Общество
1453
сегодня, 16:02
24

Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится

При этом уже почти отремонтированную часть поликлиники скоро обещают открыть.

Накануне подписан контракт на ремонт отделения неотложной помощи поликлиники № 1 с отдельным входом со стороны улицы Горького. Об этом GOROD48 рассказали в Минздраве Липецкой области. Работы из контракта в министерстве назвали вторым этапом ремонта здания на улице Советской.

Ожидается и третий этап: на сайте госзакупок размещен лот на ремонт второго этажа поликлиники и 2/3 ее цокольного этажа. На них располагается отделение стоматологии и функциональной диагностики. Начальная цена контракта — 84 миллиона 882 тысяч рублей, эти деньги выделены из областного бюджета. Прием заявок на торги продлится до 16 апреля, а победитель будет известен к майским праздникам. Третий этап ремонта должен завершиться к концу 2026 года.

Напомним, ремонт поликлиники № 1 начался весной 2024 года и сильно затянулся. В Минздраве надеются, что основная его часть закончится к 15 апреля. Затем в здание завезут мебель и поликлиника начнет работу. Второй и третий этапы ремонта не задержат ее открытие.
Умный
49 минут назад
Ставлю 100 рублей-опять не достроят!
Чую
сегодня, 17:56
после открытия напротив, через дорогу, все тротуары окончательно в автостоянку превратятся. Там и так сейчас автостоянка, авто заезжая на тротуары, проезжают по местам, где деревья высажены. Из-за чего деревья гибнут. Гаишники на подобные автопарковки практически не реагируют
Гость
сегодня, 17:56
Глупые комментарии, хотели поликлинику,ждите, а не обсуждайте работу врачей и персонала, не нравится, в платную
Да что вы
сегодня, 17:41
... пристали с этой поликлиникой. Я обещал, кто- то еще обещал! Как сделаем, мы вас пригласим!
гость
сегодня, 17:35
Дожили, нормальных строителей нет? Затянулся ремонт почему?
Молодуха
сегодня, 17:35
К осени открыть надо...У меня бабушка летом на даче, о болезнях не думает. Зимой болеет, сахар проверяет, давление. Поликлиника нужна пенсионерам к осени, сама бабушка говорит, а мы туда не ходим, идем в платную сразу нервы дороже...
СД2
сегодня, 17:19
Ровняйтесь на МЕДИЦИНСКИЙ ЦУМ- все оперативно, быстро качественно! А 1 поликлиника это же для народа… можно и не дожить! Такой крайне важный объект и такая халатность на всех уровнях…
Нервная мать
сегодня, 17:15
Можно и воду у телевизора "заговорить". Лечение такое же, как и в поликлинике бесплатной. Без лекарств не вылечат. А они деньги стоят. Узких врачей нет. А терапевты ничего не понимают: болит спина- одно лечение. Но спина и при грыже болит, и при компрессионных переломах позвонков. А они назначают гимнастику, чтоб сломался человек до конца. Не лекари, а бездари.
гость
сегодня, 17:14
Давно пора запретить платные клиники, тогда государственные быстро заработают.
А
сегодня, 17:08
В платной те же врачи, только за деньги.
