стройпортал».

Компании, сбросившей с начальной цены контракта 50 000 рублей, предстоит расконсервировать эти три фонтана, провести подготовительные работы, смонтировать нужное оборудование к 29 апреля. А к 30 апреля подрядчик должен провести пробный запуск фонтанов с выравнивание струй по высоте. В техзадании к торгам сказано: «Струи в водной картине должны быть ровными, создавать целостность восприятия текущего компонента водной картины».

Эти три фонтана будут включены по традиции 1 мая.

А что остальные семь? Отремонтированные в прошлом и позапрошлом годах большой и малый фонтаны на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в Нижнем парке и в Комсомольском пруде? Денег на них пока не выделено. Однако в УГС надеются, что все-таки получат от мэрии средства на их запуск, ведь в начале года горсовет проголосовал за выделение на фонтаны 24 млн рублей. Если это случится, то они заработают не синхронно с главными городскими фонтанами, а по мере введения в строй. Впрочем, в 2024 году та же компания «Стройпортал» взяла подряд на пуск и обслуживание гидротехнических сооружений 15 апреля, но успела включить их все 1 мая.
Комментарии (15)

Хе
15 минут назад
С каждым годом всё хуже и хуже...лозунг я хочу здесь жить неактуален
Оля
18 минут назад
маловато, КУДА деньги дели?
ё
20 минут назад
Неужто вода закончилась?
Хе
37 минут назад
Все хуже и хуже с каждым годом..куда катимся Господа
Хек
10 минут назад
Надо говорить новоязом. Не хуже, а отрицательно лучше.
Сокол
38 минут назад
У нас в семье сохранились старые чёрно - белые фото. 1961 год, на фоне огромного фонтана , стоят молодые ребята, рядом ДК Сокол, здание хохломы. Радостные, счастливые, а война закончилась совсем недавно. Сейчас у ДК , жалкий фонтанчик! А сколько лет прошло, всё в упадке. Про парк, вообще лучше не говорить.
Гость
49 минут назад
У нас что не двор то не сонкционированный фонтан.
Уставшая горожанка
сегодня, 10:10
А как же фонтаны на Комсомольском пруду?! Опять грязная яма будет зиять в центре города?!
липчане
31 минуту назад
В том году случайно проходили мимо, было очень красиво. На фонтан не обратили внимание. Работал или нет? Были очень красивые цветы.
Липчанин
сегодня, 09:59
И как дальше жить без фонтанов......тогда хоть дороги сделайте!
житель
сегодня, 10:12
На 4 ом мкр. дороги и тротуары.
липчанка
сегодня, 10:10
Сколько живу у фонтана ни разу не стояла. Ребятишкам они интересны.
кому
сегодня, 09:45
они ващее нужны
И
сегодня, 09:51
то правда.
