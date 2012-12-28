Общество
1453
сегодня, 16:02
24
Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится
При этом уже почти отремонтированную часть поликлиники скоро обещают открыть.
Ожидается и третий этап: на сайте госзакупок размещен лот на ремонт второго этажа поликлиники и 2/3 ее цокольного этажа. На них располагается отделение стоматологии и функциональной диагностики. Начальная цена контракта — 84 миллиона 882 тысяч рублей, эти деньги выделены из областного бюджета. Прием заявок на торги продлится до 16 апреля, а победитель будет известен к майским праздникам. Третий этап ремонта должен завершиться к концу 2026 года.
Напомним, ремонт поликлиники № 1 начался весной 2024 года и сильно затянулся. В Минздраве надеются, что основная его часть закончится к 15 апреля. Затем в здание завезут мебель и поликлиника начнет работу. Второй и третий этапы ремонта не задержат ее открытие.
5
2
0
1
14
Комментарии (24)